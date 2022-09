Etihad Airways continua a investire nel mercato statunitense con un aumento dei voli e una partnership ampliata

Etihad Airways continua a rafforzare il proprio impegno nel mercato statunitense con un aumento dei voli dal New York JFK International Airport, sulla scia del lancio del nuovo aeromobile A350 della compagnia aerea, e una partnership ampliata con JetBlue. Etihad ha invitato i partner a un evento a New York per celebrare l’ultimo traguardo della compagnia aerea e il continuo impegno nei confronti del mercato statunitense e dei suoi partner nordamericani.

Un certo numero di rappresentanti chiave del settore turistico di Abu Dhabi si sono uniti alla delegazione, tra cui Mohammed Al Zaabi, Chief Executive Officer of Miral Asset Management, Husain Al Hashmi, Regional Manager at Abu Dhabi’s Department of Culture and Tourism, Francois Bourienne, Chief Commercial Officer at Abu Dhabi Airports. Sono stati raggiunti da dirigenti dei settori dell’ospitalità e dei viaggi, contribuendo a rafforzare i collegamenti tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.

All’evento di gala di New York, Tony Douglas, Etihad Airways Group Chief Executive Officer, ha commentato: “Gli Stati Uniti rimangono uno dei nostri mercati principali ed è per questo che New York e Chicago sono state tra le prime destinazioni ad essere servite dal nuovo A350. Siamo orgogliosi di continuare a offrire ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio di prim’ordine e una connettività migliorata attraverso la nostra crescente partnership con JetBlue”.

“A giugno Etihad ha lanciato il suo nuovo velivolo A350, Sustainability50, che porta una livrea unica in riconoscimento del 50° anniversario della federazione degli Emirati Arabi Uniti e dell’impegno di Etihad a ridurre le emissioni nette di carbonio entro il 2050. Il nuovo velivolo sta attualmente servendo due rotte nel Stati Uniti, con voli dall’Abu Dhabi International Airport al Chicago O’Hare International e al New York John F. Kennedy International Airport.

L’Airbus A350, con motori Rolls-Royce Trent XWB, è uno dei tipi di aeromobili più efficienti al mondo, con il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 rispetto ai twin aisle aircraft. della generazione precedente. Sviluppato in collaborazione tra Etihad, Airbus e Rolls Royce, il programma Sustainability50 vedrà gli A350 di Etihad utilizzati come flying test beds per nuove iniziative, procedure e tecnologie per ridurre le emissioni di carbonio, basandosi sugli insegnamenti derivati dal Greenliner programme di Etihad per l’aereo Boeing 787 Dreamliner“, afferma Etihad Airways.

“Al Cipriani Downtown erano presenti anche i dirigenti del codeshare partner di lunga data di Etihad, JetBlue Airways. Etihad e JetBlue sono partner in codeshare dal 2014 e attualmente volano in codeshare in 46 destinazioni nelle Americhe. JetBlue ha recentemente iniziato il code sharing sui voli Etihad da Abu Dhabi a Chicago e New York, con Washington, DC che sarà presto aggiunta. Mentre Etihad si prepara ad aumentare i voli per New York JFK International Airport a novembre, i partner stanno pianificando di aggiungere ulteriori destinazioni, offrendo ai viaggiatori una connettività senza interruzioni ai nuovi gateway.

Oltre ad aumentare la connettività attraverso la partnership codeshare, Etihad e JetBlue stanno sviluppando una frequent flyer partnership che consentirà sia ai frequent flyer TrueBlue che ai membri Etihad Guest di guadagnare e riscattare miglia su entrambe i network.

Oltre all’introduzione dell’A350, all’aumento dei servizi per JFK e all’ampliamento della partnership con JetBlue, a giugno è stato annunciato che Etihad sarebbe stata una delle prime compagnie aeree e il primo vettore del Medio Oriente a ricevere una presenza permanente al JFK New Terminal One, con la leadership della compagnia aerea presente alla cerimonia inaugurale l’8 settembre.

I passeggeri Etihad che viaggiano negli Stati Uniti possono usufruire della Etihad US pre-clearance facility, l’unica United States Customs and Border Protection facility in Middle East. Ciò consente ai passeggeri diretti negli Stati Uniti di elaborare tutt i processi riguardo immigration, customs and agriculture inspections ad Abu Dhabi prima di salire a bordo del volo, evitando l’immigrazione e le code all’arrivo negli Stati Uniti”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)