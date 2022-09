News Brevi – 10.09.2022

LOCKHEED MARTIN E AT&T DIMOSTRANO 5G HIGH SPEED TRANSFER DEI BLACK HAWK DATA – Lockheed Martin e AT&T hanno trasferito in modo rapido e sicuro UH-60M Black Hawk health and usage data attraverso un AT&T 5G private cellular network e il Lockheed Martin’s 5G.MIL® multi-site pilot network, in un test condotto il 4 agosto presso il Lockheed Martin’s Sikorsky headquarters a Stratford, Connecticut. Il test ha dimostrato che le wireless 5G technologies sulla flight line possono supportare operazioni di manutenzione accelerate e una migliore prontezza degli aeromobili. Ha anche dimostrato un’interoperabilità altamente sicura tra l’AT&T millimeter wave 5G private cellular network e il 5G.MIL pilot network. “Si prevede che queste capacità 5G implementate su larga scala consentiranno un trasferimento dati sicuro e ad alta velocità praticamente su qualsiasi linea di volo, fornendo un altro esempio di come stiamo portando avanti la nostra 21st Century Security vision, migliorando la preparazione e le operazioni dei clienti”, ha affermato Dan Rice, vice president of 5G.MIL Programs at Lockheed Martin. La AT&T 5G millimeter wave private cellular network ha trasferito i dati in modalità wireless al 5G.MIL network attraverso ground support equipment dal Black Hawk Integrated Vehicle Health Management System (IVHMS). I dati sono stati quindi instradati ai local Sikorsky networks per l’elaborazione e la distribuzione attraverso il secure Lockheed Martin 5G.MIL pilot network al Waterton, Colorado, 5G test range site. Attualmente, gli equipaggi dei Black Hawk impiegano circa 30 minuti per rimuovere l’IVHMS data cartridge dall’elicottero, trasportarla in un centro operativo ed estrarre i dati per l’analisi. Lockheed Martin ha utilizzato le AT&T 5G private cellular technologies per ridurre il tempo necessario a meno di 5 minuti, inclusa la rimozione delle cartucce, dimostrando i potenziali vantaggi in termini di tempo e costi per le operazioni di elicotteri militari e commerciali. L’IVHMS fornisce funzionalità di monitoraggio e diagnostica. Monitora, acquisisce e valuta i dati dettagliati generati dall’aeromobile come risultato delle manovre di volo. Cattura anche i superamenti degli aircraft limits per airframe and dynamic components e monitora la temperatura e le vibrazioni dei componenti chiave dell’aeromobile. Lo fa attraverso centinaia di sensori di bordo che segnalano lo stato dell’aeromobile monitorando airframe, engines e altri dynamic components. Gli operatori valutano questi dati per garantire che l’aeromobile sia sicuro, affidabile e pronto al volo.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO AL 1° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI DI CAMERI, AL 41° STORMO DI SIGONELLA E AL 61° STORMO DI GALATINA – Mercoledì 07 settembre 2022, presso il 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri, si è svolta la cerimonia per il cambio di Comando tra il Colonnello Danilo Figà, Direttore uscente, e il Colonnello Cristiano Realacci, subentrante. La cerimonia di passaggio di consegne è stata presieduta dal Comandante della 2^ Divisione del Comando Logistico, Brigadier Generale Cristiano Bandini, alla presenza delle autorità locali, delle Associazioni d’Arma e degli ospiti intervenuti. Il Colonnello Figà, nel corso del suo intervento, ha voluto ringraziare gli uomini e le donne del Reparto per l’impegno profuso e i lusinghieri risultati conseguiti: “A voi donne e uomini del Reparto va il mio più grande ringraziamento: durante questi due anni difficili, a causa della crisi pandemica, vi siete distinti per abnegazione, volontà e spirito di sacrificio, qualità che ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi fissati dalla F.A.”. Ha poi preso la parola il Colonnello Realacci, che ha ringraziato le superiori autorità per la fiducia concessagli e ha poi rivolto un saluto agli ospiti intervenuti. Durante il suo discorso, rivolgendosi al personale del Reparto ha affermato: “Voi siete la risorsa più importante di cui potrò disporre durante il mio periodo di comando, con la vostra competenza professionale e patrimonio conoscitivo costituite il reale vantaggio competitivo, la vera forza trainante per il raggiungimento con la massima efficacia dei futuri traguardi”. Giovedì 8 settembre 2022, ha avuto luogo presso l’hangar manutenzione velivoli di Sigonella la cerimonia di cambio al comando del 41° Stormo Antisom e dell’Aeroporto di Sigonella tra l’uscente Colonnello Howard Lee Rivera e il Colonnello Emanuele Di Francesco. L’evento è stato presieduto dal Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto dell’Aeronautica Militare (AM), Generale di Divisione Aerea Enrico Maria Degni, e dall’Ispettore dell’Aviazione per la Marina, Generale di Brigata Aerea Francesco Saverio Agresti. Ha avuto luogo nella mattinata di mercoledì 7 settembre, all’interno dell’aeroporto militare “Fortunato Cesari” di Galatina (LE), la cerimonia di cambio al comando del 61° Stormo, tra il Colonnello Filippo Nannelli e il Colonnello Vito Conserva. L’evento è stato presieduto dal Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante delle Scuole A.M./3a Regione Aerea di Bari. (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA: PROSGUONO LE TRATTATIVE CON VC – Le trattative collettive con Vereinigung Cockpit (VC) proseguono. Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer e Labor Director di Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Il percorso dell’escalation è sbagliato perché sappiamo che i nostri piloti preferirebbero di gran lunga volare. Tuttavia, noi faremo tutto il possibile per avere successo con un’offerta migliore, anche in tempi stretti. L’elenco delle richieste del sindacato contiene un totale di 16 punti individuali. Lufthansa ha fatto un’offerta migliore. Finora è stato offerto un aumento di 500 euro il 1 settembre 2022 e di 400 euro il 1 aprile 2023”.