SAS riceve l’approvazione per il Debtor-in-Possession Financing da USD 700 milioni

SAS AB annuncia che l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York (the “Court”) ha approvato il SAS debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement per USD 700 milioni, con fondi gestiti da Apollo Global Management (“Apollo”). La Corte ha indicato che a breve emetterà un’ordinanza di approvazione del DIP financing.

Il 14 agosto 2022 SAS ha annunciato di aver stipulato un DIP financing credit agreement per 700 milioni di dollari con Apollo, soggetto all’approvazione del tribunale. I termini del DIP financing credit agreement approvato dalla Corte sono sostanzialmente simili a quelli precedentemente annunciati da SAS.

Il DIP financing è un tipo specializzato di bridge financing utilizzato dalle aziende che stanno ristrutturando attraverso un chapter 11 process. Il DIP financing, insieme alla liquidità generata dalle operazioni in corso della compagnia, consente a SAS di continuare a adempiere ai propri obblighi durante tutto il chapter 11 process.

Anko van der Werff, President and Chief Executive Officer of SAS, commenta: “Con l’approvazione da parte della Corte del nostro DIP financing, stiamo facendo importanti progressi nel nostro chapter 11 process. Il DIP financing agreement con Apollo ha seguito un processo ampio e competitivo che abbiamo condotto per ottenere il miglior risultato di finanziamento per SAS e siamo lieti che la Corte lo abbia approvato. Vorrei ringraziare i nostri dipendenti per il loro duro lavoro e dedizione, così come i nostri partner commerciali per il loro supporto, mentre continuiamo a muoverci attraverso questo processo. Continuiamo a fare progressi con il piano SAS FORWARD e il nostro lavoro per costruire una compagnia aerea competitiva e ancora migliore per i nostri clienti”.

Apollo Global Management è uno dei principali alternative asset manager, con sede negli Stati Uniti e operante a livello globale.

Il 5 luglio 2022, per accelerare l’attuazione del suo piano completo di trasformazione aziendale SAS FORWARD, SAS ha annunciato di aver presentato volontariamente istanza per il chapter 11 negli Stati Uniti, un quadro giuridico consolidato e flessibile per la ristrutturazione di aziende con attività in più giurisdizioni. Attraverso questo processo, SAS mira a raggiungere accordi con le principali parti interessate, ristrutturare gli obblighi di debito della Società, riconfigurare la sua flotta di aeromobili ed emergere con un significativo apporto di capitale.

Ulteriori informazioni sul chapter 11 process della compagnia sono disponibili sul sito Web dedicato alla ristrutturazione: https://sasgroup.net/transformation.

