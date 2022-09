Gulfstream Aerospace: vola il secondo Outfitted G700 Test Aircraft

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato il volo del secondo fully outfitted Gulfstream G700 production-test aircraft, aggiungendo un’ulteriore testing platform per la cabina più spaziosa nella business aviation.

“L’aereo si unisce al primo outfitted G700, che ha già stabilito otto international city-pair speed records ed è stato insignito dell’International Yacht & Aviation Award 2022 nella Private Jet Design category.

Il secondo G700 test aircraft garantirà la maturità, la durata e il comfort di più elementi della cabina introdotti con il lancio del velivolo nel 2019, incluso il nuovo ultrahigh-definition dynamic circadian lighting system, una funzione opzionale in grado di replicare la luce solare. Il sistema progettato da Gulfstream mescola luci LED bianche calde, bianche fredde e ambra e spazia da una luminosità dello 0,01% al 100%, consentendo di simulare dall’alba al tramonto. L’illuminazione può anche essere programmata individualmente per ciascuna zona della cabina, adattata alle preferenze dei passeggeri e ad attività specifiche, come cenare o lavorare.

L’ultimo G700 outfitted aircraft include anche una grande suite e un ampio lavatory di nuova concezione con natural light, full vanity and shower, nonché una six-place dining area con fully expandable, self-contained table”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Con la sua combinazione di dimensioni della cabina e miglioramenti tecnologici, gli interni del G700 presentano numerose opportunità di personalizzazione”, ha affermato Mark Burns, presidente di Gulfstream. “Come parte del nostro obiettivo di superare le aspettative dei clienti, stiamo testando ancora più elementi della cabina del G700 per garantire interior comfort and reliability”.

“Ulteriori caratteristiche disponibili sul G700 includono configurazioni fino a cinque living areas e il galley più lungo del settore, con 10 piedi/più di 3 metri di spazio sul bancone.

L’eccellenza del design del G700 è completata dalla Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, la cabin altitude più bassa del settore, plasma ionization clean air system, notevole silenziosità e 20 grandi finestrini”, prosegue Gulfstream Aerospace.

“Con due outfitted G700 test aircraft ora in volo, possiamo mostrare ancora di più la flessibilità interna di questo aereo e i vantaggi per i passeggeri ottenuti dal comfort pluripremiato e dal cabin environment esclusivo che il G700 offre per voli in tutto il mondo”, ha concluso Burns.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)