LATAM apporta modifiche alla sua cabina Economy ed elimina il 75% della plastica monouso a bordo

LATAM ha annunciato delle modifiche al servizio della cabina Economy che le ha permesso di eliminare più di 1.200 tonnellate di plastica monouso, il che equivale a 36mila bottiglie di plastica da 500 ml. La cabina è quindi più sostenibile: le posate sono in bambù, i vassoi riutilizzabili, l’involucro per le posate è in carta kraft e i bicchieri sono di carta.

L’iniziativa è già stata attuata su tutte le rotte regionali e a lungo raggio del gruppo e rientra nella sua strategia di sostenibilità, che si è posta, tra i suoi obiettivi, di eliminare, per il 2023, il 100% della plastica monouso impiegata.

“Prendersi cura del pianeta è una sfida per tutti e un fine necessario per LATAM, motivo per cui abbiamo rivisto i nostri servizi e identificato quasi 1.800 tonnellate di plastica monouso a bordo dei nostri voli internazionali. Pertanto, i nostri team sono stati coinvolti per ridefinire tutti i dettagli del servizio, promuovendo un cambiamento positivo non solo per i nostri clienti ma anche per il nostro pianeta”, afferma Paulo Miranda, Vice President of Customers di LATAM Airlines Group.

La proposta si aggiunge alle modifiche apportate alla cabina Premium Business che prevedono l’inserimento di borse riutilizzabili per contenere tutto il necessario per garantire un confortevole riposo in volo, oltre ai nuovi eco kit da viaggio per i passeggeri. Tra le novità, c’è lo spazzolino da denti in bambù con cappuccio in canna da zucchero, l’involucro dei tappi per le orecchie in carta kraft, calzini e mascherine in plastica riciclata.

Il gruppo ha aggiunto altre azioni di riciclaggio e riutilizzo. Sui voli nazionali da Cile, Perù, Colombia ed Ecuador, LATAM propone il programma “Recycle Your Trip”, attraverso il quale il personale di bordo separa plastica e lattine a bordo. Nel caso della Colombia, ciò avviene a terra. A sua volta, insieme alle donne imprenditrici e ad altre organizzazioni, il gruppo prosegue con le sue iniziative di riutilizzo delle uniformi in Perù, Cile, Colombia, Ecuador e Brasile, dando una seconda vita alle divise dei dipendenti che non vengono più indossate.

Queste iniziative fanno parte della strategia di sostenibilità di LATAM, i cui obiettivi includono: entro il 2027, l’eliminazione dei rifiuti da smaltire in discarica, la riduzione e la compensazione del 50% delle emissioni domestiche entro il 2030 e il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)