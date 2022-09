Lufthansa e Vereinigung Cockpit raggiungono un accordo

Lufthansa e il sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit hanno concordato un aumento di stipendio per i piloti di Lufthansa e Lufthansa Cargo. Prevede un incremento del basic pay per i Lufthansa and Lufthansa Cargo pilots di un totale di 980 euro.

“I cockpit crews riceveranno un aumento del loro basic monthly pay di 490 euro ciascuno in due fasi, con effetto retroattivo dal 1 agosto 2022 e dal 1 aprile 2023.

L’accordo avvantaggia in particolare gli stipendi di base. Un entry-level co-pilot riceverà circa il 20% di additional basic pay, mentre un capitano nel grado finale riceverà il 5,5%.

L’accordo prevede anche un obbligo di pace globale fino al 30 giugno 2023. Gli scioperi sono esclusi durante questo periodo. Ciò offre ai clienti e ai dipendenti la sicurezza della pianificazione.

Entrambi i partner di contrattazione collettiva continueranno il loro scambio costruttivo su vari argomenti durante questo periodo. Lufthansa e Vereinigung Cockpit hanno concordato di mantenere la riservatezza su ulteriori argomenti e colloqui.

L’accordo è ancora soggetto a dettagliata formulazione e approvazione da parte degli organi preposti”, afferma Lufthansa.

Michael Niggemann, Chief Human Resources Officer and Labor Director of the Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver raggiunto questo accordo con Vereinigung Cockpit. L’aumento dello stipendio base con importi base uniformi porta all’auspicato aumento proporzionale più elevato degli entry-level salaries. Ora vogliamo sfruttare i prossimi mesi in un dialogo di fiducia con Vereinigung Cockpit per trovare e implementare soluzioni sostenibili. L’obiettivo comune è continuare a offrire ai nostri piloti posti di lavoro attraenti e sicuri, con prospettive di ulteriore sviluppo in futuro”.

