Emirates amplia il flight schedule per l’Algeria

Emirates aumenterà la frequenza dei suoi servizi per Algeri, con l’aggiunta di un quinto volo settimanale, a partire dal 7 ottobre. Il nuovo servizio integrerà le operazioni esistenti di Emirates tra Dubai e Algeri, attualmente con quattro voli a settimana. L’ultima aggiunta al programma della compagnia aerea fornirà ulteriore connettività per i clienti che viaggiano a Dubai e in poi verso il network globale di Emirates.

Emirates utilizzerà il suo Boeing 777-300ER tra Algeri e Dubai e il nuovo servizio opererà il venerdì, oltre ai voli della compagnia aerea martedì, giovedì, sabato e domenica. Il volo EK758 parte da Algeri alle 15:45, arrivando a Dubai alle 01:05 del giorno successivo. EK757 parte da Dubai alle 08:45, arrivando ad Algeri alle 12:55.

“Con l’aggiunta del nuovo volo, Emirates continua ad essere l’unica compagnia aerea a servire l’Algeria con private First Class cabins, offrendo ai clienti premium la sua esperienza a bordo leader del settore, con una gamma di menu elevati e servizi rinnovati.

I viaggiatori che volano con Emirates possono vivere la migliore esperienza in volo, con un’esperienza culinaria impareggiabile, menu multi-portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati, accompagnati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono rilassarsi con oltre 5.000 canali di contenuti di intrattenimento globale accuratamente curati con film, programmi TV, musica, podcast, giochi, audiolibri e altro ancora con ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates.

Oltre a trasportare più passeggeri, la quinta frequenza settimanale di Emirates tra Dubai e l’Algeria fornirà circa 30-40 tonnellate di capacità cargo per le aziende, aprendo ulteriormente le rotte commerciali globali attraverso maggiori opportunità di importazione ed esportazione”, afferma Emirates

“Emirates ha iniziato le operazioni in Algeria nel 2013 e festeggerà i 10 anni di servizio nel Paese all’inizio del prossimo anno. La compagnia aerea ha ripreso i servizi per l‘Algeria nel novembre 2021 e da allora ha progressivamente sviluppato la connettività, in risposta alla crescente domanda dei clienti e all’allentamento dei protocolli di viaggio internazionali.

I biglietti per i voli in entrata e in uscita dall’Algeria possono essere prenotati su emirates.com, l’App Emirates, gli uffici vendite Emirates, tramite agenti di viaggio e agenti di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)