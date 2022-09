SEA, Autostrade per l’Italia, Free To X: all’Aeroporto di Linate inaugurata la prima Superfast Charging Station di Milano

Una nuova spinta verso la mobilità sostenibile e innovativa, in cui diversi sistemi di trasporto si integrano per offrire agli utenti maggiore rapidità, convenienza e comfort. Questo, in sintesi, il risultato dell’alleanza tra Free To X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, e SEA, società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa, che ha portato all’inaugurazione della prima Superfast Charging Station all’aeroporto di Milano Linate, tra le più grandi stazioni di ricarica presenti in un aeroporto internazionale.

La stazione di ricarica per veicoli elettrici è stata inaugurata alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini (in video collegamento), del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dell’Assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, del Presidente ENAC, Pierluigi di Palma, della Presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, dell’Amministratore delegato di SEA, Armando Brunini e dell’Amministratore delegato di Free To X, Giorgio Moroni.

Coperta da pensiline e dotata di 5 colonnine ultrafast (con potenza di erogazione fino a 300kW), la Superfast Charging Station all’Aeroporto di Milano Linate consentirà di caricare 10 veicoli contemporaneamente presso lo scalo. I punti consentono di ricaricare le auto di ultima generazione in 15/20 minuti, saranno operativi 24 ore su 24 e accetteranno tutte le forme di pagamento con i principali Mobility Service Provider. Le stazioni di ricarica negli aeroporti di Milano, così come quelle sulla rete di Autostrade per l’Italia, sono alimentate con energia 100% rinnovabile e rappresentano il più alto standard tecnologico in termini di capacità e affidabilità attualmente disponibili.

La realizzazione della stazione di ricarica deriva dall’aggiudicazione a Free To X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia – a mezzo procedura competitiva indetta da SEA, la società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa – della realizzazione di 4 Superfast Charging Station per la ricarica di auto elettriche presso gli aeroporti di aviazione commerciale e privata di Milano Linate e Milano Malpensa. Il progetto vede Free To X nel ruolo di Charge Point Operator delle stazioni e Atlante, società del Gruppo NHOA, partner per la realizzazione e gestione dei servizi di energy management.

L’attivazione avviene dopo quella della prima colonnina fast multistandard (con connettori CCS2 e CHAdeMO in DC e Type2 in AC) sulla viabilità antistante l’area Arrivi, di cui gli utenti possono usufruire già da alcune settimane. Presso l’aeroporto di Malpensa verranno invece installate 4 colonnine, di cui 3 ultrafast, capaci di caricare 7 veicoli in parallelo.

Il progetto avviato oggi comprende inoltre 2 colonnine aggiuntive, di cui una superfast (fino a 150kW), capaci di caricare 4 auto elettriche alla volta, installate nelle aree esterne ai Terminal dedicati all’aviazione privata.

Free To X è una start-up del Gruppo Autostrade per l’Italia dedicata allo sviluppo di servizi di mobilità avanzati e attenta a innovazione, tecnologia e sostenibilità. La mobilità green è al centro del portfolio di soluzioni innovative offerte da Free To X, con la realizzazione della più grande rete di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici, in Italia, sulla rete gestita da ASPI.

SEA Milan Airports è parte del Gruppo SEA e gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. SEA Milan Airports è tra i principali gestori aeroportuali in Europa per traffico passeggeri e merci.

(Ufficio Stampa SEA – Free To X)