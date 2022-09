Embraer: OGMA in Portogallo effettuerà il supporto e la manutenzione agli A-29 Super Tucano

Embraer ha annunciato oggi l’inizio dell’engagement process per OGMA SA, la filiale della Società in Portogallo, per eseguire il supporto e la manutenzione dell’A-29 Super Tucano, nonché future modifiche all’aeromobile per soddisfare le esigenze dei clienti attuali e futuri nella regione. Pertanto, OGMA sarà la prima azienda in Europe, the Middle East, and Africa (EMEA) ad avere queste capacità. Attualmente, OGMA fornisce già supporto logistico per l’A-29 Super Tucano demonstrator, che ha l’azienda portoghese come base operativa, consentendo ai tecnici di abilitare missioni dimostrative in tutto il mondo per i futuri clienti.

Con oltre 260 unità consegnate in tutto il mondo, l’A-29 è già stato selezionato da più di 15 forze aeree, comprese le forze armate della regione EMEA come Mali, Mauritania, Nigeria, Burkina Faso e Angola.

“Stiamo seguendo gli sviluppi del mercato per l’A-29 Super Tucano e intendiamo che OGMA diventi un centro di servizi di eccellenza per il velivolo”, ha affermato Johann Bordais, President & CEO, Embraer Services and Support. “OGMA è una risorsa strategica per Embraer nella regione EMEA, svolgendo un ruolo centrale in molti progetti presenti e futuri della nostra azienda”.

Inizialmente, OGMA sarà certificata per la manutenzione dell’A-29, mirando a generare entrate nella fornitura di servizi ai clienti attuali, creando un’altra opportunità immediata per OGMA di continuare a crescere, generando valore in Portogallo e rafforzando il cluster aeronautico portoghese. Nella fase successiva si aprirà un’altra opportunità per l’azienda associata alla modernizzazione dell’A-29, per rispondere alle esigenze future dei suoi attuali operatori.

“L’A-29 Super Tucano sta suscitando molto interesse in diverse forze aeree europee. Embraer, insieme a OGMA nel campo dei servizi, si prepara a rispondere al mercato eseguendo le modifiche e l’evoluzione tecnologica necessarie per soddisfare le varie missioni nel modo più efficace”, ha affermato Jackson Schneider, President & CEO Embraer Defense and Security.

Dalla privatizzazione di OGMA, Embraer ha mantenuto investimenti regolari nella società, con particolare attenzione alle aree che promuovono l’integrazione di OGMA nel business globale di Embraer. Embraer ha un impegno strategico a lungo termine per il Portogallo nello sviluppo del suo aerospace and defense ecosystem, rimanendo il paese in cui l’azienda investe di più nella sua capacità industriale al di fuori del Brasile.

L’esempio più recente è stato un investimento di 74 milioni di euro in OGMA, che ha permesso all’azienda di ottenere la certificazione per la manutenzione dei motori GTF di Pratt & Whitney, utilizzati dalla nuova generazione di aerei commerciali. Questo accordo creerà 300 posti di lavoro e potrebbe triplicare il fatturato annuo di OGMA a 600 milioni di euro. Riflette anche l’interesse di Embraer ad ampliare la portata delle sue attività in Portogallo, aggiungendo così valore all’economia del paese.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Claudio Capucho – Embraer)