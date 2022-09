Completata con successo la stabilizzazione di Deutsche Lufthansa AG

L’Economic Stabilization Fund of the Federal Republic of Germany (WSF) ha annunciato ieri che tutte le azioni rimanenti della sua partecipazione in Deutsche Lufthansa AG sono state vendute a vari investitori tramite un accelerated bookbuilding process. L’ultima volta il WSF deteneva circa il 6,2% del capitale sociale della società (74,4 milioni di azioni). Il WSF aveva acquisito la sua partecipazione originaria del 20% del capitale sociale di Deutsche Lufthansa AG per 306 milioni di EUR nell’estate del 2020. All’epoca era stato concordato che la partecipazione sarebbe stata venduta al più tardi entro ottobre 2023.

Deutsche Lufthansa AG aveva già rimborsato tutti i prestiti e i depositi ricevuti dal governo tedesco prima del previsto nel novembre 2021.

A seguito della vendita delle azioni rimanenti, il WSF non detiene più alcuna partecipazione in Deutsche Lufthansa AG. Di conseguenza, ora anche tutte le condizioni rimanenti scadranno.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “A nome di tutti i dipendenti Lufthansa, vorrei ringraziare l’attuale e precedente governo tedesco e tutti i contribuenti tedeschi per il loro sostegno a Lufthansa durante la più grave crisi finanziaria nella storia della nostra compagnia. La stabilizzazione di Lufthansa ha avuto successo, anche ripagando finanziariamente il governo tedesco e quindi il contribuente. Avevamo già rimborsato gli importi del prestito di stabilizzazione prima del previsto; ora il WSF ha venduto anche le ultime azioni rimaste un anno prima della scadenza. Questo porta la stabilizzazione di Lufthansa a un conclusione positiva. Lufthansa è ancora una volta completamente in mani private. Tutti i dipendenti Lufthansa in tutto il mondo continueranno a lavorare sodo per rafforzare la nostra posizione tra i principali gruppi di compagnie aeree mondiali, ad esempio attraverso un’ampia offerta di prodotti premium e qualità”.

Eurowings Discover amplia il management team

Le due leisure airlines di Lufthansa Group, Edelweiss e Eurowings Discover, in futuro amplieranno ulteriormente le loro competenze turistiche.

A tal fine, entrambe le compagnie aeree, che rimarranno indipendenti in futuro, avranno un CEO congiunto: Bernd Bauer, CEO of Edelweiss airline in Svizzera dal 2014, assumerà questa posizione il 1° ottobre 2022.

“Il management team of Eurowings Discover sarà così ampliato e rafforzato. La compagnia aerea, fondata durante la pandemia Coronavirus in tempi difficili, ha registrato una rapida crescita. Si è posizionata con successo nel mercato e opera con elevata affidabilità e puntualità.

Edelweiss ha una vasta e decennale esperienza nel settore turistico. È la principale compagnia aerea svizzera per le vacanze, con base all’aeroporto di Zurigo. Lo sviluppo di Eurowings Discover in Germania è stato progettato su questa linea.

Insieme ai management teams a Francoforte presso Eurowings Discover e a Zurigo presso Edelweiss, Bernd Bauer accelererà ulteriormente l’espansione dell’offerta di Lufthansa Group nel segmento turistico. In Eurowings Discover, Wolfgang Raebiger in futuro si concentrerà sul ruolo di COO (Chief Operating Officer) e Accountable Manager, mentre Helmut Woelfel rimarrà CCO (Chief Commercial Officer). In Edelweiss, David Birrer rimarrà COO e Patrick Heymann CCO della compagnia”, afferma Lufthansa Group.

Eurowings Discover ed Edelweiss si concentrano su destinazioni turistiche su rotte a corto, medio e lungo raggio. In questo modo completano l’offerta delle network airlines. Edelweiss ha base presso lo SWISS hub di Zurigo, mentre Eurowings Discover vola da Francoforte e Monaco. Entrambe le compagnie aeree manterranno la loro indipendenza e continueranno ad operare con i loro brands familiari nei rispettivi mercati.

