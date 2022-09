Emirates organizza due nuove selezioni per il personale di bordo a Milano e Torino

Emirates sta tornando in Italia, questa volta a Milano e Torino, per cercare personale di bordo appassionato e ambizioso da inserire nel suo team multinazionale. Emirates ha recentemente organizzato degli open day a Venezia, Firenze e Roma e prevede di aggiungere altre città italiane al proprio elenco, in risposta alla crescente domanda di viaggi che si traduce in un aumento delle operazioni attraverso la vasta rete della compagnia aerea.

“Nell’ultimo anno, Emirates ha ripreso i voli verso diverse destinazioni globali mentre milioni di viaggiatori tornano a volare. Solamente quest’estate, sono stati 10 milioni d passeggeri spalmati su quasi 35.000 voli diretti verso 130 destinazioni. Entro la fine di quest’anno è prevista anche la ripresa dei voli per Christchurch (Nuova Zelanda).

Nell’ambito della promessa di volare meglio (Fly Better), Emirates sta investendo oltre 2 miliardi di dollari per migliorare la propria esperienza di volo, incluso un vasto programma di ammodernamento per oltre 120 aeromobili della sua flotta con la cabina Premium Economy. L’investimento miliardario di Emirates include anche ulteriori miglioramenti come un rinnovato menù a bordo e altre offerte premium. Sono inoltre in corso una serie di miglioramenti del servizio in tutte le classi, a partire da un programma di formazione intensivo per il personale di bordo, istituito in collaborazione con l’Ecole hôtelière de Lausanne, una delle migliori scuole di gestione dell’ospitalità al mondo.

Di seguito i dettagli sui nuovi eventi di selezione:

– Milano, 17 settembre Best Western Plus Hotel Galles – P.za Lima 2.

– Torino, 19 settembre Novotel Torino – Corso Giulio Cesare 338/34.

La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l’equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all’avanguardia della compagnia aerea a Dubai“, afferma Emirates.

“I candidati che vogliono dare alla propria carriera un decollo epico devono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae (CV) aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili a questo link: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/.

I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l’intera giornata sul posto.

Il personale di bordo Emirates è veramente globale e rappresenta 160 nazionalità, che riflettono il mix di clienti e di mete in oltre 130 città in sei continenti, utilizzando una moderna flotta di oltre 200 velivoli wide-body. La compagnia aerea è il più grande operatore globale di Boeing 777 e Airbus A380.

Emirates offre ai candidati straordinarie opportunità di carriera, con eccellenti strutture di formazione e un’ampia gamma di programmi di sviluppo per i suoi dipendenti. Tutti i membri dell’equipaggio di Emirates risiedono nell’eccitante città cosmopolita di Dubai e godono di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit come uno stipendio esente da imposte, un alloggio gratuito fornito dalla compagnia, il trasporto gratuito da e verso l’aeroporto, un’eccellente copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai. Il crescente network globale di Emirates offre molte opportunità di viaggio e si estende su sei continenti. L’equipaggio di bordo di Emirates gode di interessanti agevolazioni di viaggio per sé, per le proprie famiglie e per gli amici in tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea.

Emirates vola in Italia da 30 anni e attualmente offre 32 voli passeggeri settimanali da quattro punti in Italia – Milano, Roma, Bologna e Venezia – a Dubai, oltre al collegamento diretto da Milano a New York“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)