Ryanair e OMV siglano un accordo per la fornitura di SAF

Ryanair e OMV, international integrated oil, gas and chemicals company con sede a Vienna, hanno firmato oggi un Lettera di Intesa (MoU) per fornire sustainable aviation fuel (SAF) agli aeroporti Ryanair in tutta l’Austria, la Germania e la Romania.

“Sebbene la produzione limitata di SAF rimanga un problema dell’aviazione a livello globale, questo MoU offre a Ryanair l’accesso unico per acquistare fino a 160.000 tonnellate (53 milioni di galloni) di SAF da OMV nei prossimi 8 anni, risparmiando oltre 400.000 tonnellate di emissioni di CO2 (equivalenti a circa 25.000 voli Ryanair da Dublino a Vienna).

Questo accordo storico dimostra il continuo impegno di Ryanair verso l’obiettivo del 12,5% di SAF entro il 2030 e l’ambizione della compagnia aerea di raggiungere net-zero emissions entro il 2050. Ryanair ha già compiuto progressi significativi verso i suoi obiettivi ambientali attraverso un investimento di 22 miliardi di dollari per i nuovi Boeing 737 “Gamechanger”, che producono il 16% in meno di emissioni ed il 40% in meno di rumore; l’accordo con il Sustainable Aviation Research Center del Trinity College di Dublino; ed ora con la sua partnership con OMV, che sta anche portando avanti i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità strategica aggiungendo SAF alla sua gamma di prodotti, oltre ad altre iniziative”, afferma Ryanair.

Da Vienna, Thomas Fowler, Director of Sustainability Ryanair, ha dichiarato: “Il SAF svolge un ruolo chiave nella nostra strategia di decarbonizzazione Pathway to Net Zero – in cui ci siamo impegnati ad aumentare il nostro utilizzo di SAF nei prossimi anni – un impegno che questo accordo con OMV aiuterà a portare avanti. OMV è un partner chiave per Ryanair in Austria, Germania e Romania e non vediamo l’ora di far crescere questa partnership come il più grande gruppo di compagnie aeree d’Europa”.

Nina Marczell, OMV Vice President Aviation, Fuels Distributors & Public Sector: “Ci impegniamo a ridurre la nostra carbon footprint e a supportare i nostri clienti nella riduzione della loro. Questo Memorandum di Intesa è una grande opportunità per accelerare gli sforzi volti alla sostenibilità di entrambe le aziende. Il carburante sostenibile per l’aviazione riduce significativamente le emissioni di CO2 e siamo lieti di collaborare con un partner forte come Ryanair e di fornire soluzioni per lo sviluppo sostenibile dell’industria aeronautica”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credtis: Ryanair)