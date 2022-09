I leader dell’aviazione si riuniscono al principale evento globale sull’airport experience

Airports Council International (ACI) World ha dato il via oggi all’annual ACI Customer Experience Global Summit a Cracovia, Polonia, con il tema “Re/humanizing the airport experience”.

L’ACI Customer Experience Global Summit è il principale evento globale sull’airport experience e attira più di 400 senior airport executives, civil aviation authority representatives, airport specialists, e relativi business executives. Ciò include il relatore principale Steven Van Belleghem, un leader di pensiero globale e autore internazionale di best seller nel campo della Customer Experience.

I delegati sono stati accolti dall’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira, dall’Host and President of the Board of Krakow Airport, Radoslaw Wloszek, nonché dal Polish Minister of Infrastructure, Andrzej Adamczyk e dal Secretary of State, Ministry of Development Funds and Regional Policy, Marcin Horala.

Luis Felipe de Oliveira ha parlato dell’interconnessione dell’esperienza del cliente all’interno del complesso aeroportuale, di come la pandemia ha influenzato il comportamento dei consumatori e dell’importanza di strumenti di gestione efficaci: “Sebbene la pandemia abbia avuto l’effetto di accelerare la digitalizzazione e l’implementazione di processi touchless all’interno degli aeroporti, l’esperienza di clienti e dipendenti dipende dal fattore umano. L’evoluzione dell’eccellenza nella customer experience è il risultato del lavoro di molte parti interessate e tecnologie diverse implementate all’interno del complesso aeroportuale. Ciò evidenzia davvero l’importanza delle risorse che possono aiutare gli aeroporti a mantenere e rafforzare il loro vantaggio competitivo, come l’ACI Airport Customer Experience Accreditation program, che fornisce una visione a 360 gradi della gestione della customer experience. Vorrei ringraziare il nostro host Krakow Airport, leader nell’esperienza cliente, per aver gentilmente ospitato i delegati sotto lo stesso tetto per discutere di questo argomento cruciale, che è al centro del business aeroportuale”.

Il President of the Board of Krakow Airport, Radoslaw Wloszek, ha dichiarato: “È un grande onore per l’aeroporto di Cracovia, il più grande aeroporto regionale della Polonia, ospitare la quarta edizione dell’ACI Customer Experience Global Summit. Krakow Airport ha sempre puntato su sicurezza, qualità e standard elevati dei servizi. Gli ultimi anni hanno dimostrato l’importanza di queste priorità e la rapida risposta degli aeroporti al mutare delle circostanze. Fornire la migliore esperienza al cliente è al centro delle attività quotidiane dell’aeroporto di Cracovia e il suo impegno per il benessere dei suoi passeggeri e dipendenti è stato riconosciuto da numerose iniziative del settore, tra cui ACI Airport Health Accreditation program, ACI Airport Service Quality (ASQ) Awards, e dall’ACI Voice of the Customer recognition”.

La Travel technology company Amadeus, un alleato chiave nel miglioramento del viaggio del cliente, sta sponsorizzando i prestigiosi ASQ Awards e la Customer Experience Accreditation Ceremony durante la cena di gala (supportata dall’aeroporto di Cracovia) che si terrà al Polish Aircraft Museum. Gli ACI World’s annual ASQ Awards riconoscono l’eccellenza aeroportuale nella customer experience in tutto il mondo, sulla base dei dati degli ASQ Departures and Arrivals surveys. Lanciato nel 2006, ASQ è l’airport passenger satisfaction program leader a livello mondiale, con quasi 400 aeroporti partecipanti in 95 paesi (per maggiori info sui vincitori di quest’anno: https://aci.aero/programs-and-services/asq/asq-awards-and-recognition/)

A sostegno della difesa di ACI per un sistema di trasporto aereo più inclusivo, equo e accessibile per tutti, l’organizzazione ha lanciato oggi il primo Accessibility Enhancement Accreditation program. Il programma prevede un percorso di miglioramento continuo per gli aeroporti nell’area dell’accessibilità per i passeggeri con disabilità.

La Level 1 Accreditation è progettata per aiutare gli aeroporti a misurare, valutare e migliorare la gestione e la cultura dell’accessibilità. Sviluppato da ACI con i contributi di membri degli aeroporti, partner del settore e accessibility advocacy groups come Universal Access, the Rick Hansen Foundation, Mima Group, Easy Travel Seat, Customer Centric Consulting, il programma si basa sulle migliori pratiche e raccomandazioni internazionali esistenti, comprese quelle presentate nell’ACI Airport and Persons with Disability Handbook.

Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General, ha dichiarato: “Fino al 20% della popolazione mondiale ha una disabilità. Gli aeroporti devono essere pronti all’aumento dei passeggeri anziani a mobilità ridotta e dei viaggiatori con disabilità visibili e non. Pertanto, ACI e i nostri partner del settore stanno rendendo l’accessibilità una priorità in diversi modi. Il nuovo Accessibility Enhancement Accreditation program fornisce ai nostri membri un’avvio nel percorso di miglioramento continuo dell’accessibilità negli aeroporti. Siamo lieti di aver ricevuto input da accessibility advocacy groups mentre lavoriamo verso l’obiettivo comune di migliorare l’accessibilità. Ringraziamo anche l’International Civil Aviation Organization (ICAO) per il supporto al programma”.

L’ICAO Secretary General, Juan Carlos Salazar, ha dichiarato: “Il miglioramento dell’accessibilità è una priorità importante per il trasporto aereo internazionale e questo nuovo programma ACI è pienamente in linea con l’attuale politica ICAO relativa al trasporto di persone a mobilità ridotta. Si tratta di uno sviluppo molto tempestivo, dato che cinque nuovi standard ICAO sull’accessibilità diventeranno applicabili a novembre di quest’anno, oltre al lavoro in corso su nuove accessibility guidance in fase di sviluppo da parte del nostro Facilitation Panel. Desidero congratularmi con ACI per l’approccio molto inclusivo che ha adottato nello sviluppo di questo nuovo essenziale accreditamento per gli aeroporti mondiali”.

