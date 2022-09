Il motore PW812GA di Pratt & Whitney Canada riceve la Type Certification da Transport Canada

Pratt & Whitney Canada, una business unit di Pratt & Whitney, ha annunciato oggi che il suo PW800 engine program ha raggiunto una pietra miliare con la type certification del motore PW812GA da parte di Transport Canada Civil Aviation. Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato nell’ottobre 2021 che il PW812GA è stato selezionato per equipaggiare il business jet Gulfstream G400™.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con Transport Canada per creare un processo di certificazione efficiente e completo che ci ha portato con successo a questo punto”, ha affermato Maria Della Posta, president, Pratt & Whitney Canada. “Quando entrerà in servizio (EIS), il G400 sarà il terzo aereo Gulfstream a fare affidamento sulla nostra famiglia di motori PW800. Siamo gratificati dai continui progressi che la famiglia di motori PW800 ha raggiunto, grazie alla sua capacità di fornire un nuovo livello di performance ed efficienza alla large cabin business aircraft class”.

Il G500 con motori PW814GA è entrato in servizio a settembre 2018, seguito dal G600 equipaggiato con motori PW815GA ad agosto 2019.

“Il PW800 è il motore più moderno, efficiente ed ecologico della sua categoria. Utilizzando le tecnologie più sostenibili e ad alte performance, il motore offre miglioramenti a due cifre in termini di consumo di carburante, emissioni, intervalli di manutenzione e rumore. Il motore incorpora anche l’ultima generazione di tecnologie in ogni aspetto, dal design avanzato alle innovative funzionalità di manutenzione. Per chi è a bordo dell’aereo, offre un’esperienza senza pari con una cabina eccezionalmente silenziosa e confortevole, che lo rende il motore più silenzioso della sua classe. Il motore PW800 condivide un core comune con il Pratt & Whitney GTF commercial jet engine, che ha volato per oltre 2,2 milioni di ore dal lancio nel 2016.

Il PW812GA ha mostrato performance eccezionali durante i test, con oltre 3.400 ore di engine testing, comprese 260 ore di flight testing. Nella famiglia PW800 sono state realizzate oltre 175.000 ore di testing and field experience. I motori PW814GA e PW815GA hanno volato più di 144.000 ore da quando sono entrati in servizio”, afferma Pratt & Whitney.

“Quando abbiamo progettato il motore PW800, lo abbiamo fatto pensando a tutti i principali engine stakeholders: passeggeri, piloti e personale di manutenzione”, ha affermato Edward Hoskin, vice-president, Engineering. “Il PW800 ha numerosi vantaggi e funzionalità intrinseci per garantire la disponibilità migliore della categoria e per creare una eccezionale engine response. Stabilisce inoltre lo standard del settore per la manutenzione, richiedendo il 40% in meno di scheduled maintenance e il 20% in meno di ispezioni rispetto ad altri motori della sua classe”.

“Gli operatori dei motori PW800 possono anche beneficiare del Pratt & Whitney ESP® engine maintenance program, uno dei coverage packages più completi del settore. Il programma offre un esclusivo personalized premium service per le esigenze di manutenzione e supporto del motore in qualsiasi momento, in qualsiasi parte del mondo”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)