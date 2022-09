News Brevi – 14.09.2022

QANTAS INAUGURA LA NUOVA ROTTA DA SYDNEY A BENGALURU – Qantas lancia oggi una nuova rotta da Sydney a Bengaluru, stabilendo il primo collegamento diretto tra l’Australia e l’India meridionale da parte di qualsiasi compagnia aerea. QF67 ridurrà di quasi tre ore l’attuale tempo di percorrenza più veloce tra le due città e aumenterà significativamente la connettività tra l’India e il New South Wales. Dall’annuncio del nuovo servizio all’inizio di quest’anno, la rotta ha visto una forte domanda, con i voli inaugurali in entrata e in uscita esauriti in tutte le cabine. I nuovi voli offriranno ai viaggiatori business e leisure un volo diretto per la città, con collegamenti ad altre destinazioni oltre Bengaluru. Andrew David, Qantas Domestic and International CEO, ha affermato: “L’aggiunta di Bengaluru alla nostra mappa di rotte rafforza i nostri legami con l’India e segue il lancio dei servizi diretti dall’Australia a Delhi lo scorso anno, che si sono rivelati popolari. Qantas è ora l’unica compagnia aerea che offre voli diretti tra le due città più grandi dell’Australia e il nord e il sud dell’India”. Il Sydney Airport CEO, Geoff Culbert, ha affermato: “È fantastico che l’importante e crescente relazione tra Australia e India si rifletta in una maggiore connettività aerea e siamo lieti di accogliere i passeggeri sull’unica rotta diretta tra l’Australia e l’India meridionale”. L’accordo commerciale tra Australia e India rafforzerà ulteriormente i legami economici, guidando la domanda di viaggi tra l’Australia e la popolazione indiana di oltre un miliardo di persone. Qantas ha recentemente lanciato la prima fase della sua partnership in codeshare con IndiGo, il più grande vettore domestico indiano. Ci sono attualmente 11 destinazioni disponibili per la connessione con IndiGo da Bengaluru, tra cui Mumbai, Goa, Calcutta e Chennai. Il codeshare continuerà a essere sviluppato nei prossimi mesi, ampliando l’accesso per i clienti Qantas che viaggiano in tutta l’India. Qantas opererà con aeromobili A330 da Sydney al Kempegowda International Airport di Bengaluru quattro volte a settimana: mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Qantas vola da Melbourne a Delhi il lunedì, martedì, giovedì e sabato.

A SETTEMBRE IBERIA OPERERA’ QUASI TRE VOLI CHARTER AL GIORNO – Iberia prosegue la strategia di diversificazione del proprio business verso diversi segmenti di clientela e, nel mese di settembre, la compagnia aerea prevede di effettuare 84 operazioni speciali, per una media di quasi tre voli al giorno. Questo mese Iberia ha programmato viaggi incentive a Lisbona, Saragozza e fino a otto operazioni con Marrakech. Inoltre opererà voli speciali su Bologna per la fiera internazionale Cersaie, l’evento più influente nel mondo della ceramica. Iberia porterà anche la squadra di calcio maschile spagnola a giocare le prossime partite a Saragozza e Porto. La compagnia aerea prosegue con le sue operazioni speciali per le crociere, in particolare con MSC e Costa Crociere. Continuerà ad accompagnare i suoi clienti per tutto il mese di settembre ogni sabato e domenica da Madrid ad Amburgo e Trieste per MSC e ogni venerdì e sabato da Madrid a Bari per Costa Crociere. Il programma dei voli speciali di Iberia si completa con le operazioni per il tour operator SamaTravel. In particolare, ogni sabato opererà un volo alternativamente per Il Cairo e Luxor.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO DI COMANDO AL REPARTO SPERIMENTALE E DI STANDARDIZZAZIONE AL TIRO AEREO DI DECIMOMANNU – Martedì 13 settembre si è svolta la cerimonia di cambio di Comando del Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo tra il Comandante uscente Colonnello Cosimo De Luca e il Colonnello Federico Pellegrini. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante del Comando Aeronautica Militare per Regione Autonoma Sardegna e del Poligono Sperimentale Interforze del Salto di Quirra (P.I.S.Q.), Generale di Brigata Aerea Davide Marzinotto, hanno partecipato numerose autorità militari, civili e religiose. Il Colonnello De Luca, nel suo discorso di commiato, ha espresso un ringraziamento per il sostegno ricevuto durante il periodo di Comando. “Nonostante le difficoltà in questi due anni trascorsi in piena emergenza pandemica, grazie alla sinergia tra gli uomini e le donne del Reparto e l’apporto costante e prezioso della Regione Autonoma della Sardegna e degli Enti Locali si è centrato l’obiettivo, con l’inizio delle attività relative al primo corso dell’International Flight Training School (IFTS) a luglio scorso”. Il Colonnello Pellegrini, dal canto suo, ringraziando le superiori autorità per la fiducia accordatagli, si è detto onorato per aver ricevuto un incarico così prestigioso, che costituisce elemento cardine per gli obiettivi addestrativi dell’Aeronautica Militare nel presente ma soprattutto nel prossimo futuro. Ha poi proseguito rivolgendosi al personale del Reparto promettendo di “assicurare ogni sforzo per consentire a tutti di esprimere al meglio ogni professionalità utile a soddisfare l’output capacitivo richiesto dall’Arma Azzurra”. Il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo di Decimomannu, garantisce il supporto logistico-operativo per i Reparti di volo dell’Aeronautica Militare, delle altre FF.AA. e dei Paesi Alleati. La Base è ubicata in Sardegna a circa 20 km dalla città di Cagliari e, grazie alle favorevoli condizioni climatiche, alla disponibilità di ampi spazi aerei liberi, nonché alla presenza di ingenti infrastrutture logistiche, è annoverata come il luogo ideale per l’addestramento aereo. L’aeroporto, unico nel suo genere, è in grado di ospitare e supportare contemporaneamente numerosi aeromobili aerotattici, da trasporto ed elicotteri, disponendo di piste e piazzole di parcheggio idonee anche per i velivoli più grandi quali l’Antonov AN-124 e il Galaxy C-5. In ultimo, da giugno 2022 la Base Aerea dell’Aeronautica Militare di Decimomannu ospita il neo costituito 212° Gruppo Volo / I.F.T.S. del 61° Stormo di Galatina, per l’addestramento avanzato (4ª fase, pre-operativa) dei piloti destinati alle linee aerotattiche dell’AM o di altri Paesi Partner, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento a livello mondiale nella fornitura di addestramento avanzato alle forze aeree (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA DIVENTA LA PRIMA COMPAGNIA A RICEVERE LA IATA RECERTIFICATION PER IL TRASPORTO SICURO DI ANIMALI VIVI – Air Canada è diventata la prima compagnia aerea ad essere ricertificata dall’International Air Transport Association (IATA) per il trasporto sicuro di animali vivi da parte di Air Canada Cargo. IATA ha assegnato ad Air Canada Cargo la Center of Excellence for Independent Validators for Live Animals Logistics (CEIV Live Animals) recertification, dopo il completamento con successo del processo di verifica. “Siamo molto orgogliosi di essere riconosciuti per il nostro lavoro nell’operare secondo i più elevati standard globali per il trasporto mondiale di tutti gli animali vivi, ed essere la prima compagnia aerea ad essere ricertificata continua a posizionare Air Canada Cargo come leader del settore. Ogni anno, gestiamo in modo esperto e sicuro migliaia di spedizioni complesse, da rescue dogs, animali in via di estinzione trasportati in attività di conservazione e, naturalmente, animali domestici. I dipendenti dedicati di Air Canada Cargo che gestiscono gli animali sono appositamente addestrati e li ringrazio per la loro diligenza nel trattare tutti animali come carico prezioso mentre sono sotto la nostra cura”, ha affermato Jason Berry, Vice President, Cargo at Air Canada. Air Canada è stata la prima compagnia aerea a ricevere la CEIV Live Animals certification nel 2018, un programma di certificazione globale standardizzato per migliorare e rafforzare la sicurezza e il benessere degli animali che viaggiano in aereo. Come parte del processo di ricertificazione, gli specialisti IATA hanno condotto un audit approfondito, che ha esaminato le politiche e le procedure di trasporto di animali vivi di Air Canada Cargo. La conformità con la IATA Live Animal Regulations (LAR) è stata completamente rivista, così come la conformità con protocolli come la Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

EASA: REVISIONE DELLE EASY ACCESS RULES FOR CONTINUING AIRWORTHINESS – La revisione di settembre 2022 delle Easy Access Rules for Continuing Airworthiness include la modifica del Regulation (UE) 2022/410 e della relativa ED Decision 2022/017/R sulla continuing airworthiness management in a single air carrier business grouping. Le Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (revisione da settembre 2022) sono disponibili in formato PDF, come dynamic online publications (online format) e in XML. Le modifiche relative a SMS in Part-145 (Regulation (EU) 2021/1963 e relativa ED Decision 2022/011/R), applicabili a partire dal 2 dicembre 2022, saranno oggetto di una revisione separata della Easy Access Rules publication. Questa pubblicazione è già in fase di preparazione e sarà pubblicata a breve.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER LA JAVELIN JOINT VENTURE – L’U.S. Army ha assegnato alla Javelin Joint Venture un contratto di produzione per Javelin missiles e equipaggiamnti e servizi associati, per un valore totale di $311 milioni. Questo contratto prevede l’approvvigionamento dei Javelin systems e il supporto alla produzione per l’U.S. Army e per i clienti internazionali Lituania e Giordania. Javelin è sviluppato e prodotto dalla Javelin Joint Venture (JJV) tra Raytheon Missiles & Defense a Tucson, Arizona, e Lockheed Martin a Orlando, Florida. Ad oggi, la Javelin Joint Venture ha prodotto più di 50.000 missili Javelin e più di 12.000 Command Launch Unit riutilizzabili. Javelin dovrebbe rimanere nell’arsenale di armi degli Stati Uniti fino al 2050 ed è soggetto a continui aggiornamenti per supportare l’evoluzione delle esigenze operative.

SAAB RICEVE UN NUOVO ORDINE DA FMV – Saab ha ricevuto un nuovo ordine da FMV per quanto riguarda submarine upgrades. Gli ordini includono una life-time extension dell’HMS Södermanland, nonché nuove batterie e battery development. Il valore totale dell’ordine è di 470 milioni di corone svedesi. La life-time extension significa che HMS Södermanland riceverà circa 50 modifiche, prolungando e migliorando la sua operatività per altri sei anni.