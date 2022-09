ITA Airways e ANGSA: al via l’erogazione del Programma Autismo

Da oggi ha inizio l’erogazione del “Programma Autismo”, la seconda fase dell’iniziativa annunciata lo scorso 13 giugno, realizzata in collaborazione con ANGSA (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo).

“Il servizio, che rientra nel più ampio progetto di ENAC “Autismo – In viaggio attraverso l’Aeroporto”, ha come obiettivo quello di aiutare le persone autistiche a vivere serenamente un’esperienza unica come quella del viaggio in aereo, in ogni suo momento. Con l’avvio della seconda fase del programma, ITA Airways mette gratuitamente a disposizione delle persone autistiche e dei loro accompagnatori un servizio di assistenza personalizzato per guidarli e accompagnarli durante tutte le fasi di viaggio, dall’acquisto del biglietto fino all’esperienza di volo e al ritiro dei bagagli a destinazione.

Il Programma Autismo prevede due percorsi distinti ma funzionali tra loro offerti gratuitamente da ITA Airways: la familiarizzazione, che consiste in un primo approccio all’esperienza di volo a bordo di un simulatore, avviata a giugno, e l’erogazione, una vera e propria esperienza di viaggio su un aereo.

ITA Airways diventa così la prima compagnia aerea di linea al mondo a realizzare un servizio dedicato interamente alle persone autistiche, integrato con 16 aeroporti del territorio nazionale e con servizi anche in aeroporti internazionali e intercontinentali”, afferma ITA Airways.

“Con l’erogazione del servizio, il cliente che ne fa richiesta attraverso la propria agenzia di fiducia o tramite il Customer Center di ITA Airways al numero 800 936090, avrà a disposizione un numero dedicato per le Assistenze speciali, un Check-in prioritario, un accompagnatore dedicato, un Fast Track gratuito, una Sala a disposizione, un posto dedicato nelle prime file, ed infine un imbarco e ritiro bagaglio prioritari.

Tutto questo permetterà al passeggero di minimizzare i tempi di attesa e di avere il massimo confort e assistenza in tutte le fasi del viaggio offerto dalla Compagnia di Bandiera”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)