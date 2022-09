SAS sigla Letter of Support con Heart Aerospace per l’electric aircraft ES-30

SAS ha firmato una Letter of Support con Heart Aerospace riguardo l’opzione di aggiungere il loro nuovo electric aircraft, ES-30, alla SAS regional aircraft fleet. Questo ha il potenziale per diventare un passo significativo nel viaggio verso la sostenibilità di SAS, consentendo voli a emissioni zero su rotte all’interno della Scandinavia.

Il velivolo elettrico sarà certificato per i voli commerciali entro il 2028.

“Insieme all’intero settore, abbiamo la responsabilità di rendere i viaggi aerei più sostenibili. SAS si impegna a trasformare l’aviazione in modo che le generazioni future possano continuare a connettere il mondo e godere dei vantaggi dei viaggi, ma con un’impronta più sostenibile. La Letter of Support con Heart Aerospace è un passo importante in questa direzione”, afferma il Presidente e CEO di SAS Anko van der Werff.

“L’ES-30 ha un fully electric range di 200 chilometri. Un reserve-hybrid system è installato per garantire i reserve energy requirements senza cannibalizzare il battery range e può essere utilizzato anche durante la crociera su voli più lunghi per integrare l’energia elettrica fornita dalle batterie. Ciò offre all’ES-30 un’autonomia estesa di 400 chilometri con 30 passeggeri e la flessibilità di volare fino a 800 chilometri con 25 passeggeri, comprese le typical airline reserves”, afferma SAS.

SAS ha unito le forze con Heart Aerospace già nel 2019 per guidare lo sviluppo di velivoli elettrici.

“L’aereo elettrico sarà un ottimo complemento alla nostra flotta esistente che serve shorter and thinner routes in Danimarca, Norvegia e Svezia, in modo più sostenibile. L’innovazione e la nuova tecnologia che ciò rappresenta ci porteranno verso il nostro obiettivo futuro di diventare un’industria a emissioni zero”, conclude Anko van der Werff.

“SAS farà anche parte del nuovo Industry Advisory Board di Heart Aerospace e assisterà nella definizione dei requisiti per il velivolo ES-30. La partnership tra SAS e Heart Aerospace è il prossimo passo verso viaggi aerei più sostenibili per le generazioni a venire”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)