News Brevi – 17.09.2022

NEOS COMPAGNIA UFFICIALE DI BATTITO INFINITO WORLD TOUR – Neos informa: “Neos, seconda compagnia aerea italiana e parte di Alpitour World, è nata nel 2002 e da allora opera sulle principali rotte turistiche con oltre 50 destinazioni nel mondo raggiunte dai 4 hub dislocati fra Milano Malpensa, Verona, Roma Fiumicino e Bologna. Eccellenza nel settore aviation, con più di 800 dipendenti e un fatturato di 466 milioni di euro nel 2019, Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche e con la flotta più giovane d’Europa: possiede, infatti, 15 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787 Dreamliner di ultimissima generazione. Oltre a portare gli italiani nei più bei paradisi di vacanza in tutto il mondo, Neos realizza voli che collegano l’Italia alla Cina, Israele, Islanda e USA, con un volo New York – Malpensa inserito nel 2021 nella programmazione, costantemente ampliata con nuove rotte, tra cui le più recenti sono tra Italia e Kazakistan e tra Italia e Mauritius, a partire dalla stagione invernale. Durante l’emergenza Covid-19, Neos ha saputo, inoltre, modificare il proprio core business per offrire un supporto concreto e continuativo al Paese e al Governo, mediante l’organizzazione di rescue e humanitarian flights, con più di 4.000 tonnellate di materiale sanitario trasportato in Italia e all’estero e oltre 40.000 viaggiatori rimpatriati da 68 stati. Neos garantisce da sempre esperienze di volo esclusive e offre la possibilità di voli completamente personalizzati con contenuti e servizi on demand. Anche per questo è stata scelta come vettore ufficiale di BATTITO INFINITO WORLD TOUR, che da settembre 2022 a maggio 2023 porterà Eros Ramazzotti in alcune delle città più importanti al mondo, che partirà dalla prestigiosa Plaza de Toros Real Maestranza di Siviglia, il 15 settembre. Per questa esclusiva occasione, Neos ha realizzato un volo ad hoc diretto e completamente personalizzato per raggiungere Siviglia, riservato a stampa e ospiti istituzionali, partito da Roma Fiumicino e dal Terminal Sea Prime Milano Malpensa”. “Siamo onorati di questa prestigiosa collaborazione che ci consente di proporre un’esperienza di volo di qualità, interamente Italian style, sicura e su aeromobili di ultima generazione, rafforzando ancora una volta il binomio musica-vacanza. Un sodalizio indissolubile e alimentato negli anni da numerose partnership d’eccezione, come quella ormai storica con Radio Italia, radio partner del World Tour Première e di Battito Infinito World Tour, che di anno in anno contribuisce a far sentire ogni nostro passeggero in un resort ad alta quota”, afferma Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale Neos.

WHITE EAGLE: NUOVO SCRAMBLE NELLO SPAZIO AEREO DELLA NATO – Il 14 settembre scorso i velivoli della Task Force Air “White Eagle” di stanza a Malbork in Polonia, si sono alzati in volo dall’aeroporto Krolewo di Malbork a seguito di un ordine di scramble da parte del Combined Air Operation Center (CAOC) di Uedem in Germania. Il decollo dei velivoli italiani rischierati è scattato a seguito di uno sconfinamento di due jet russi nel Mar Baltico, sconfinamento che ha immediatamente attivato la catena di Comando e Controllo NATO, ed è culminato con l’ordine di Alpha Scramble per i due Eurofighter della Task Force dell’Aeronautica Militare. E’ questa solo una delle molteplici attività che giornalmente vengono effettuate dalla NATO e dai suoi Paesi membri per la protezione dei Paesi NATO: continua sorveglianza dello spazio aereo ed identificazione di tutte le tracce al fine di evitare eventuali violazioni allo stesso. Ogni giorno infatti la NATO – attraverso i suoi due CAOC – di Uedem per la zona nord dell’Europa e di Torrejon per la zona sud – a seguito della verifica di oltre 30.000 tracce radar può emettere un allarme per i velivoli messi a disposizione dai partner in costante stato di allerta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed intercettare qualsiasi velivolo non identificato che voli vicino o verso lo spazio aereo della NATO o che lo violi, a seconda della situazione. Le missioni di Air Policing della NATO non sono svolte in riposte di specifiche minacce. Le misure di garanzia previste in queste attività sono flessibili e si attagliano di volta in volta all’evoluzione della situazione nel teatro operativo, dimostrazione tangibile della interoperabilità, integrazione aerea e della coesione tra tutti i partner dell’Alleanza. L’Italia, presente in Polonia su base rotazionale dal 1 agosto al 30 novembre, schiera per la prima volta un proprio contingente militare con velivoli Eurofighter messi a disposizione dagli Stormi dell’Aeronautica Militare in un’operazione di enhanced Air Policing in Polonia, atti a garantire senza soluzione di continuità la sicurezza dei cieli dei Paesi membri NATO. La Task Force Air “White Eagle” è alle dirette dipendenze del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), mentre sovrintende a tutte le missioni di Air Policing l’Allied Air Command (AIRCOM) con sede a Ramstein in Germania (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LUFTHANSA GROUP ADOTTA LA IHRA ANTISEMITISM DEFINITION – Lufthansa Group ha adottato la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) working definition of antisemitism, inclusi i suoi esempi, unendosi ad altre società tedesche e al governo federale tedesco, assumendo un ruolo di leadership nel denunciare l’antisemitismo, la discriminazione e tutte le manifestazioni di razzismo. Lufthansa Group è il primo gruppo di compagnie aeree al mondo ad adottare la definizione. “Parlo con convinzione quando dico: non c’è spazio per antisemitismo, discriminazione e razzismo di alcun tipo nella società, né in Lufthansa Group”, ha dichiarato Christina Foerster, Lufthansa Group Executive Board Member, durante una cerimonia a Washington DC per commemorare l’adozione della definizione, che sta guidando paesi e aziende a livello globale. Con l’adozione della IHRA definition, Lufthansa Group rafforza l’impegno globale del Gruppo contro tutte le forme di comportamento razzista, xenofobo e antisemita. “Fondamentale per opporsi all’antisemitismo è capire cos’è e come si manifesta, sia in forme palesi che attraverso pregiudizi inconsci. La definizione IHRA riconosce tutto questo: questa è la sua forza distintiva”, ha osservato Foerster. L’evento significativo ha riunito funzionari del governo di Stati Uniti, Germania e Israele, nonché leader della comunità ebraica americana. Foerster ha inoltre annunciato la collaborazione tra Lufthansa Group e l’American Jewish Committee per sviluppare ulteriori corporate sensitivity trainings. Alla cerimonia sono intervenuti l’Ambassador Dr. Deborah Lipstadt, United States Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism e il Dr. Felix Klein, Federal Government Commissioner for Jewish Life in Germany and the Fight against antisemitism, due delle principali autorità sulla lotta all’antisemitismo a livello globale. Si sono uniti anche la Dr. Emily Haber, German Ambassador to the U.S. e Michael Herzog, Israeli Ambassador to the U.S.

AIR CANADA PREMIATA PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO – Air Canada è stata premiata per la sua safety-first culture e per il suo uso innovativo della tecnologia per promuovere la sicurezza sul lavoro. I premi sono stati assegnati a OHS Honors, un evento che riconosce il meglio in materia di workplace occupational health and safety (OHS) in tutto il Canada, dove la compagnia aerea ha vinto nelle OHS Culture and Best Use of Safety Technology categories. “Sono molto lieto che Air Canada abbia vinto gli occupational health and safety awards for culture and technology agli OHS Honours e sono particolarmente orgoglioso che i nostri dipendenti a tutti i livelli aziendali abbiano reso la sicurezza una pietra miliare del loro posto di lavoro. Questi premi dimostrano che il nostro out-of-the-box thinking per sviluppare soluzioni tecnologiche semplici ed efficienti per coinvolgere la nostra forza lavoro e rendere l’occupational health and safety più efficace ha funzionato. La sicurezza è uno dei nostri valori fondamentali e guida ogni azione che intraprendiamo o ogni decisione che prendiamo. Per una compagnia aerea, non c’è riconoscimento più grande di ricevere un premio per la sicurezza”, ha affermato Samuel Elfassy, Vice President, Safety, at Air Canada. Inoltre, Elfassy è stato nominato nella inaugural class della OHS Canada Hall of Fame.

LEONARDO: THOMAS D. SMITHAM NOMINATO RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA US BUSINESS DEVELOPMENT – Leonardo comunica: “Thomas D. Smitham è nominato responsabile dell’Unità Organizzativa US Business Development di Leonardo, con l’obiettivo di consolidare il percorso di sviluppo dell’azienda negli Stati Uniti d’America. L’unità avrà il compito di supportare lo sviluppo delle attività di Business Development di Leonardo negli Stati Uniti, attraverso il rafforzamento del presidio dei clienti istituzionali e il supporto all’implementazione delle campagne commerciali. Thomas Smitham, già Incaricato d’Affari (Acting Ambassador) presso l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, ha ricoperto posizioni di alto rilievo a Washington D.C. e all’estero. Si è concentrato sugli affari economici e politici nei suoi vari incarichi in Europa e nell’emisfero occidentale, tra cui Bruxelles, Londra, Città del Messico e Lima in Perù”.

KLM: COMMENTO ALLE NUOVE MISURE AD AMSTERDAM SCHIPHOL – KLM informa: “Schiphol ha nuovamente annunciato che introdurrà ulteriori restrizioni sul numero di passeggeri in partenza fino al 31 ottobre. È deludente accertare che Schiphol adotterà nuovamente queste misure con così poco preavviso. Le misure avranno conseguenze di vasta portata per i nostri passeggeri, i colleghi e la reputazione domestica e internazionale di Schiphol e quindi di KLM. KLM sta attualmente valutando quali saranno le conseguenze delle nuove restrizioni. Le aspettative sono che ci sarà più chiarezza entro un certo numero di giorni. KLM farà ogni sforzo per garantire che i passeggeri che hanno già prenotato i biglietti possano effettivamente viaggiare. I passeggeri che preferiscono viaggiare in una data successiva a causa di questa situazione potranno cambiare la prenotazione del volo senza costi aggiuntivi. Ci aspettiamo che la situazione in aeroporto venga risolta rapidamente ed efficacemente in modo che i passeggeri e le compagnie aeree sappiano con cosa dovranno confrontarsi, anche a lungo termine”.

KLM: COMMENTO ALLA RICHIESTA DI SCHIPHOL DI LIMITARE IL NUMERO DI PASSEGGERI IMBARCATI DAL 17 AL 19 SETTEMBRE – KLM informa: “KLM è molto disincantata dal fatto che Schiphol abbia indicato solo venerdì 16 settembre che non sarebbe stato in grado di gestire il numero di passeggeri che si imbarcano ad Amsterdam sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 settembre. L’aeroporto ha chiesto a KLM di ridurre il numero di passeggeri. Questa richiesta va oltre le cancellazioni già effettuate per settembre su precedente richiesta dell’aeroporto. Per continuare a garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio in aeroporto e nelle operazioni, KLM sarà quindi costretta a cancellare 34 KLC and KLM flights per ottemperare alla richiesta di Schiphol per oggi (sabato). Questi voli dovevano partire tutti tra le 09:30 e le 17:00, con un numero significativo di passeggeri che si imbarcavano ad Amsterdam. Al fine di riportare ancora i nostri passeggeri dalle loro destinazioni, questi voli partiranno a vuoto. Questa è stata una scelta difficile, ma è anche l’unico modo per soddisfare la richiesta dell’aeroporto di limitare il numero di passeggeri in imbarco, ridurre le code ai controlli di sicurezza, consentire ai passeggeri di ritorno di viaggiare come previsto e alleviare la pressione sulle operazioni. Stiamo ancora valutando quali voli possono essere cancellati domenica e lunedì. I nostri passeggeri sono stati avvisati venerdì sera. Tutti i clienti interessati da queste cancellazioni saranno riprenotati da KLM nell’ambito delle opzioni a sua disposizione. Sfortunatamente, al momento KLM non può garantire una riprenotazione in giornata. I clienti che sostengono costi a seguito della modifica o della cancellazione dei loro voli a causa delle misure di Schiphol saranno risarciti nel modo consueto. KLM comprende che queste misure sono ancora una volta estremamente scomode per i passeggeri. Desideriamo quindi sottolineare che queste circostanze sono purtroppo al di fuori del controllo di KLM. Dato il breve periodo di preavviso fornito da Schiphol e la natura della sua richiesta, la nostra capacità di rispondere è molto limitata. KLM desidera scusarsi ancora una volta per le conseguenze di queste misure inaspettate adottate dall’aeroporto di Amsterdam Schiphol. Vorremmo anche ribadire il nostro appello affinché Schiphol ristabilisca l’ordine in aeroporto in modo rapido ed efficace in modo che i passeggeri e le compagnie aeree sappiano con cosa dovranno confrontarsi, anche a lungo termine”.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO AL VERTICE DEL 14° STORMO – Giovedì 15 settembre, presso l’aeroporto militare ‘Mario de Bernardi’ di Pratica di Mare, si è svolto il passaggio di consegne tra il Colonnello Federico Merola, uscente, e il Colonnello Luca Mazzini, subentrante. A presenziare la cerimonia il Comandante delle Forze di Mobilità e Supporto, Generale di Divisione Aerea Enrico DEGNI, tra le numerose autorità civili e militari. Nel suo discorso di commiato, il Colonnello Federico Merola, che ha guidato per oltre due anni il reparto pontino, ha ripercorso l’attività di comando descrivendola come estremamente avvincente e ricca di sfide. Ha quindi espresso profonda gratitudine a tutto il personale. Non è mancato un riferimento per quanto fatto in occasione dell’operazione “Aquila Omnia”, il ponte-aereo che ha garantito il rimpatrio di connazionali e profughi afghani da Kabul nel mese di agosto 2021, i cui risultati sono valsi al Reparto la Medaglia d’oro al Valore Aeronautico. Il Colonnello Mazzini, subentrante, ha raccolto con privilegio il testimone passatogli, ringraziando i vertici della Forza Armata per la fiducia in lui riposta (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CORSO ETAP-C 22-04 A ZARAGOZA PER LA 46^ BRIGATA AEREA – Dal 5 al 16 settembre si è svolto, nella Base Aerea di Zaragoza in Spagna, il corso avanzato di trasporto tattico ETAP-C 22-04 (European Tactical Airlift Programme Course) organizzato dall’ ETAC, il Centro Europeo di Trasporto Tattico, in coordinamento con l’Ejercito del Aire y del Espacio della Spagna. L’Italia e l’Aeronautica Militare partecipano con un velivolo C-130J e personale della 46^ Brigata Aerea. Il centro ETAC (European Tactical Airlift Centre), sito a Zaragoza, nasce nel 2017 nasce grazie alla collaborazione di 13 nazioni europee. Il compito di questo centro è quello di gestire i programmi addestrativi studiati per standardizzare ed armonizzare le capacità militari degli equipaggi degli assetti da trasporto tattico. All’ETAP-C 22-04 partecipano 8 velivoli diversi di 7 nazioni: 1 A400M della Germania, 1 C130J del BATS (Binational Air Transport Squadron, unità franco-tedesca), 1 C295 della Repubblica Ceca, 1 C130H del Portogallo, 1 C-27-J della Lituania, 1 A400M, 1 C295 della Spagna e 1 C-130J della 46ma Brigata Aerea, per un totale di 160 militari tra equipaggi, manutenzione, istruttori e personale di supporto. Gli equipaggi al termine del corso si gradueranno indossando la patch ETAP-C GRADUATED. L’addestramento prevede un indottrinamento teorico tramite un corso e-learning di circa 20 ore (lezioni on line), e l’effettuazione di 9 missioni di volo ad incremento graduale di difficoltà permettendo ad un equipaggio qualificato combat ready di gestire, in futuro, missioni tattiche complesse. In queste due settimane di corso vengono infatti svolte missioni di aviolancio ed aviosbarco, tipiche dell’impiego tattico di un assetto come il C-130J, simulando di operare in un ambiente ostile grazie al supporto di unità specializzate nella riproduzione di minacce terra-aria ed aria-aria (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE ALL’AVANGUARDIA NELLA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI – Nelle giornate dal 12 al 14 Settembre si è svolta a Milano la nona edizione del Simposio Internazionale sulle caratteristiche superficiali delle pavimentazioni, “SURF 2022”, evento rivolto ai tecnici del settore per favorire la condivisione delle esperienze in un ambito altamente specialistico come quello delle pavimentazioni stradali ed aeroportuali. Per l’Aeronautica Militare, che può vantare un vastissimo patrimonio di pavimentazioni aeroportuali sia in calcestruzzo che in conglomerato bituminoso ed uno dei più elevati know-how realizzativi e gestionali attraverso il personale dei Gruppi Genio Campali, erano presenti il Brig. Gen. Stefano Cimichella, Capo del 1° Reparto – Potenziamento del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico, il Col Aniello Corcione, Comandante del 2° Reparto Genio AM, e il T.Col Claudio De Marchis e T.Col Antonello Germinario, rispettivamente Capo e Vice Capo del Laboratorio Geotecnico Principale e Prove Materiali Edili del 2° RGAM. Nell’ambito della sessione tecnica “Airport Pavement and Management” del 14 mattina, il Brig. Gen. Cimichella ha tenuto un intervento nel quale ha illustrato i risultati raggiunti dalla Forza Armata nell’ambito della valutazione degli indici di stato delle pavimentazioni aeroportuali ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione e riqualificazione delle superfici di volo. In particolare, l’Aeronautica Militare, con 26 aeroporti e 6,5 milioni di metri quadri di pavimentazioni aeroportuali, di cui 2,5 milioni in calcestruzzo, è di fatto la più grande società di gestione aeroportuale in Italia. La partecipazione dell’Aeronautica militare all’evento ha suscitato un notevole interesse dei partecipanti, e dato la possibilità di intessere nuovi contatti con le università e con le imprese specializzate intervenute, per possibili sperimentazioni ed attività congiunte da svolgersi nel prossimo futuro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).