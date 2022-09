SEA Prime: record di traffico business aviation per il Gran Premio di Formula 1

SEA Prime, società del Gruppo SEA che, con il brand Milano Prime, è leader nel management di Business Aviation airports in Italia e in Europa, ha gestito oltre 700 business aviation movements a Linate e Malpensa Prime durante il Gran Premio d’Italia di Formula 1 tra giovedì 9 e lunedì 12 settembre, con oltre 100 aerei in night stop tra sabato e domenica.

“L’incremento del numero di spettatori presenti sul circuito nel fine settimana (oltre 336mila rispetto ai 200mila dell’edizione record del 2018) è stato accompagnato da un aumento dei movimenti gestiti da SEA Prime del 54% rispetto al 2019. Il 75% del managed air traffic è stato internazionale.

Linate Prime ha ospitato l’helicopter shuttle operato da Elilombarda con 122 movimenti da e per il circuito, un servizio molto apprezzato dai passeggeri per raggiungere facilmente l’autodromo. Dall’aeroporto di Linate sono decollati anche l’aereo della Presidenza della Repubblica Italiana e la Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” per la spettacolare esibizione prima dell’inizio del Gran Premio.

Milano Prime si conferma un’importante gateway per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale della città di Milano, che includono la Champions League, la basketball Euroleague e la prossima Nations League”, afferma SEA Prime.

(Ufficio Stampa SEA Prime – Photo Credits: SEA Prime)