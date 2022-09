Embraer e L3 Harris sviluppano un nuovo Agile Tanker basato sul KC-390

Embraer e L3Harris Technologies hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di un “Agile Tanker”, una tactical aerial refueling option per soddisfare gli U.S. Air Force operational imperatives e in particolare i joint force refueling requirements for contested logistics environments.

Le società hanno firmato un accordo per espandere le capacità dell’Embraer KC-390 Millennium tactical tanker aircraft. I miglioramenti includono l’aggiunta di advanced boom operations and mission systems per supportare agile basing and sustainment per operazioni in contested areas, e resilient communications a supporto dei JADC2 requirements.

“Gli U.S. Air Force strategic planners hanno affermato che l’agile combat employment richiederà refueling platforms ottimizzate per supportare un disaggregated approach all’air dominance in contested logistics environments”, afferma Christopher E. Kubasik, Chair and Chief Executive Officer, L3Harris. “Collaborare con Embraer per sviluppare e integrare nuove funzionalità per il multi-mission KC-390 fornisce una soluzione conveniente e veloce sul campo che incarna il nostro approccio”.

I miglioramenti degli aeromobili integreranno le capacità esistenti del tanker, che includono già la capacità di rifornire di carburante gli aerei con un variable speed drogue, ricevere carburante e decollare e atterrare da piste corte e improvvisate, consentendo una maggiore copertura dell’area di missione.

“Continuiamo a cercare partnership significative e strategiche che generino nuovi sviluppi ed espandano la portata di mercato del KC-390 Millennium”, ha affermato, Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer. “Il nostro velivolo sta catturando l’attenzione delle forze aeree di tutto il mondo e siamo entusiasti di questa opportunità di combinare la piattaforma e i sistemi all’avanguardia di Embraer con le L3Harris mission-driven solutions, per fornire gli U.S. Air Force operational imperatives”.

“Gli Air Force operational imperatives sono una tabella di marcia per realizzare con successo le nuove tecnologie, il pensiero e le culture che le Air and Space Forces devono avere per scoraggiare e, se necessario, sconfiggere gli avversari moderni.

Il veloce, versatile e personalizzabile KC-390 Millennium può supportare una vasta gamma di missioni e possiede un alto tasso di affidabilità. Combinando l’esperienza di L3Harris come aircraft missionization prime con la piattaforma all’avanguardia KC-390 Millennium di Embraer, entrambe le società sono pronte a fornire la prossima generazione di tanker solutions per il Department of Defense e l’U.S. Air Force.

Per supportare i requisiti del Buy American Act, le parti stanno studiando l’Agile Tanker program production con l’assemblaggio finale negli Stati Uniti, seguito da aircraft modernization and missionization presso l’L3Harris Waco, Texas, aircraft modification center”, conclude Embraer.

