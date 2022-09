SWISS e Breitling collaborano per promuovere i sustainable fuels

Swiss International Air Lines (SWISS) e il produttore svizzero di orologi Breitling hanno stretto una nuova partnership, la prima del suo genere in Svizzera. Breitling acquisterà ora sustainable aviation fuel (SAF) per tutti i suoi viaggi di lavoro sui voli operati da SWISS.

“Breitling diventa così il primo corporate client di SWISS a impegnarsi interamente nell’utilizzo di SAF per i suoi viaggi aerei di lavoro. In tal modo, Breitling ridurrà di circa l’80% le emissioni di anidride carbonica generate da tali viaggi aerei. Breitling compenserà anche le restanti emissioni di CO2 generate, attraverso investimenti in progetti di protezione del clima di alto valore.

Impegnandosi nell’uso di SAF, Breitling non sta solo riducendo la propria impronta di carbonio, ma sta anche dando un contributo fondamentale alla promozione del trasporto aereo sostenibile. Il SAF è attualmente disponibile solo in quantità limitate. Attraverso il suo impegno a utilizzarlo, lo Swiss watch manufacturer sta inviando un forte segnale ai mercati per espandere la produzione e l’uso di tali combustibili sostenibili”, afferma SWISS.

“Breitling e SWISS possono già vantare una partnership lunga e di successo e sono lieto che ora possiamo intensificarla ulteriormente”, afferma Dieter Vranckx, CEO di SWISS. “Breitling è un pioniere esemplare. Sono collaborazioni come questa che guideranno sostanzialmente l’ulteriore sviluppo di carburanti aeronautici sostenibili e, così facendo, accelereranno la transizione verso viaggi aerei più sostenibili”.

SWISS ha anche iniziato di recente a offrire ai suoi corporate clients diversi nuovi prodotti per ridurre le emissioni di carbonio generate dalle loro business travel activities. Queste offerte SAF convalidate e certificate esternamente stanno attirando un notevole interesse nel mondo aziendale e ulteriori collaborazioni SAF sono destinate a seguire.

“Per noi, la sostenibilità non è un progetto, è un viaggio che stiamo intraprendendo per trasformare il nostro business”, aggiunge Georges Kern, CEO di Breitling. “Il raggiungimento della neutralità di CO2 sui nostri voli SWISS per motivi di lavoro è un modo importante per noi di ridurre le nostre emissioni e, attraverso l’acquisto di SAF, di dare un piccolo contributo alla transizione verso la sostenibilità dell’industria aeronautica, a cui siamo stati strettamente legati dagli anni ’30”.

“L’uso di SAF è un elemento essenziale negli sforzi del settore del trasporto aereo per ridurre le proprie emissioni di CO2. In considerazione di ciò, SWISS e Lufthansa Group promuovono attivamente lo sviluppo, la sperimentazione e l’adozione di carburanti sostenibili per l’aviazione. Partecipando a progetti di ricerca e alle SAF alliances, Lufthansa Group acquisisce inoltre costantemente le competenze rilevanti nelle tecnologie coinvolte e negli sviluppi del mercato associati.

SWISS e Lufthansa Group sviluppano continuamente prodotti e soluzioni per rendere possibili carbon-neutral air travel per tutti i loro clienti. Le offerte attualmente disponibili per clienti aziendali e privati forniscono varie opzioni per compensare le emissioni di anidride carbonica generate da un singolo volo, acquistando un volume proporzionato di carburante sostenibile per l’aviazione, contribuendo a progetti di protezione del clima o una combinazione dei due”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)