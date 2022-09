Emirates: promozione per il Museo del Futuro a Dubai

Emirates ha lanciato una nuova offerta per i viaggiatori che hanno in programma un viaggio a Dubai tra il 22 settembre e l’8 dicembre 2022. Da oggi, tutti i clienti Emirates possono usufruire di un biglietto gratuito per il Museo del Futuro, una delle attrattive più famose della città.

“Questa offerta speciale è valida per tutti i biglietti per Dubai acquistati utilizzando il codice MFUTURE fino al 2 ottobre 2022. L’offerta è disponibile per le prenotazioni effettuate sul sito emirates.com, presso il call center Emirates o tramite le agenzie di viaggio aderenti all’iniziativa, per viaggi dal 22 settembre 2022 all’8 dicembre 2022 in qualsiasi classe.

Il biglietto omaggio per il Museo del Futuro dà diritto a un ingresso durante gli orari di apertura del museo e deve essere prenotato su museumofthefuture.ae con un codice di riscatto inviato da Emirates prima della visita prevista e utilizzato entro il 15 dicembre 2022.

Il Museo del Futuro è l’attrazione principale di cui a Dubai tutti parlano e accoglie visitatori di tutte le età per vedere, toccare e dare forma al nostro futuro condiviso. All’interno di un incredibile edificio, definito uno dei più belli del mondo, sarà possibile esplorare il futuro a 50 anni da oggi in un’esperienza incredibilmente coinvolgente e sensoriale”, afferma Emirates.

“Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni in sei continenti e attualmente opera 32 voli da quattro punti in Italia – Milano, Roma, Bologna e Venezia – verso Dubai.

Che si tratti di una vacanza in città, di una fuga in spiaggia, di un rifugio rilassante, di un’esperienza unica nel deserto o di uno scalo, c’è qualcosa per ogni viaggiatore che visita Dubai. Dalle spiagge assolate alle attività culturali, dall’ospitalità di prima classe alle strutture per il tempo libero, Dubai offre una varietà di esperienze impareggiabile.

I soci del pluripremiato programma fedeltà di Emirates, Skywards, possono accumulare Miglia sulle spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti, e riscattare queste Miglia per biglietti premio, upgrade, nonché biglietti per concerti ed eventi sportivi. Per saperne di più su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/registration/.

Per maggiori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’Ufficio Vendite Emirates, tramite le agenzie di viaggio o le agenzie di viaggio online.

Emirates opera con nel mercato italiano da 30 anni. Attualmente collega l’Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Bologna, al suo hub di Dubai, da cui si possono raggiungere oltre 120 destinazioni del network globale pre-Covid. In Italia, Emirates è anche sponsor dell’AC Milan”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)