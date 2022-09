News Brevi – 19.09.2022

QANTAS GROUP: LE PERFORMANCE A SETTEMBRE CONTINUANO A MIGLIORARE – Le performance operative di Qantas hanno continuato a migliorare verso i livelli pre-COVID, con flight delays, cancellations and mishandled bag rates in calo nelle prime due settimane di settembre. Le on time performance sono migliorate dal 52% di voli puntuali a luglio, al 67% ad agosto e al 71% dal 1° al 14 settembre. Anche le cancellazioni dei voli si sono ridotte a solo il 2% durante il mese, in calo dal 7,5% di giugno e dal 4% di agosto. La cifra attuale è al di sotto dei livelli pre-COVID. I Mishandled bags sono 6 per 1.000 passeggeri in totale e 5 per 1.000 per quelli domestici, a livelli pre-COVID. C’è stato un aumento del numero medio di bagagli in stiva per passeggero rispetto al periodo pre-COVID, riflettendo il forte rimbalzo dei viaggi leisure. Le performance saranno testate nelle prossime settimane con le vacanze scolastiche, i long weekends e le finali di calcio, che porteranno alti livelli di domanda. I clienti sono incoraggiati ad arrivare in aeroporto con almeno 90 minuti di anticipo rispetto all’orario di partenza previsto per i voli domestici e tre ore prima per i voli internazionali. Con la normalizzazione dei servizi bagagli, i clienti sono incoraggiati a imbarcare i bagagli per rimanere entro i limiti del bagaglio a mano ed evitare ritardi all’imbarco. Il miglioramento è guidato da diversi fattori, tra cui più di 1.500 persone in più che sono entrate a far parte del team da aprile, una riduzione del numero totale di voli domestici ha aumentato la disponibilità del personale in standby, i fornitori di servizi di assistenza a terra hanno aumentato la loro forza lavoro del 25% da aprile, più di 120 nuovi chioschi self-service sono stati implementati sul network. Oltre l’80% dei clienti Qantas ora effettua il check-in online.

SAAB RICEVE UN SERVICE AND MAINTENANCE ORDER PER I SOUTH AFRICAN GRIPEN – Saab ha ricevuto un support contract per service, repairs and maintenance dei South African Air Force Gripen C/D jet fighters. Il valore dell’ordine è di 333 milioni di corone svedesi su un periodo di tre anni. Il contratto ha una durata di tre anni dal 2022 al 2025 e copre service, repairs and maintenance, nonchè minor updates dei support and training systems del South African Air Forces Gripen system. Il Sudafrica oepra velivoli Gripen C/D dal 2008 ed è il primo export customer di Saab per il Gripen. “Sono molto felice e soddisfatta di aver raggiunto un accordo per un nuovo support contract, in modo da poter supportare nel migliore dei modi i nostri clienti con le loro esigenze operative”, afferma Åsa Schöllin, head of Saab’s business unit Gripen Sustainment. “Oltre 150 milioni di persone in cinque paesi in tre continenti si affidano alla Gripen C-series per la protezione del priorio air space e la propria indipendenza. Il Gripen C/D ha partecipato con successo a numerose esercitazioni guidate dalla NATO e incarichi di air policing in tutto il mondo”, conclude Saab.

EMIRATES OFFRE DIVERSE OPPORTUNITA’ A CAREERS UAE 2022 – UAE Emirates Group torna alla UAE Career Fair, che si tiene dal 20 settembre al 22 settembre presso il Dubai World Trade Centre, con un ampio portafoglio di opportunità di lavoro nel settore dell’aviazione e dei viaggi per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti. “Sotto il tema “the Future of Work”, quest’anno Careers UAE aprirà discussioni prolifiche sull’ambiente di lavoro in continua evoluzione e sulle sfide di un mercato post-pandemia. Emirates Group cerca attivamente cittadini degli Emirati per ricoprire una serie di posizioni in vari dipartimenti, in linea con una forte ripresa del business post-pandemia, e attualmente offre 500 posti di lavoro per UAE Nationals, che vanno dal livello base ai ruoli per laureati. Emirates Group offre anche un programma di tirocinio che offre ai neolaureati l’opportunità di acquisire esperienza pratica diretta in uno spettro di dipartimenti all’interno del Gruppo. I nuovi dipendenti riceveranno una formazione sul posto di lavoro e in aula che consentirà loro di integrarsi pienamente nei loro nuovi ruoli e di diventare collaboratori efficaci per l’organizzazione e l’industria aeronautica nel suo insieme”, afferma Emirates. “I nuovi Customer Service Professionals avranno 12 mesi di formazione approfondita che implica l’affinamento delle loro competenze tecniche e tecniche. I National Cabin Crew Programme candidates seguiranno un corso di formazione Ab-initio di 7 settimane prima di qualificarsi come Emirates cabin crew, rappresentando la forza lavoro degli UAE a bordo della più grande compagnia aerea internazionale. In qualità di employer-of-choice, Emirates Group offre opportunità competitive e vantaggi interessanti ai cittadini UAE attraverso la sua Emiratisation strategy. Il Gruppo è costantemente alla ricerca di persone ambiziose e di talento e si impegna a rafforzare le loro carriere con molteplici percorsi per lo sviluppo personale e professionale, con l’accesso a corsi e programmi di formazione di livello mondiale”, conclude Emirates. Per maggiori informazioni: emiratesgroupcareers/UAENationals.

EASA APPROVA I PROCESSI eTLB DI WIZZ AIR – L’European Aviation Safety Agency, EASA, ha approvato i processi di Wizz Air per utilizzare l’electronic Technical Logbook (eTLB) di AVIATAR nelle operazioni quotidiane. Nei tre mesi successivi al lancio a livello di flotta di oltre 140 aeromobili registrati in Ungheria, le operazioni paperless si sono rivelate stabili con la nuova seamless digital pilot-to-maintenance collaboration application. Le riduzioni ipotizzate si concretizzano già: le chiamate al Maintenance Control Center di Wizz Air sono diminuite di oltre il 25% a dimostrazione dell’enorme impatto dell’applicazione sulla vita operativa quotidiana di piloti e maintenance crews. L’AVIATAR Technical Logbook offre blocchi di testo precompilati e maschere di input automatizzate. Ciò consente ai piloti di registrare in tempo reale i problemi tecnici dell’aeromobile, che vengono sincronizzati quando è disponibile una connessione Internet. Riduce quindi gli sforzi manuali fino al 50% e migliora la qualità dei dati e la trasparenza. La nuova soluzione funziona con qualsiasi dispositivo hardware (ad es. tablet, smartphone o computer desktop) e fornisce ai piloti l’accesso allo stato dell’aeromobile ovunque e in qualsiasi momento. Offre inoltre processi di backup in caso di problemi di connettività. La disponibilità dei dati in tempo reale, direttamente collegata all’M&E system (maintenance and engineering system), garantisce la manutenzione all’arrivo e consente una seamless pilot-to-maintenance collaboration, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi. Mediamente, grazie all’implementazione del Technical Logbook, i tempi di chiusura dei difetti possono essere dimezzati. Per l’airworthiness management dell’aeromobile, il nuovo Technical Logbook include funzionalità che facilitano il controllo di difetti aperti e scheduled maintenance items. Poiché un technical logbook è una caratteristica fondamentale nelle operazioni della compagnia aerea, l’autorità responsabile deve approvare i processi associati. Pertanto, i processi dell’AVIATAR Technical Logbook per i restanti aeromobili di Wizz Air con sede nel Regno Unito e negli Emirati Arabi Uniti saranno approvati separatamente. “Le nostre ipotesi si dimostrano vere: con l’introduzione del Technical Logbook sperimentiamo già il miglioramento del controllo della qualità dei dati, dell’affidabilità e dell’aeronavigabilità a supporto delle nostre performance tecniche e operative. Anche la perfetta integrazione di AVIATAR con il nostro MRO software e l’archiving application è un salto di qualità”, ha affermato Diogo Reu, Head of Engineering and Maintenance at Wizz Air, che è il project lead del Go Digital project della compagnia aerea. “L’approvazione da parte di EASA del Technical Logbook in Ungheria è una grande pietra miliare per AVIATAR. Abbiamo già i prossimi paesi e compagnie aeree nel processo di approvazione che trarranno vantaggio da paperless cockpit and maintenance processes”, afferma Mona Stuenckel, Senior Director Digital Solutions Automation & Technology of AVIATAR at Lufthansa Technik. Lanciata nel 2017, AVIATAR è la piattaforma indipendente per prodotti e servizi digitali sviluppata da Lufthansa Technik.

AERONAUTICA MILITARE: CAMBIO COMANDO ALL’11° REPARTO MANUTENZIONE VELIVOLI DI SIGONELLA – Il giorno 15 settembre 2022, presieduto dal Brigadier Generale Cristiano Bandini, Comandante la 2ª Divisione del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, ha avuto luogo a Sigonella la cerimonia di avvicendamento tra il Col. Riccardo Salis ed il Col. Lorenzo Rispoli nell’incarico di Direttore dell’11° Reparto Manutenzione Velivoli. All’evento hanno preso parte Autorità civili e militari del Territorio, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, oltre al personale militare e civile dell’11° RMV e degli altri Enti e realtà, nazionali e non, presenti sull’Aeroporto siciliano, tra i quali il Comandante di quest’ultimo, Colonnello Emanuele Di Francesco. Il Colonnello Salis, durante il proprio intervento, ha ripercorso il proprio periodo di comando e ricordato i progressi ed il consolidamento conseguito nelle attività di gestione e di manutenzione della flotta C-130J, nonché l’atteso avvio di una profonda fase di rinnovo delle infrastrutture a disposizione. Il Colonnello Rispoli, dopo avere ringraziato i vertici della Forza Armata e del Comando Logistico per l’incarico affidatogli, ha espresso la massima riconoscenza per la fiducia accordata e per la prestigiosa opportunità concessa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ESERCITAZIONE NAZIONALE “COMAO 22-09” – Nei giorni scorsi, all’interno di una vasta zona d’operazioni compresa tra la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l’Abruzzo ed il Molise, si è svolta un’importante esercitazione nazionale (COMAO 22-09) che ha contribuito a consolidare la cooperazione tra le Forze Armate coinvolte, rendendola sempre più concreta e sinergica. L’evento addestrativo, condotto su due giorni di operazioni aeree e terrestri e che ha avuto come principale obiettivo quello di favorire l’interazione tra l’Aeronautica Militare e la Marina Militare nella conduzione di molteplici missioni, ha visto l’impiego di numerosi velivoli da combattimento di 4ª e 5ª generazione, nonché assetti di supporto con compiti di Comando e Controllo, Rifornimento in Volo (Air to Air Refuelling) e trasporto di truppe. In uno scenario realistico altamente complesso sono state approfondite sia le attività di pianificazione volte a consolidare l’integrazione e l’interoperabilità tra i vari assetti coinvolti, sia le valutazioni dei piani operativi e delle tattiche utilizzate. Tra le varie operazioni effettuate sotto la conduzione del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), significativa è stata la partecipazione di assetti aerei dell’Aeronautica Militare nelle missioni di Personnel Recovery per il recupero di un pilota militare in ambiente non permissivo, così come in quelle di Close Air Support dove sinergico è stato l’impiego delle unità coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli assetti aerei coinvolti nell’esercitazione sono stati i velivoli F-35A e MQ-9 del 32° Stormo, i “Typhoon” del 36° e 37° Stormo, gli elicotteri HH-101A del 9° Stormo per il recupero e salvataggio di unità militari rimaste isolate o bloccate in ambiente impervio, i velivolo KC-767 del 14° Stormo ed i velivoli T-346 del 61° Stormo. Gli equipaggiamenti avionici impiegati, quali il Link-16, Vortex, VFM e Satcom, hanno invece permesso di verificare l’elevato grado di interoperabilità raggiunto. Nello scenario simulato, fondamentale è stato il supporto delle unità Force Protection del Gruppo Protezione delle Forze del 36° Stormo, delle unità specializzate JTAC (Joint Terminal Attack Controller) e SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape) del 16° Stormo di Martina Franca (TA), nonché di unità del Battaglione San Marco della Marina Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES E CITI CELEBRANO 25 ANNI DI PARTNERSHIP – Una delle prime co-branded credit cards del settore dei viaggi compie 35 anni e, per celebrare questo importante traguardo, American Airlines e Citi premiano la fedeltà di milioni di titolari di carta Citi/AAdvantage® con una serie di eventi esclusivi e promozioni. La carta di credito Citi/AAdvantage Mastercard in co-branding è stata introdotta nel 1987, poco dopo il lancio del programma AAdvantage, offrendo ai clienti la prima opportunità di guadagnare miglia AAdvantage tramite una carta di credito e stabilendo un nuovo standard nelle partnership. “Da 35 anni American e Citi offrono prodotti di prima classe e un eccellente servizio clienti a milioni di membri AAdvantage, che hanno ottenuto vantaggi preziosi attraverso questi programmi innovativi”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Siamo orgogliosi di questa partnership e non vediamo l’ora di offrire ancora più opportunità ai nostri clienti fedeli per molti altri anni a venire”. La celebrazione inizia il 19 settembre con la cardmember week, progettata per offrire ai titolari di carte esistenti sette giorni di offerte speciali.