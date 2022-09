Qatar Airways ospita il Global Aviation Industry World Financial Symposium a Doha

Con il patrocinio di His Excellency Mr. Jassim Bin Saif Al-Sulaiti, Minister of Transport, Qatar Airways ospiterà il più grande incontro dei financial leaders del settore dell’aviazione da prima dell’inizio della pandemia COVID-19. Dopo il grande successo dello IATA Annual General Meeting (AGM) e del World Air Transport Summit (WATS) tenutisi a Doha lo scorso giugno, l’AGM più partecipato nella storia del Medio Oriente, lo IATA World Financial Symposium (WFS) si svolgerà dal 19 al 22 settembre 2022 (leggi anche qui).

“Poiché il settore esce dal più grande shock finanziario mai registrato, i numeri indicano una rapida uscita dalla pandemia in seguito alla rimozione delle restrizioni di viaggio imposte dai governi negli ultimi due anni. Le perdite del settore dovrebbero scendere a 9,7 miliardi di dollari quest’anno, in miglioramento rispetto a quasi 180 miliardi di dollari di perdite nei due anni precedenti (2020-21). Poiché le barriere ai viaggi cadono nella maggior parte delle regioni, un recente aumento della domanda suggerisce un recupero ai livelli di traffico pre-COVID-19 nel 2024, con la possibilità di raggiungere profitti nel 2023.

Allo stesso tempo, i debiti delle compagnie aeree sono aumentati vertiginosamente poiché i vettori hanno ricevuto prestiti per rimanere a galla durante la crisi. I dipartimenti finanziari di tutto il settore dovranno affrontare sfide importanti poiché l’obiettivo di raggiungere net zero entro il 2050 si avvicina”, afferma il comunicato.

Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo onorati di ospitare il primo World Financial Symposium di persona dal 2019, soprattutto durante il nostro milestone year, che celebra i 25 anni di attività. Questo simposio vitale riunirà i leader finanziari delle compagnie aeree e dei nostri numerosi partner della supply chain per discutere il percorso da seguire e le sfide da superare”.

Willie Walsh, IATA’s Director General, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare per la prima volta il World Financial Symposium a Doha. Mentre il settore continua a riprendersi, il ruolo della finanza nel ricostruire i bilanci e nel sostenere la nostra agenda di sostenibilità sarà al centro delle importanti discussioni che si svolgeranno nei prossimi giorni”.

Un momento clou della WFS Opening Plenary sarà una discussione con S.E. Akbar Al Baker e Mr. Willie Walsh sul tema del futuro del settore.

Le sessioni riguarderanno: Environmental, Social and Governance (ESG) reporting & sustainable finance trends; Achieving net zero CO2 by 2050; Financial risk management; The road to airline retailing and customer centricity; Fulfillment and settlement in a world of airline offers and orders; The future of airline payments and payments as a value creator; Understanding and preparing for OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 2.0.

Il WFS presenterà anche una revisione delle prospettive economiche del settore e della resilienza da parte dello IATA’s Chief Economist, Marie Owens Thomsen.

All’inizio di giugno 2022, Qatar Airways ha ospitato oltre 1.000 delegati e leader dell’aviazione da tutto il mondo al più grande evento annuale del settore, il 78th International Air Transport Association (IATA) Annual General Meeting and World Air Transport Summit (WATS).

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)