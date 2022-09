SAS lancia un nuovo communication concept

“Journeys That Matter” è il nome del nuovo communication concept di SAS, lanciato attraverso una nuova campagna pubblicitaria. La campagna sottolinea l’importanza di viaggiare e rappresenta la prima brand campaign di SAS dal 2020.

Il nuovo concept di comunicazione si basa su una nuova brand platform, che viene lanciata insieme a un’identità aggiornata.

“‘We are Travellers’ è stato introdotto otto anni fa e si è rivelato un enorme successo. Un mondo cambiato ha portato a nuovi modelli di viaggio, che hanno visto crescere il target group, da composto principalmente da viaggiatori d’affari, fino ad includere il mercato leisure in espansione. Il nuovo concetto di comunicazione si rivolge a questo nuovo target group più ampio”, afferma SAS.

“Viaggiare ci offre nuove prospettive, esperienze e ricordi per tutta la vita. I motivi per cui le persone viaggiano sono tanto diversi quanto i passeggeri che salgono a bordo di ogni aeromobile. Noi di SAS sappiamo quanto sia importante ogni viaggio per i nostri singoli clienti. Ecco perché i nostri dipendenti fanno del loro meglio per garantire che ogni aspetto del percorso del cliente sia il migliore possibile. L’aviazione svolge un ruolo vitale sia per gli individui che per la società in generale, qualcosa che vogliamo sottolineare”, afferma Karin Nyman, Director of Communications at SAS.

Insieme alla brand and design agency Bold, SAS ha rivisto e aggiornato la propria identità visiva. Il core distinto è stato mantenuto e sono stati aggiunti nuovi elementi caldi e personali. Le persone hanno un posto più importante nel nuovo image style.

SAS collabora con Åkestam Holst, Bold e The North Alliance dal 2013.

“È un privilegio far parte del continuo viaggio di SAS e rivitalizzare ancora una volta uno dei brand più iconici della Scandinavia. SAS è il cliente fondatore di The North Alliance e lavoriamo insieme da molti anni per creare valore esponenziale sia per il brand che per la compagnia, con il concetto e l’identità che giocano un ruolo fondamentale in modo dimostrabile. È giunto il momento di ripetere il processo, anche se sia il mercato che il mondo esterno sono cambiati”, afferma Jenny Kaiser, CEO di Åkestam Holst NoA.

“Il nostro obiettivo è stato quello di creare un forte legame emotivo tra SAS e i suoi viaggiatori e un’identità che con un forte riconoscimento segnali qualità, cura e calore. Oltre ai componenti visivi come un nuovo font, colori, immagini e layout system appositamente sviluppati, abbiamo anche sviluppato nuovi concetti per il movimento e il suono. Siamo estremamente orgogliosi della nostra partnership quasi decennale con SAS e del fatto che ci è stato affidato ancora una volta il rinnovo del loro brand”, afferma Oskar Lübeck, founder and Chief Creative Officer at Bold.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)