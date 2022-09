Bombardier celebra l’entrata in servizio del Challenger 3500 Launch Customer Aircraft

Bombardier ha annunciato oggi che il suo nuovo business jet Challenger 3500, destinato al cliente di lancio del programma, Les Goldberg, Chairman and CEO of Entertainment Technology Partners, è entrato in servizio. Mr. Goldberg, cliente Bombardier di lunga data, era stato precedentemente annunciato come cliente di lancio per il nuovo super mid-size aircraft all’NBA 2021 e assumerà la proprietà dell’aereo entro la fine dell’anno.

Il velivolo Challenger 3500 offre molte delle caratteristiche della lussuosa famiglia Global come equipaggiamento standard, incluso l’elegante ed esclusivo sedile Nuage di Bombardier. Il design avanzato del velivolo dà priorità anche al benessere dei passeggeri, con una cabin-pressure altitude notevolmente inferiore che genera un senso di comfort e benessere.

“Il nostro business jet Challenger 3500 è chiaramente l’aereo giusto per oggi. I clienti sono impressionati dall’elevata esperienza dell’aeromobile, dal comfort e dalla sostenibilità della sua cabina, all’efficienza dei costi, fino all’affidabilità. E i nostri team hanno svolto un lavoro straordinario consegnando questo aereo sul mercato in meno di un anno dal suo lancio”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Ci congratuliamo con Mr. Goldberg per essere stato uno dei primi ad adottare questo velivolo rivoluzionario e siamo lieti di condividere con lui questo orgoglioso traguardo”.

“Il velivolo Challenger 3500 aggiunge una serie di innovazioni con la prima voice-controlled cabin del settore per la gestione di illuminazione, temperatura e sistemi di intrattenimento, i primi caricabatterie wireless in tutta la cabina e l’unico display 4K da 24 pollici della sua categoria. Il Challenger 3500 flight deck include uno standard-equipped auto throttle system e offre la maggior parte delle caratteristiche di base della sua classe.

Il business jet Challenger 3500 di nuova generazione ha ottenuto riconoscimenti da quando il programma è stato lanciato nel settembre 2021. Nell’aprile 2022, l’aereo ha vinto uno dei riconoscimenti internazionali più ambiti per l’eccellenza del design e dell’innovazione, il ‘Red Dot: Best of the Best Award'”, afferma Bombardier.

“Come precedente proprietario di un business jet Challenger 350, posso dire con sicurezza che Bombardier ha colpito tutte le note giuste nella creazione di un aereo di prossima generazione. L’abitacolo è spettacolare e apprezzo il comfort e la produttività aggiunti che queste nuove caratteristiche porteranno ai nostri viaggi in tutto il mondo. Sono molto orgoglioso che Entertainment Technology Partners sia proprio all’inizio di questo entusiasmante capitolo successivo nell’evoluzione del Challenger”, ha affermato Goldberg.

“In linea con l’impegno di Bombardier per l’ambiente, il velivolo Challenger 3500 è progettato e prodotto pensando alla sostenibilità. È il primo business jet nel super mid-size segment ad avere una Environmental Product Declaration pubblicata, che documenta l’impronta ambientale del velivolo durante il suo ciclo di vita. In cabina, una gamma di scelte di fascia alta ed ecocompatibili consente ai clienti di optare per tessuti riciclati, tipi alternativi di legno e materiali a base di fibre naturali senza compromettere lo stile o il comfort. L’aereo consente inoltre agli equipaggi di volo di ottimizzare l’efficienza nei consumi e ridurre le emissioni di CO2, utilizzando un’app ecologica unica, una prima nel settore della business aviation”, conclude Bombardier.

Il nuovo Challenger 3500 Business Jet di Bombardier vince un altro prestigioso premio per il design

Bombardier annuncia inoltre che il suo nuovo business jet, il Challenger 3500, è stato premiato come il “Grand Winner” nella Industrial Design / Automotive & Transportation category alla 15a edizione del “Grands Prix du Design”. Il premio internazionale riconosce l’eccellenza nel design e celebra i professionisti di talento che ispirano attraverso la loro visione creativa.

“Sono lieto che il nuovo velivolo Challenger 3500 sia stato ancora una volta riconosciuto per il suo design innovativo ed eccezionale della cabina”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Il nostro talentuoso team di Bombardier ha progettato e realizzato il business jet Challenger 3500 leader del settore per i nostri clienti più esigenti, offrendo loro ciò che cercano di più in un business jet: un’esperienza in cabina senza precedenti”.

Bombardier annuncia i vincitori del suo 2021 Diamond Supplier Program

Bombardier ha assegnato a 18 dei suoi fornitori la prestigiosa certificazione Diamond, riconoscendoli per l’eccellenza negli standard di performance operativa per il 2021, nonché per il loro impegno per il miglioramento continuo. Bombardier ha consegnato i premi durante una cerimonia a Montréal.

“I nostri partner commerciali sono la chiave del nostro continuo successo, poiché ci aiutano a fornire i migliori business jet del mondo sul mercato”, ha affermato Shauna Gamble, Chief Procurement Officer, Bombardier. “Voglio congratularmi con i 18 vincitori del nostro 2021 Diamond Supplier Program e per aver collaborato con noi e per perseguire il miglioramento continuo, alla luce delle sfide osservate in tutto il mondo”.

“Attraverso il programma Bombardier Diamond Supplier, stabiliamo una definizione comune di eccellenza, contribuendo a costruire una relazione forte e a lungo termine con i nostri stimati fornitori”, ha affermato Paul Sislian, Executive Vice President, Operations, Bombardier. “Siamo particolarmente orgogliosi che otto dei vincitori risiedano in Quebec, poiché continuiamo a supportare il settore aerospaziale locale ed espandere le nostre capacità”.

I fornitori sono riconosciuti in tre categorie: Production, Indirect goods and services, Aftermarket. I Bombardier Diamond Suppliers hanno soddisfatto le performance operative e i livelli di competitività necessari per qualificarsi in queste categorie specifiche per l’anno solare 2021.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)