Boeing prevede che la flotta in Medio Oriente raddoppierà entro il 2041

Con i viaggi aerei e il turismo che continuano a guidare la crescita economica del Medio Oriente, Boeing ha affermato oggi che si prevede che il traffico passeggeri e la flotta commerciale della regione più che raddoppieranno nelle prossime due decadi. La società ha annunciato la sua stima nel Boeing Commercial Market Outlook (CMO) 2022, una previsione della domanda a 20 anni.

I vettori mediorientali sono riusciti a superare con successo le sfide poste dalla pandemia adeguando i loro modelli di business e aumentando l’utilizzo dei freighter per massimizzare le entrate. Guardando al futuro, si prevede che la flotta della regione si espanderà a 3.400 aeroplani per servire il traffico passeggeri in rapida crescita e la domanda cargo, ha affermato Boeing.

“La regione del Medio Oriente, un popolare punto di collegamento per i viaggiatori internazionali e il commercio, sta crescendo anche come punto di partenza e destinazione per i passeggeri d’affari e leisure”, ha affermato Randy Heisey, Boeing managing director of Commercial Marketing for the Middle East and Africa, and Russia and Central Asia Regions. “La regione continuerà a richiedere una flotta versatile che soddisfi le esigenze dei modelli di business delle compagnie aeree e dell’air cargo”.

Le compagnie aeree del Medio Oriente richiederanno 2.980 nuovi aeroplani per un valore di 765 miliardi di dollari per servire i passeggeri e il commercio. Più di due terzi di queste consegne consentiranno la crescita, mentre un terzo sostituirà i vecchi aeroplani con modelli più efficienti nei consumi come il Boeing 737 MAX, il 787 Dreamliner e il 777X.

In particolare, l’air cargo traffic dei vettori mediorientali ha continuato la sua crescita sostanziale negli ultimi anni; due dei primi cinque vettori cargo al mondo per tonnellaggio hanno sede nella regione. Per soddisfare la domanda futura, si prevede che la freighter fleet del Medio Oriente raggiungerà i 170 aerei entro il 2041, più che raddoppiando la flotta pre-pandemia.

Il 2022 Middle East CMO include anche queste proiezioni fino al 2041:

Si prevede che il traffico passeggeri aumenterà del 4% annuo.

La domanda di aeromobili widebody passeggeri continua a essere robusta, con 1.290 consegne a supporto di una rete in crescita di rotte internazionali.

Il Middle East single-aisle market raddoppierà, raggiungendo 1.650 jet per servire destinazioni regionali e internazionali.

La domanda di servizi commerciali aftermarket, compresa la manutenzione e la riparazione, è stata valutata 275 miliardi di dollari.

La regione richiederà anche 202.000 nuovo personale aeronautico, inclusi 53.000 piloti, 50.000 tecnici e 99.000 membri dell’equipaggio di cabina nei prossimi 20 anni, secondo il Pilot and Technician Outlook 2022 di Boeing.

La previsione completa è disponibile all’indirizzo http://www.boeing.com/commercial/market/commercial-market-outlook/.

Boeing e Wisk svelano un Concept of Operations for Urban Air Mobility

Inoltre, Boeing ha annunciato che, insieme al suo partner di joint venture Wisk, ha rilasciato oggi una tabella di marcia per la transizione verso un futuro in cui gli aerei automatizzati e senza equipaggio possono trasportare in sicurezza passeggeri e merci nelle aree urbane e suburbane. Il concetto di operazioni definisce le raccomandazioni tecnologiche, normative e sociali necessarie per implementare la Urban Air Mobility (UAM) negli Stati Uniti e integrarla nel sistema nazionale dello spazio aereo.

“Stiamo lavorando per consentire un futuro dell’aerospazio che sia sicuro, sostenibile e su larga scala. Le operazioni senza equipaggio saranno fondamentali per realizzare questa visione e dobbiamo superare gli attuali standard di sicurezza per il sistema di trasporto aereo”, ha affermato Brian Yutko, Vice President e Chief Engineer of Sustainability & Future Mobility di Boeing.

Il concept of operations inizia proponendo principi fondamentali per la mobilità aerea urbana, compreso che i voli dovrebbero essere sicuri e alla portata di tutti. Inoltre, l’aereo sarebbe automatizzato per ridurre il carico sui controllori del traffico aereo e sui piloti, e volerebbe giorno e notte secondo le regole del volo a vista o strumentale e sarebbe supportato da sistemi automatizzati a bordo e a terra.

“L’importante lavoro che condividiamo oggi costituisce un trampolino di lancio nel progresso degli UAM negli Stati Uniti e nel mondo”, ha affermato Gary Gysin, CEO di Wisk, che ha lavorato per portare sul mercato il primo all-electric, self-flying air taxi negli Stati Uniti. “La visione che abbiamo delineato è il risultato di molti anni di collaborazione con Boeing, la FAA, la NASA e le principali parti interessate del settore. Di conseguenza, questo documento offre il quadro più completo proposto fino ad oggi con una visione per abilitare l’UAM nello spazio aereo nazionale. Wisk si impegna a realizzare, con i suoi partner, questa visione”, ha affermato Gysin.

Boeing e Wisk affermano che saranno necessari metodi evolutivi e pragmatici per trasformare in realtà la visione UAM. Ciò include la creazione di nuove infrastrutture come i “vertiporti”, luoghi in cui gli aerei UAM possono decollare e atterrare, caricare e scaricare passeggeri e ricevere servizi. Inoltre, mentre l’aeromobile sarà automatizzato, Boeing e Wisk raccomandano la creazione di ‘fleet operations centers’ dove ‘multi-vehicle supervisors’ monitoreranno i voli, implementeranno le istruzioni di controllo del traffico aereo per mantenere la separazione degli aeromobili e garantiranno operazioni sicure.

“Il lavoro che abbiamo svolto con i nostri partner di Wisk dimostra come questa visione condivisa può diventare realtà e siamo entusiasti di condividere queste ConOps con le parti interessate pubbliche, governative, politiche e normative per impegnarsi in tutto il settore per plasmare quel futuro”, ha affermato Yutko.

(Ufficio Stampa Boeing)