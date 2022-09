News Brevi – 20.09.2022

ALLUVIONE MARCHE: ANCHE L’AERONAUTICA MILITARE IN VOLO PER SOCCORRERE LE POPOLAZIONI COLPITE – A seguito della violenta ondata di maltempo che ha colpito le Marche nei giorni scorsi, anche l’Aeronautica Militare è intervenuta per supportare le ricerche e contribuire a soccorrere i cittadini rimasti isolati a causa delle inondazioni che hanno colpito diverse zone della regione. Sin dalle prime ore, nei territori colpiti dal maltempo, sono intervenute diverse componenti delle Forze Armate, oltre a soccorritori, volontari e tecnici che si sono prontamente adoperati per supportare la Protezione Civile e le autorità competenti. In particolare per l’Aeronautica Militare, su richiesta della Prefettura di Pesaro e previo allertamento del Comando Operazioni Aeree, ente della Forza Armata che si occupa del coordinamento anche di questo genere di interventi, un elicottero HH-139 dell’83° Gruppo SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo di Cervia ha condotto attività di ricognizione delle aree alluvionate nel comune di Cantiano, riuscendo a portare in salvo con il verricello un agricoltore rimasto isolato. “Il mio pensiero e quello della Difesa è rivolto ai cittadini delle Marche”, ha commentato il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, “fortemente colpiti dall’alluvione. Le Forze Armate sono intervenute da subito per supportare la Protezione Civile e le autorità competenti, che stanno assistendo gli abitanti in questo momento di particolare difficoltà”. Le Forze Armate garantiscono ognitempo le proprie capacità operative ad ampio spettro e nell’ambito di domini di intervento fortemente diversificati, in soccorso e in assistenza alla popolazione nei casi di pubblica calamità, in coordinamento con il Servizio Nazionale della Protezione Civile (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INTERVENTO DI SOCCORSO PER UN ELICOTTERO DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nel primo pomeriggio del 18 settembre, un elicottero HH139B dell’82° Centro Combat Search and Rescue (C.S.A.R.) dell’Aeronautica Militare è decollato dall’aeroporto militare di Trapani per effettuare un intervento di soccorso e recupero a favore di escursionista rimasto infortunato presso una zona impervia dell’isola di Marettimo (TP). L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, in servizio di prontezza SAR (Search and Rescue- ricerca e soccorso) nazionale, a seguito di richiesta di intervento del CNSAS alla Regione Sicilia, ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare di stanza a Poggio Renatico (FE). L’equipaggio è decollato intorno alle ore 14:10 ed ha raggiunto in pochi minuti il campo di Castellammare del Golfo dove ha imbarcato il team composto da due operatori del CNSAS. Alle ore 14.45, l’elicottero militare ha raggiunto il sentiero a strapiombo sul mare, ove ha effettuato l’intervento di soccorso, recuperando l’uomo traumatizzato, con sospetta frattura all’arto inferiore sinistro. L’operazione di recupero è stata possibile grazie all’uso del verricello ed alla stretta cooperazione fra il personale aerosoccorritore dell’Aeronautica Militare e il team del CNSAS. Alle 15.20 le operazioni di soccorso sono terminate con l’atterraggio dell’elicottero nell’apposita piazzola dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, dove il traumatizzato è stato immediatamente affidato alle cure mediche. Successivamente, intorno alle ore 16.00, l’elicottero militare è rientrato alla base aerea di Trapani, sede del 82°Centro CSAR, dove ha ripreso la prontezza SAR Nazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IBERIA ESTENDE LA SUA CAMPAGNA “VUELA, VUELA” – Iberia ha esteso la sua campagna tariffaria “Vuela, vuela” fino a domenica prossima, 25 settembre, alle 00:00, per dare a coloro che sono in ritardo l’opportunità di ottenere i prezzi migliori. “‘Vuela, Vuela’ ha avuto un’ampia campagna promozionale sia sul suo sito Web (www.iberia.com) che nei media. Per annunciare questa campagna, è stato creato un video divertente con un jingle accattivante. Le offerte sono disponibili su www.iberia.com, presso il call center Iberia e presso le agenzie di viaggio attraverso il canale NDC. I prezzi dei biglietti vanno da 25 euro a tratta per i voli per la Spagna e l’Europa, fino a 174 euro per gli Stati Uniti o 265 euro per diverse città dell’America Latina, anche andata e ritorno”, afferma Iberia.

AIR CANADA RICONOSCIUTA PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA – Air Canada è stata recentemente premiata agli annuali Canadian HR Awards con il Payworks Award per la Best Corporate Social Responsibility Strategy. Questo onore riconosce un’organizzazione per aver stabilito con successo la responsabilità sociale d’impresa nella sua cultura, attraverso le sue persone e il ruolo che le risorse umane hanno avuto nella strategia e nell’esecuzione di tali iniziative. “Siamo entusiasti di questo riconoscimento poiché riteniamo che l’integrazione di sostenibilità, elementi ambientali e sociali in tutta la nostra organizzazione sia altrettanto importante come i fattori economici nel contribuire al successo della nostra compagnia aerea. Abbiamo coltivato la nostra cultura aziendale per considerare la sostenibilità e gli aspetti sociali nel nostro processo decisionale strategico, e questo a sua volta ha portato a un’ampia gamma di opportunità per coltivare il coinvolgimento dei dipendenti in cause importanti che fanno la differenza”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. Gli annuali Canadian HR Awards sono riconosciuti come il principale programma di premi indipendenti nella human resource profession.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato oggi la nomina di Kevin Mathisonas come airline’s vice president, enterprise planning. In questo ruolo, Kevin sosterrà gli sforzi della compagnia aerea per fornire operazioni efficienti e affidabili per i suoi clienti e membri dell’equipaggio. Mathison riporterà a Dave Clark, JetBlue’s head of revenue and planning. “Kevin ha una profonda conoscenza dell’industria aeronautica e delle strategie necessarie per gestire con successo una compagnia aerea efficiente”, ha affermato Clark. “Non vedo l’ora di collaborare a stretto contatto con lui per garantire che le nostre operazioni e i nostri membri dell’equipaggio siano preparati per un successo ancora maggiore in futuro”. “Sono onorato di entrare a far parte del team e contribuire a garantire che il network della compagnia aerea sia eseguibile, efficiente e resiliente mentre continuiamo a crescere”, afferma Mathison.

LEONARDO ED ENGINEERING, INSIEME PER ACCELERARE LA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PAESE – Leonardo ed Engineering hanno siglato un MoU (Memorandum of Understanding), iniziando una collaborazione strategica per individuare progetti e opportunità di business da sviluppare congiuntamente nel campo della Digital Transformation e della Cybersecurity. L’accordo prevede che i settori della Difesa, Sanità, Finance, Pubblica Amministrazione e Infrastrutture siano i principali ambiti nei quali attuare la partnership con l’obiettivo di accelerare la transizione digitale e la crescita del Paese. Il MoU attiva un rapporto altamente collaborativo che porterà le due aziende, ogni volta che individueranno aree comuni di collaborazione, a disegnare e realizzare soluzioni in grado di rispondere alle esigenze sempre più sfidanti del mercato perché basate sulle più innovative e strategiche tecnologie di frontiera, tra cui AI, Big Data, Digital Twin, Cloud, Quantum computing e IoT. Leonardo, leader globale nel settore dell’Aerospazio, Difesa & Sicurezza (AD&S) ed Engineering, leader nei processi di trasformazione digitale per aziende e PA, mettono infatti a fattor comune competenze tecnologiche e di business, per accompagnare, velocizzare e garantire la sicurezza dei processi di digitalizzazione nei settori di mercato in cui le due aziende operano, così da mettere a disposizione del Paese il loro consolidato know-how tecnologico anche in chiave di sostenibilità economica e ambientale.

LOCKHEED MARTIN PRODURRA’ 12 ULTERIORI MH-60R SEAHAWK HELICOPTERS PER LA ROYAL AUSTRALIAN NAVY – La U.S. Navy ha assegnato a Lockheed Martin un firm-fixed price contract per la produzione di altri 12 elicotteri Sikorsky MH-60R Seahawk® per la Royal Australian Navy (RAN). Acquistato tramite l’U.S. Government’s Foreign Military Sales agreement, il nuovo velivolo aggiungerà un terzo ‘Romeo’ squadron alla Fleet Air Arm della RAN. Sikorsky è una società Lockheed Martin. “Il ‘Romeo’ Seahawk helicopter infonde fiducia alle marine di tutto il mondo per la sua elevata disponibilità operativa nel difficile ambiente marittimo e per i sistemi di missione e i sensori completamente integrati, che generano rapidamente un quadro completo dei surface and subsurface domains”, afferma Hamid Salim, vice president, Sikorsky Maritime & Mission Systems. Nell’ambito del progetto SEA 9100 Phase 1 (Improved Embarked Logistics Support Helicopter Capability) del governo australiano, i 12 nuovi velivoli MH-60R creeranno una flotta comune di elicotteri marittimi a supporto di tutte le piattaforme aeree della RAN. Lockheed Martin prevede di consegnare tutti i 12 elicotteri MH-60R tra la metà del 2025 e la metà del 2026. Sikorsky Aircraft Australia Limited a Nowra, Nuovo Galles del Sud, fornisce attualmente depot level maintenance, supply support and logistics support per la MH-60R helicopter fleet dell’Australia. La RAN è stata la prima marina internazionale a selezionare l’elicottero MH-60R, acquisendo 24 velivoli dal 2013 al 2016.

NUOVO CEO E CFO PER ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS – Il dottor Jörg Stratmann è stato nominato CEO di Rolls-Royce Power Systems AG, una business unit Rolls-Royce. Si unirà a Rolls-Royce il 15 novembre 2022 riportando al CEO Warren East come parte del più ampio team esecutivo. Separatamente, il dottor Andreas Strecker entrerà a far parte di Power Systems come Chief Financial Officer dal 1° dicembre 2022. Warren East, CEO di Rolls-Royce, ha dichiarato: “Vorrei dare il benvenuto al dottor Jörg Stratmann nel team dirigenziale di Rolls-Royce. Porta con sé una vasta esperienza sulla transizione energetica e apre preziose opportunità di crescita, che andranno a beneficio dell’intero gruppo. Ha anche un record nel guidare le performance operative e il miglioramento dell’efficienza, il che aiuterà Power Systems mentre continua ad affinare la sua attenzione sulla redditività del core mtu business”. Tufan Erginbilgic, che assumerà la carica di CEO di Rolls-Royce dal 1° gennaio 2023, è stato strettamente coinvolto nel processo di assunzione. Ha affermato: “Non vedo l’ora di lavorare con Jörg e il team più ampio di Power Systems mentre forniamo una crescita redditizia dal solido portafoglio ordini e generiamo ulteriore valore verso soluzioni energetiche più sostenibili”. Jörg Stratmann succede ad Andreas Schell, che il 7 aprile 2022 ha annunciato la sua decisione di dimettersi. Separatamente, il Supervisory Board of Rolls-Royce Power Systems ha nominato il dottor Andreas Strecker Chief Financial Officer. Entrerà a far parte del Management Board di Rolls-Royce Power Systems il 1° dicembre 2022 e riporterà al Chief Financial Officer di Rolls-Royce plc Panos Kakoullis, all’interno del gruppo Rolls-Royce.

QATAR AIRWAYS PRESENTA “DISCOVER THE ART OF THE AIRPORT” PRESSO L’HAMAD INTERNATIONAL AIRPORT DI DOHA – Discover Qatar, Hamad International Airport (HIA) e Qatar Museums hanno lanciato una collaborazione unica per i passeggeri che viaggiano attraverso il premiato aeroporto. “Discover the Art of the Airport” è un tour a piedi unico attraverso un’esperienza coinvolgente in cui gli ospiti possono vedere sculture e installazioni artistiche di importanti artisti di tutto il mondo. Sotto il patrocinio di Her Excellency, Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani, Chairperson of Qatar Museums, notevoli oggetti d’arte creati da artisti locali, regionali e internazionali sono stati collocati in tutto HIA. Le opere d’arte curate dal Qatar Museums Public Art Department possono essere viste in diverse parti di HIA, incoraggiando il dialogo e l’interazione pubblica, aggiungendo carattere e personalità agli spazi aperti dell’aeroporto. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Ciò che distingue la nostra casa e hub, l’Hamad International Airport, è che non riposa mai sugli allori e questa nuova esperienza artistica di livello mondiale è un altro modo per elevare l’esperienza del passeggero. Le varie installazioni artistiche illustrano la nostra visione di rendere la cultura e l’arte in Qatar accessibili a tutti. Con milioni di appassionati d’arte che viaggiano attraverso il miglior aeroporto del mondo, speriamo che questo tour migliorerà ulteriormente la loro esperienza di transito e offrirà un motivo in più per non vedere l’ora di viaggiare con Qatar Airways”. Il ‘Discover the Art of the Airport’ hour-long guided tour costa 10 USD a persona. Si consiglia ai partecipanti di avere almeno due ore di transito in aeroporto e di arrivare al banco Discover Qatar 30 minuti prima del tour programmato. Per ulteriori informazioni e per prenotare il tour, visitare https://www.discoverqatar.qa/transit-exclusive-discover-the-art-of-the-airport/overview.

ETIHAD AIRWAYS SPONSOR DI ABU DHABI AIR EXPO 2022 – Etihad Airways è stata nominata official Airline Sponsor di Abu Dhabi Air Expo 2022. Il vettore sarà lo sponsor esclusivo dell’atteso evento. La compagnia aerea sosterrà anche una delle discussioni chiave del panel: ‘Making Aviation Green: Sustainability in the Aviation Ecosystem’. L’Abu Dhabi Air Expo sostiene lo sviluppo di Abu Dhabi come hub per general, business and commercial aviation. La conferenza riunirà approfondimenti e conoscenze delle parti interessate locali e internazionali per fornire contenuti, ispirare nuove idee e incoraggiare lo sviluppo aerospaziale, attirando nuovi attori nella regione. “In qualità di ‘Environmental Airline of the Year’ siamo orgogliosi di aggiungere la nostra voce al panel sulla sostenibilità e a questa discussione critica sulla decarbonizzazione dell’industria aeronautica. Speriamo di influenzare gli altri, dall’industria agli individui, per incoraggiare tutti a fare la propria parte nella protezione del nostro pianeta”, ha affermato Tony Douglas, Group Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group. Etihad opera verso oltre 70 destinazioni passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America. La compagnia aerea opera una flotta di aeromobili Airbus e Boeing. All’inizio di quest’anno Etihad ha anche introdotto l’Airbus A350-1000 per collegarsi con New York, Chicago e Londra. Nella prima metà del 2022 Etihad ha trasportato 4,02 milioni di passeggeri, oltre 3 milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’evento Air Expo presenterà le ultime innovazioni riguardo private jet aircraft, helicopters, executive charter services, airport equipment and services, avionics systems, insurance and financing.

PRATT & WHITNEY INTITUIRA’ TECHNOLOGY ACCELERATOR A SINGAPORE – Pratt & Whitney ha annunciato che istituirà un acceleratore tecnologico a Singapore in collaborazione con il Singapore Economic Development Board (EDB). Le tecnologie sviluppate a Singapore saranno applicate a tutto il Pratt & Whitney global maintenance, repair and overhaul (MRO) footprint. La struttura, che funge da centro di eccellenza per il progresso tecnologico, contribuirà ad accelerare lo sviluppo e l’implementazione di progetti di inserimento tecnologico nelle quattro strutture MRO di Pratt & Whitney con sede a Singapore nei prossimi cinque anni. I progetti si concentreranno su automation, advanced inspection, connected factory and digital twin, contribuendo a migliorare la connettività e l’intelligence nelle operazioni MRO dell’azienda. L’acceleratore tecnologico di Singapore sarà situato presso il Seletar Aerospace Park, nel cuore dell’ecosistema dell’industria aerospaziale di Singapore. Dovrebbe essere pronto nel quarto trimestre di quest’anno, aggiungerà 16 nuove posizioni che l’azienda prevede di ricoprire con dipendenti locali a tempo pieno. Pratt & Whitney è anche in trattative con la Singapore’s Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) sull’innovazione tecnologica. L’A*STAR ospita il Singapore aerospace program che guida l’innovazione nelle tecnologie emergenti e sviluppa tecnologie rilevanti per il settore.

ANA LANCIA IL NUOVO BOEING INSIGHT ACCELERATOR – Boeing ha annunciato che All Nippon Airways (ANA) sarà il cliente di lancio di Insight Accelerator (IA), una nuova soluzione digitale basata su cloud che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa ed evitare interruzioni del servizio. “Mentre l’ultima generazione di aeroplani commerciali come il 787 genera una grande quantità di dati di volo, molti operatori non hanno l’infrastruttura per gestire e sfruttare le informazioni. Utilizzando l’augmented analytics per implementare algoritmi predittivi per il rilevamento delle anomalie, la nostra soluzione Insight Accelerator consente alle compagnie aeree di intraprendere azioni proattive di manutenzione e riparazione e prevenire ritardi non programmati”, afferma Boeing.

EMBRAER INVESTE IN XMOBOTS – Embraer ha annunciato oggi la firma di un accordo di investimento per acquisire una partecipazione di minoranza in XMobots, la più grande azienda di droni in America Latina con attività a São Carlos, nella campagna di San Paolo. L’operazione sarà effettuata tramite un fondo di investimento di cui Embraer è l’unico partner, con un’opzione di investimento aggiuntiva in futuro. La conclusione è subordinata all’adempimento delle condizioni e all’ottenimento delle consuete approvazioni per questo tipo di operazioni. L’accordo mira ad accelerare il futuro del mercato dei droni autonomi di medie e grandi dimensioni ed esplorare insieme nuove nicchie di mercato. Cerca inoltre di espandere la rete di collaborazione nella ricerca di nuove tecnologie che abbiano sinergie nelle aree dello sviluppo tecnologico, delle attività di Embraer e dell’innovazione, nonché di Embraer-X. “La nostra strategia di investimento e le operazioni di venture capital hanno una forte enfasi sull’innovazione e le partnership, che sono i pilastri del nostro piano di crescita per i prossimi anni”, ha affermato Daniel Moczydlower, Head of Innovation di Embraer e Presidente e CEO di Embraer-X. “Iniziative come questa sono fondamentali per sfruttare gli ecosistemi, ampliare le conoscenze e riconoscere gli imprenditori che generano imprese con potenziale di crescita esponenziale e creazione di alto valore per la società”. Una volta completata la transazione, le società mirano a collaborare per creare memorandum d’intesa relativi alle operazioni nei Civilian and Defense & Security markets.