Airbus estende la collaborazione con Ecocopter per i servizi di mobilità aerea urbana in Cile, Ecuador e Perù

Airbus ed Ecocopter hanno firmato un Memorandum of Understanding per iniziare a collaborare al lancio di servizi di mobilità aerea urbana in vari Paesi dell’America Latina. Si tratta di un passo importante verso la co-creazione di un ecosistema di mobilità aerea urbana funzionante nella regione.

Con questo accordo i partner esploreranno e definiranno scenari di lancio per operazioni di mobilità aerea, in particolare in Ecuador, Cile e Perù. Sono incluse attività congiunte per sviluppare le operazioni UAM nel continente, nonché modalità per individuare i primi casi d’uso e città e regioni pilota. Questa partnership costituisce un’espansione della solida relazione del produttore con Ecocopter, che gestisce una flotta composta principalmente da elicotteri Airbus per missioni di lavoro aereo in una varietà di settori industriali.

“Abbiamo già 20 anni di esperienza nell’utilizzo di elicotteri e cinque anni nell’utilizzo di droni, e questa partnership è per noi un passo naturale. Cerchiamo di essere degli attori rilevanti nell’ecosistema UAM e i progetti che svilupperemo insieme ad Airbus ci avvicineranno a questo obiettivo”, ha dichiarato Marcelo Rajchman, Corporate CEO di Ecocopter.

“Siamo felici di estendere il nostro rapporto di lunga data con Ecocopter. Insieme stiamo compiendo passi concreti nella co-creazione dell’ecosistema UAM e della nostra roadmap di decarbonizzazione. Questa partnership unisce l’esperienza di Airbus nelle tecnologie innovative di volo verticale alla lunga storia operativa e alla cultura innovativa di Ecocopter”, ha dichiarato Balzik Sarihan, Head of Partnerships & Strategy Execution for UAM di Airbus.

Fondata nel 2003, Ecocopter è un punto di riferimento nelle missioni di lavoro aereo ad alta complessità in Sud America. La sua flotta di elicotteri Airbus, composta da 16 H125, due H135 e tre H145, è caratterizzata da un’elevata versatilità e svolge missioni che vanno dal trasporto offshore, al supporto minerario, all’evacuazione medica, all’antincendio e quasi tutte le missioni di lavoro aereo.

Nel settembre 2021 Airbus ha presentato il prototipo eVTOL CityAirbus NextGen, per esplorare tecnologie avanzate di mobilità aerea e dare vita a servizi di mobilità aerea urbana. Con un’autonomia operativa di 80 km e una velocità di crociera di 120 km/h, è stato sviluppato per essere adatto a una serie di impieghi nelle aree urbane e non solo. L’azienda ha appena annunciato la costruzione di un centro dedicato per testare i sistemi dell’aereo in vista del volo inaugurale. Airbus sta inoltre lavorando a stretto contatto con partner industriali e istituzionali per guidare lo sviluppo di ecosistemi di mobilità aerea urbana, come recentemente annunciato con ITA Airways in Italia, o attraverso il lancio della Air Mobility Initiative in Germania.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters & Productions Autrement Dit)