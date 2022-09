Boeing e Red 6 collaborano per Advance Fighter Pilot Training con Augmented Reality

Il futuro dell’advanced fighter pilot training sta facendo il salto nel mondo virtuale mentre Boeing e lo sviluppatore di realtà aumentata Red 6 hanno annunciato che stanno collaborando per sviluppare aerial dogfighting technology and training in advanced tactical aircraft. Boeing è la prima azienda a collaborare con Red 6 su questo tipo di tecnologia di formazione avanzata.

L’accordo congiunto pone le basi per la futura integrazione dell’Advanced Tactical Augmented Reality System (ATARS) di Red 6 e dell’Augmented Reality Command and Analytic Data Environment (ARCADE) negli aeromobili di prossima generazione prodotti da Boeing. Le piattaforme T-7 e F-15EX potrebbero essere tra le prime a ricevere ATARS e ARCADE.

Utilizzando il sistema, i piloti saranno in grado di vedere e interagire con velivoli in realtà aumentata, bersagli e minacce a terra o in aria mentre volano e si addestrano nel loro velivolo reale, riducendo i costi e la necessità di piattaforme multiple, con ‘real world training exercises’.

“Il sistema di realtà aumentata di Red 6 con il pathfinding T-7 e l’F-15EX rappresenta un altro salto di qualità in termini di trasformazione. Questo accordo è l’ultimo esempio dell’impegno di Boeing a investire in tecnologia e della nostra spinta a guidare l’innovazione nei settori aerospaziale e della difesa”, ha affermato Dan Gillian, vice president and general manager of U.S. Government Services for Boeing Global Services.

Secondo Red 6, ATARS consente una moltitudine di scenari di addestramento tattico forniti attraverso la realtà aumentata. Questi includono air combat manuevers, refueling, tactical formation and surface-to-air weapon engagements. ARCADE aumenta l’efficienza della pianificazione della missione, del briefing e del debriefing attraverso visualizzazioni 3D in tempo reale per costruire e ricostruire sortite.

“Le piattaforme di prossima generazione di Boeing saranno i primi velivoli al mondo in grado di entrare nel nostro ambiente di addestramento in realtà aumentata. Insieme, forniremo un cambio di paradigma in termini di qualità, quantità e costo della formazione dei futuri piloti”, ha affermato Daniel Robinson, fondatore e CEO di Red 6.

(Ufficio Stampa Boeing)