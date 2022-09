News Brevi – 21.09.2022

AER LINGUS: AUTUNNO IN IRLANDA ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA – Aer Lingus informa: “L’Irlanda è ricca di luoghi storici dove tutto spinge a fermarsi e respirare la storia circostante. Niente cattura l’immaginazione come una buona storia, e in Irlanda non bisogna allontanarsi molto per trovarne una. Nei paesi e nei villaggi, sui versanti delle colline o ai bordi delle scogliere si possono trovare mura merlate, fortificazioni e dimore storiche che traboccano di racconti di feste sontuose, personaggi affascinanti e persino uno o due fantasmi. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona e Pisa per la città di Dublino. Attualmente la compagnia offre biglietti a partire da 45,99€ per volare in Irlanda dal 1° ottobre al 18 dicembre 2022. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Musei, gallerie ed attrazioni per visitatori in Irlanda riportano in vita il passato, dai sogni alle speranze degli emigranti alla creatività dei celti. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

DA GRUPPO SAVE, SEA E GESAC UN CONTRIBUTO IN MEMORIA DI DANIELA PROCIDA PER IL MASTER DI CA’ FOSCARI-CISET – Il Gruppo SAVE (aeroporti Venezia, Treviso, Verona e Brescia), SEA SpA (aeroporti di Milano Malpensa e Linate) e GESAC SpA (aeroporto di Napoli e Salerno) hanno concesso un’erogazione liberale a CISET del valore complessivo di euro 7.500 a sostegno delle finalità del Master in Economia e Gestione del Turismo di Ca’ Foscari – Ciset in onore di Daniela Procida, mancata prematuramente pochi mesi fa, il cui ricordo è ancora vivido nei luoghi dove ha lavorato. Ex masterina dell’edizione 2001-2002, Daniela Procida avviò la sua carriera nel settore aeroportuale prima come Airlines Manager alla Gesac-Aeroporto di Napoli e poi come Airlines & Destination Marketing Manager alla SAVE-Aeroporto di Venezia. L’importo sarà utilizzato per garantire la copertura dei costi di iscrizione di uno/a alunno/a meritevole al Master stesso, cui sarà assegnato un posto, proprio in memoria di Daniela, in occasione dell’edizione 2022-2023 del Master le cui iscrizioni si chiudono il prossimo 26 settembre. A questo posto possono candidarsi residenti in Campania (regione di provenienza di Daniela) che intendono frequentare la 30° edizione del Master in Economia e Gestione del Turismo dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Management, e Ciset (per info: https://www.unive.it/pag/18624/). Entusiasta e appassionata del suo lavoro, Daniela Procida era sempre rimasta in contatto con i suoi compagni di corso e con il CISET dando testimonianza della sua professionalità e disponibilità ai futuri giovani colleghi, che si apprestavano ad iniziare il loro percorso di Master. Tra i pochissimi master in Italia che possono vantare una longevità di tre decenni, il corso di studi (che vanta una community di oltre 700 ex-masterini, molti dei quali ricoprono ruoli apicali in aziende del settore turistico) ha sede al Campus dell’Università Ca’ Foscari a Treviso e prevede lezioni in aula da novembre ad aprile, a cui seguono i tirocini. Maggiori informazioni per candidarsi sono presenti al link: https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/centri/CISET/Bando_Memoria_Procida_rev_3_SAVE.pdf.

NUOVA CABIN EXPERIENCE PER I CLIENTI DELTA PREMIUM SELECT – I clienti che volano in Delta Premium Select avranno presto un’esperienza in cabina rinnovata e migliorata, a complemento del già popolare e spazioso design del sedile. Delta ha debuttato per la prima volta con la sua cabina Delta Premium Select nel 2017 su rotte transpacifiche e transatlantiche selezionate e da allora la compagnia aerea ha ampliato il prodotto a più rotte e tipi di aeromobili. Gli ultimi miglioramenti si basano sulla migliore esperienza di bordo Delta, offrendo ai clienti esperienze elevate, maggiore personalizzazione e maggiore controllo. “Delta Premium Select si trova all’incrocio tra lusso e praticità, offrendo ai clienti l’opportunità di regalarsi un posto più spazioso e un’esperienza premium a un prezzo inferiore rispetto alla nostra cabina Delta One”, ha affermato Mauricio Parise, Vice President of Brand Experience. “Continuiamo a presentare prodotti premium progettati per il futuro dei viaggi, con offerte differenziate che offrono ai nostri clienti le esperienze che desiderano”. A partire dal 20 settembre i clienti Delta Premium Select godranno di un’esperienza culinaria di alto livello che offre più opzioni. “Durante la progettazione del nostro menu Delta Premium Select, abbiamo reinventato da zero le nostre offerte di cibi e bevande e siamo entusiasti di lanciare nuove deliziose offerte che mettono in risalto il nostro servizio premium e la cultura dell’innovazione”, afferma Mike Henny, Managing Director of Onboard Service. A partire da ottobre Delta introdurrà gradualmente nuovi amenity kits fatti a mano da Someone Somewhere con elementi essenziali di viaggio Grown Alchemist e altri elementi premium che rendono il viaggio più piacevole. I nuovi amenity kit Delta Premium Select saranno disponibili in tre nuovi design che gli artigiani Someone Somewhere hanno creato esclusivamente per Delta. Altri servizi premium, tra cui un cuscino in memory foam, cuffie con cancellazione del rumore e una morbida coperta realizzata con materiali riciclati, sono progettati per rendere l’esperienza di volo più confortevole e rilassante. Delta Premium Select offre ai viaggiatori più spazio per distendersi e rilassarsi con un sedile più ampio, una reclinazione aggiuntiva, un poggiapiedi e un poggiagambe regolabili sulla maggior parte dei voli internazionali a lungo raggio. Quest’inverno Delta opererà quasi 400 voli settimanali verso destinazioni come Francoforte, Parigi, Roma, Zurigo e altre.

AIR FRANCE: RICONOSCIMENTO PER LA CABINA DEI NUOVI AIRBUS A220 – Il 21 settembre 2022, alla 36a edizione del Grand Prix Stratégies du Design 2022, Air France ha vinto l’oro nella “product design/transport design” category, per l’estetica e il comfort della cabina di viaggio a bordo del suo nuovo Airbus A220. Questo premio riconosce il lavoro dei team di Air France che, in collaborazione con l’agenzia SGK Brandimage, hanno progettato una cabina luminosa nei colori di Air France. Da oltre 30 anni Stratégies organizza il Grand Prix Stratégies du Design. L’obiettivo di questo evento è quello di premiare ogni anno i migliori risultati nel campo del design. “L’Air France Airbus A220, un aeromobile di nuova generazione dedicato alla rete di corto e medio raggio, dispone di 148 posti. È dotato di un sedile reclinabile con poggiatesta regolabile, rivestimento in pelle e un cuscino di seduta ergonomico per un maggiore comfort. Lo schienale del sedile presenta una cucitura simmetrica accentuata al centro con filo da ricamo grigio, creando un effetto imbottito per un comfort ottimale. L’accento, il simbolo del brand della compagnia, adorna le pareti della cabina anteriore e posteriore dell’aeromobile. È anche ricamato su ogni sedile, evidenziando l’identità della compagnia in tutta la cabina. La cabina, la più spaziosa e luminosa della sua categoria, è decorata con i colori distintivi di Air France: sfumature di blu, una forte presenza di bianco che fornisce luce e contrasto e una punta di rosso simboleggiano l’eccellenza e il know-how della compagnia aerea. Il tappeto rivisita il tradizionale motivo ornamentale a spina di pesce, a simboleggiare l’emblematico mondo di ispirazione haussmanniana degli appartamenti parigini. Svolge anche un forte ruolo identificativo nell’accogliere i clienti e nel dare una prospettiva all’insieme. Grandi finestrini panoramici forniscono luce naturale per tutta la durata del viaggio. Dall’imbarco all’atterraggio, 8 impostazioni di illuminazione d’atmosfera della cabina appositamente adattate creano un’illuminazione brillante e dinamica per le fasi di accoglienza e sbarco e un’illuminazione più morbida per un’atmosfera più rilassata e serena durante il volo”, afferma Air France.

DELTA ACCELERA IL SUSTAINABLE FLIGHT PLAN – Pam Fletcher è Chief Sustainability Officer di Delta, l’unico ruolo del genere che riporta direttamente all’airline CEO. “Pam si è unita a Delta mentre acceleravamo gli sforzi per combattere il cambiamento climatico e costruire un futuro sostenibile per i viaggi aerei, qualcosa che è essenziale per il successo a lungo termine di Delta. Nel marzo 2020 Delta ha fissato una visione audace e ha iniziato il suo viaggio verso la carbon neutrality con il miglior strumento disponibile all’epoca: compensazioni di carbonio di alta qualità. Oggi la nostra visione del percorso da seguire è molto più ampia e centrata su una strategia di decarbonizzazione a lungo termine”. Il Chief Sustainability Officer, Pam Fletcher, delinea il portafoglio di azioni a breve, medio e lungo termine di Delta per raggiungere una net zero aviation: “L’aviazione continua a fare progressi tecnologici, ma la necessità di jet propulsion e combustibili fossili la rende uno dei settori più difficili da decarbonizzare. Il vero fulcro della nostra attività – il volo – rappresenta il 98% dell’impronta di carbonio di una compagnia aerea. Questa è la sfida che ha ispirato la mia decisione all’inizio di quest’anno di entrare a far parte di Delta come Chief Sustainability Officer. Le soluzioni che sviluppiamo aiuteranno a definire il prossimo secolo di viaggi aerei. Come sarà il sistema di propulsione o la cellula di un aereo nel 2050? Delta continua a incoraggiare e incentivare tecnologie aeronautiche rivoluzionarie e dirompenti, creando un ecosistema per catalizzare l’innovazione. Abbiamo collaborato con Airbus per studiare gli aerei alimentati a idrogeno insieme all’ecosistema necessario negli aeroporti e oltre, per ridurre potenzialmente le emissioni dell’aviazione in modo esponenziale. A medio termine, i SAF sono la soluzione più impattante. Ma sono anche una tecnologia emergente non attualmente prodotta su larga scala, il che significa che sono in gran parte inaccessibili e hanno da tre a cinque volte il costo del tradizionale jet fuel. A breve termine Delta sta spingendo il settore in avanti. Abbiamo dimostrato l’esistenza dell’infrastruttura per rendere i SAF accessibili a tutti i principali aeroporti della costa orientale, sfruttando la nostra partnership con Colonial Pipeline. Stiamo finanziando le migliori menti per accelerare le nuove innovazioni attraverso il co-investimento del nostro TPG Rise Climate Fund. Solo nel 2022, ci si aspetta che avremo ridotto il consumo di carburante di oltre 10 milioni di galloni attraverso operazioni e modifiche alla flotta, inclusa la riduzione del peso dell’aeromobile, la modifica degli avvicinamenti in atterraggio, l’ottimizzazione della velocità di volo e altro ancora. Questo miglioramento si aggiunge agli investimenti multimiliardari in corso per sostituire e modificare gli aeromobili con una tecnologia più efficiente”.

ANA: MODIFICHE ALLO SCHEDULE INTERNAZIONALE – All Nippon Airways (ANA) sta aggiornando il suo international flight schedule e ha annunciato il programma di volo per rotte selezionate dal 30 ottobre 2022 al 25 marzo 2023. ANA continuerà a monitorare la fattibilità dei viaggi e i requisiti di quarantena, nonché le tendenze della domanda, e continuerà ad aggiungere voli in caso di ulteriore aumento della domanda. ANA si impegna a mantenere gli standard e i protocolli stabiliti con “ANA Care Promise”, la sua iniziativa per fornire un ambiente pulito e igienico negli aeroporti e a bordo degli aerei in modo che tutti i clienti possano viaggiare in modo sicuro e confortevole. Visitare il sito web ANA per maggiori dettagli sulle operazioni di volo: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/coronavirus-travel-information/flight-information/international/.

ETIHAD GUEST: PARTNERSHIP CON UTU – La Singapore-based travel-tech company utu (utu Pte Ltd) ha annunciato che Etihad Guest, il programma frequent flyer della compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti Etihad Airways, consentirà ora ai membri Etihad Guest di fare acquisti esentasse a livello globale con la utu Tax Free Card. Kim Hardaker, Etihad’s Vice President Loyalty & Partnerships, ha dichiarato: “Con quasi 8 milioni di membri in tutto il mondo, innoviamo ed espandiamo costantemente la nostra rete di partner globali per fornire ricompense ancora maggiori agli Etihad Guest member. Oggi siamo lieti di unire le forze con utu per consentire ai nostri membri di accumulare Miglia e beneficiare delle tax refunds capabilities di utu”. Commentando la nuova partnership, Asad Jumabhoy, Chief Executive Officer & Co-Founder at utu, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Etihad Guest. Per i viaggiatori utu, è ancora più eccitante in quanto ora possono selezionare uno dei più popolari airline programmes, Etihad Guest, come rewards programme quando convertono i loro VAT refunds in miglia”. In qualità di vettore nazionale degli Emirati Arabi Uniti, Etihad opera verso oltre 70 destinazioni passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America. Il programma fedeltà Etihad Guest conta quasi 8 milioni di membri e premia i viaggiatori per il volo e le attività quotidiane attraverso una rete di partner globali.