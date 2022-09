Saudia sceglie AVIAREPS come agenzia di PR paneuropea

Saudia, la compagnia aerea nazionale dell’Arabia Saudita, ha nominato AVIAREPS agenzia di PR paneuropea. Con effetto immediato, AVIAREPS, leader mondiale nella rappresentanza, nel marketing e nella comunicazione per i brand dell’aviazione, del turismo, dell’hospitality e del food & beverage, sarà responsabile delle attività di PR della compagnia aerea in Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito.

“Saudia, precedentemente nota come Saudi Arabian Airlines, è la terza compagnia aerea del Medio Oriente e membro dell’alleanza SkyTeam. Dal suo hub principale di Jeddah e dai due hub secondari di Riyadh e Dammam, Saudia opera voli nazionali e internazionali verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. Nella prima metà del 2022, la compagnia aerea ha trasportato 11,6 milioni di passeggeri, con un aumento dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2021. L’Europa è un mercato particolarmente importante per Saudia: la compagnia ha recentemente introdotto voli diretti dall‘Arabia Saudita verso diverse destinazioni in Svizzera, Spagna e Grecia e prevede di espandere ulteriormente la propria rete in Europa. In agosto, Saudia ha celebrato il 55° anniversario dei suoi primi voli verso Londra, Francoforte e Ginevra.

AVIAREPS sosterrà l’espansione di Saudia in Europa con un lavoro strategico sulla stampa in Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Grazie alla sua vasta rete di uffici di proprietà in Europa, AVIAREPS assicura un approccio coordinato alle PR in tutti gli otto Paesi. Gestiti dall’hub di Monaco, i team locali di esperti di PR di AVIAREPS svilupperanno attività di PR forti ed efficaci in linea con la strategia di comunicazione globale di Saudia per l’Europa e le adatteranno ai mercati locali”, afferma AVIAREPS.

Edgar Lacker, CEO di AVIAREPS: “Siamo estremamente orgogliosi della nomina ad agenzia di PR paneuropea per Saudia. Con i nostri uffici locali AVIAREPS in tutti gli otto Paesi, siamo in grado di coordinare le attività di PR a livello centrale dal nostro hub di Monaco e di adattarle e svilupparle ulteriormente a livello locale grazie ai nostri esperti nei mercati. Non vediamo l’ora di utilizzare la nostra conoscenza dei mercati locali e le nostre forti connessioni con i media per rendere Saudia una compagnia aerea di primo piano per i viaggiatori europei”.

Giulio Santoro, General Manager Italy & Vice President South Europe, AVIAREPS, ha dichiarato: “L’Arabia Saudita è una destinazione incredibile, che colpisce per il suo incontro di culture diverse e i suoi siti archeologici unici al mondo. Una meta inedita ed un hub di riferimento per i cittadini Europei e italiani desiderosi di raggiungere le destinazioni servite dal network di Saudia. Non vediamo l’ora di far conoscere i vantaggi di volare con Saudia anche al mercato italiano”.

(Ufficio Stampa Aviareps)