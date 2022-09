Winter 2022-2023: Air France servirà 171 destinazioni, comprese 5 nuove rotte da Parigi-Charles de Gaulle

Dopo un’estate caratterizzata da una forte domanda di viaggi, Air France continua a riaprire il suo network globale. Durante la stagione invernale 2022-2023 (novembre 2022 – marzo 2023), la compagnia aerea servirà 171 destinazioni, di cui 86 a lungo raggio e 85 a corto e medio raggio. L’intera flotta della compagnia sarà operativa e i livelli di capacità della rete saranno vicini a quelli dell’inverno 2019.

La fine dell’anno vedrà il lancio delle nuove long-haul cabins di Air France. La compagnia aerea sta portando avanti la sua strategia e sta gradualmente installando un nuovo sedile Business che si trasforma in un vero letto lungo quasi 2 metri su 12 Boeing 777-300 ER. Una nuova porta scorrevole permette di privatizzare completamente la seat area, preservandola dal resto della cabina. Il primo volo avrà luogo nelle prossime settimane per New York-JFK.

Sul lungo raggio, Air France sta portando avanti la sua politica proattiva in termini di capacità nelle aree geografiche più resilienti, tra cui Nord America e Africa.

In Nord America, e per il secondo inverno consecutivo, Air France opererà un servizio diretto tra Pointe-à-Pitre (Guadalupa) e Montreal (Canada) dal 22 ottobre 2022, con due voli settimanali operati con Airbus A320.

In qualità di compagnia aerea leader sulla rotta Parigi-New York, Air France lancerà un servizio giornaliero non-stop tra il suo hub di Parigi-Charles de Gaulle e il New York-Newark Liberty Airport (EWR), il secondo aeroporto internazionale più grande che serve New York e i dintorni, il 12 dicembre 2022. Questo volo giornaliero operato con Boeing 777-200ER segna il ritorno di Air France a Newark, storica destinazione della compagnia aerea servita direttamente fino al 2012. Si aggiungerà allo “Shuttle” service disponibile tra Parigi-Charles de Gaulle e New York-John F. Kennedy (JFK), con 6 voli giornalieri operati da Air France e 2 dal suo partner Skyteam Delta Air Lines.

Infine, la rotta estiva Parigi-Charles de Gaulle – Dallas sarà estesa per la stagione invernale, con 3 voli settimanali operati da Boeing 777-200ER.

In Africa, Air France riprenderà i suoi voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Città del Capo (Sud Africa) il 30 ottobre 2022, sospesi dall’inizio dell’emergenza Covid. 3 voli settimanali saranno operati con Boeing 787-9. Oltre a Città del Capo, Air France opera 7 voli settimanali per Johannesburg in Sud Africa.

Nell’ambito della graduale riapertura delle frontiere del Giappone, Air France ha ripreso i voli tra Parigi-Charles de Gaulle e Tokyo-Haneda, con 5 voli settimanali operati con Boeing 787-9. Quest’inverno Air France volerà da Parigi a entrambi gli aeroporti di Tokyo, con un massimo di 5 voli settimanali per l’aeroporto di Tokyo-Narita da Parigi-Charles de Gaulle.

Per il corto e medio raggio, l’inverno 2022-2023 sarà caratterizzato da un’estensione dell’offerta di Air France verso le destinazioni invernali e il Nord Africa.

Dal 30 ottobre 2022, Air France lancerà una nuova rotta tra Parigi-Orly e Casablanca, con un volo giornaliero operato da Airbus A320. Nella stessa data, la rotta Nizza-Londra Heathrow, fino ad ora operata solo durante il picco estivo, diventerà un servizio annuale, con un volo giornaliero operato da Airbus A320.

Lanciata nel 2021, la rotta stagionale Parigi-Charles de Gaulle – Rovaniemi (Finlandia) riprenderà quest’anno dal 27 novembre, con un massimo di un volo giornaliero operato da Airbus A320 durante il periodo natalizio.

Il 10 dicembre 2022 quattro nuove destinazioni entreranno a far parte del network di Air France:

Kittilä (Finlandia) e Tromsø (Norvegia) saranno entrambe servite una volta alla settimana rispettivamente da A320 e Airbus A319. Tromsø sarà la destinazione più settentrionale del network Air France-KLM.

Innsbruck e Salisburgo (Austria), con rispettivamente 2 e 1 volo settimanale operato da Embraer 190 a partire dal 10 dicembre 2022.

Infine, le rotte estive Parigi-Orly – Tunisi (Tunisia), Marsiglia – Algeri (Algeria), Tolosa – Algeri (Algeria) e Tolosa – Orano (Algeria) saranno estese per la stagione invernale.

I dettagli sull’orario dei voli, i giorni di operatività e le tariffe sono disponibili su airfrance.com.

Questo programma di volo è soggetto a modifiche e rimane soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni governative. Sarà attuato tenendo conto delle misure sanitarie vigenti nei vari Paesi o destinazioni servite.

Prima di mettersi in viaggio, Air France invita i propri clienti a verificare le restrizioni di viaggio e i documenti richiesti all’arrivo a destinazione. Per ulteriori informazioni, visitare airfrance.traveldoc.aero.

Nuove delizie gastronomiche nelle lounge di Air France a Parigi-Charles de Gaulle

Air France offre nuove delizie culinarie nelle sue lounge dell’aeroporto Paris-Charles de Gaulle. I team di Ducasse Paris hanno sviluppato nuovi piatti da gustare nelle long-haul lounges del Terminal 2E. Per la medium-haul lounge nel Terminal 2F, il Servair corporate chef François Adamski, Bocuse d’Or and Meilleur Ouvrier de France (MOF), ha collaborato con la giovane e talentuosa chef Chloé Charles per creare piatti gourmet dal sapore estivo.

Nelle long-haul lounges a Paris-Charles de Gaulle situate nel Terminal 2E, halls K, L e M, i clienti possono ora gustare il nuovo “Burgal” firmato Ducasse Paris, un’alternativa completamente vegetariana e salutare al tradizionale hamburger a base di cereali e ortaggi francesi di produzione locale. Ducasse Paris offre anche un’insalata e un condimento d’autore con prodotti non raffinati e condimenti senza grassi o zuccheri aggiunti. Per il dessert viene offerto un pralinato al cioccolato della Manufacture Ducasse, preparato esclusivamente per i clienti della compagnia.

Nella short and medium-haul lounge del Terminal 2F, Air France ha collaborato con il Servair corporate chef François Adamski, nome emblematico indiscusso della cucina francese, e la giovane e la talentuosa chef Chloé Charles, in prima linea nella ristorazione responsabile. Attraverso questa alleanza, Air France dimostra sia la sua determinazione a trarre ispirazione dalle radici stesse dell’alta cucina francese, che ha sostenuto sin dagli inizi, sia la sua ambizione di promuovere i giovani talenti promettenti per la cucina creativa di oggi, con l’obiettivo di trasferire e condividere il know-how. I due chef presentano nuovi piatti caldi, tra cui un’offerta vegetariana, che verranno svelati progressivamente nei prossimi mesi, a pranzo o a cena.

“Prima di un volo o in attesa di una coincidenza, Air France accoglie i suoi clienti Business e Flying Blue Elite Plus in lounges spaziose e silenziose dove possono rilassarsi e riposarsi, mangiare o lavorare in tutta tranquillità. In questi spazi privilegiati, la gastronomia è al centro dell’attenzione con un’offerta di ristorazione ricca e variegata, che mette in risalto la cucina francese. L’offerta culinaria disponibile nelle lounges cambia nel corso della giornata. Nello spirito dei bistrot francesi, è sempre disponibile una vasta scelta di piatti caldi e freddi. Vengono organizzati regolarmente eventi culinari speciali. Nelle lounges è inoltre disponibile una carta dei vini e champagne firmata da Paolo Basso, miglior sommelier del mondo 2013.

Dal 1 giugno 2022 nelle sue lounges a Parigi-Charles de Gaulle, in seguito entro la fine del 2022 su tutti i suoi voli in partenza da Parigi, Air France si è impegnata a offrire carne, latticini e uova, pane e dolci al 100% francesi, come così come il pesce proveniente da una pesca sostenibile. La compagnia offre una selezione di prodotti freschi, locali e di stagione. È anche sistematicamente disponibile un’offerta vegetariana.

La compagnia si impegna inoltre a riciclare ed eliminare il 90% della plastica monouso a bordo dei suoi aerei entro l’inizio del 2023. Presta inoltre particolare attenzione alla selezione e al riciclaggio degli articoli per la ristorazione. In conformità con le normative francesi, mette a disposizione dei propri clienti anche water fountains nelle lounges per limitare il consumo di plastica monouso.

L’impatto climatico di Air France è principalmente legato alle emissioni di CO2 generate dalle sue operazioni di volo. La priorità della compagnia è ridurre queste emissioni il più rapidamente possibile attraverso il rinnovo della flotta, l’eco-piloting e l’uso di combustibili più sostenibili. Air France è inoltre impegnata in una serie di azioni in tutte le sue aree di responsabilità volte a ridurre l’impronta ambientale delle sue attività. La ristorazione sostenibile fa parte della tabella di marcia di Air France per viaggiare più responsabili. Le iniziative della compagnia aerea sono raggruppate sotto l’etichetta Air France ACT. Info su airfranceact.airfrance.com”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)