La French Navy prende in consegna il primo H160 per missioni di ricerca e soccorso

La French Navy ha preso in consegna il primo di sei H160 che effettueranno search and rescue (SAR) missions. Il velivolo fa parte della interim fleet che sarà consegnata dalla partnership formata da Airbus Helicopters, Babcock e Safran Helicopter Engines.

“La consegna del primo H160 a un cliente militare è un’importante pietra miliare per il programma H160”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Questa è la prima public service version dell’H160 a essere consegnata nel mondo. La consegna avviene subito dopo l’entrata in servizio di due H160 che ha avuto luogo quest’estate: in Brasile per il private and business aviation segment, e in Giappone per news gathering missions. Con questo H160 rafforzeremo la nostra partnership con la French Navy, fornendo l’elicottero giusto per le sue missioni critiche di ricerca e soccorso. Insieme ai nostri partner ci assicureremo che l’H160 sia pronto quando sarà necessario”.

“Nel 2020 il French Armament General Directorate (DGA) ha siglato un contratto con Airbus Helicopters, Babcock e Safran per la consegna di quattro H160 in search and rescue (SAR) configuration. Nel 2021 la DGA ha confermato un’opzione per due ulteriori H160. Il primo H160 per la French Navy è stato consegnato a Babcock da Airbus Helicopters nel maggio 2022. Da allora è stato modificato in una light military configuration da Babcock. La cabina modulare è stata anche adattata per le SAR operations ed è stato integrato un Safran Euroflir 410 electro optical system.

Gli H160 inizieranno gradualmente a operare dalla Lanveoc-Poulmic naval air station (Bretagna), da Cherbourg airport (Normandia) e dalla naval air station in Hyères (Provenza). La interim fleet di H160 garantirà critical search and rescue missions in attesa della consegna dell’H160M Guépard. Nell’ambito del French Joint Light Helicopter (Hélicoptère Interarmées Léger: HIL) programme è previsto che 169 H160M Guépard sostituiscano cinque tipi di elicotteri in servizio presso le forze armate francesi. Il feedback operativo della Marina francese con questi H160 sarà utile per la progettazione della military version del velivolo e del relativo support system”, afferma Airbus Helicopters.

“Babcock, in collaborazione con Airbus Helicopters e Safran Helicopter Engines, garantirà il massimo livello di disponibilità per la French Navy e la continuità delle operazioni SAR sulle coste dell’Atlantico e del Mediterraneo. Costruito da Airbus Helicopters, l’H160 è certificato per l’uso di night vision goggles, necessari per winching operations notturne.

L’H160, in qualità di next generation medium twin engine aircraft, dotato di motori Arrano, è modulare, per affrontare missioni come offshore transportation, private and business aviation, emergency medical services, public services”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampam Airbus – Photo Credits: Copyright Anthony Pecchi/Airbus Helicopters)