Air Europa vola in Kuwait in codeshare con Kuwait Airlines

Air Europa e Kuwait Airways hanno firmato un accordo di codeshare che permetterà di offrire migliori opzioni di volo ai clienti. Grazie a questa partnership che entrerà in vigore nei prossimi mesi, Air Europa aggiungerà al proprio planning tre voli settimanali diretti che Kuwait Airways opererà tra Madrid e il Kuwait, oltre ai collegamenti tra il Kuwait con Amsterdam, Roma e Milano.

Grazie a questa iniziativa Kuwait Airways rafforzerà la sua presenza nelle Americhe inserendo il suo codice sui voli transatlantici di Air Europa che collegano Madrid con Cancun, Miami, San Paolo e Bogotá, oltre a quelli operati tra Madrid e Porto, Lisbona e Marrakech e su tutte le sue rotte nazionali spagnole.

La firma di questo accordo si traduce in importanti vantaggi per i passeggeri di entrambe le compagnie aeree, che non solo avranno maggiori e migliori opzioni nella pianificazione dei loro voli, ma potranno anche godere dei vantaggi del volo in codeshare, come ad esempio l’acquisto di un unico biglietto, un unico processo di check-in e collegamenti con tempi di attesa minimi.

Imanol Pérez, direttore commerciale di Air Europa, commenta: “Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto che rafforza, fa crescere e consolida entrambe le compagnie aeree. L’alleanza firmata ci consente di raggiungere e portare i nostri passeggeri nel sud-ovest asiatico e di rafforzare il nostro impegno per collegare l’Europa con l’America, attraverso l’hub di Madrid, dove Air Europa ha una posizione chiave. L’alleanza con Kuwait Airways potenzia il processo di espansione e crescita in corso”.

Shorouk Alawadhi, Direttore della pianificazione e distribuzione della rete di Kuwait Airways, dichiara: “Il Kuwait ha un rapporto molto forte e di lunga data con la Spagna e questo accordo con Air Europa arriva in un momento di svolta per il nostro comparto che vede l’industria del turismo impegnata nel superamento della fase pandemica e sono certa che questa relazione andrà a beneficio sia delle nostre compagnie aeree, ma anche delle popolazioni delle Americhe, dell’Europa e del Golfo”.

Kuwait Airways opera 3 voli a settimana verso Madrid che aumenteranno a 4 a partire dal 9 gennaio 2023. Kuwait Airways commercializzerà 17 rotte operate da Air Europa.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)