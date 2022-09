Nuovi menù e amenities per la classe ‘Delta Premium Select’ di Delta

Delta presenta una rinnovata esperienza di cabina Delta Premium Select, con proposte gastronomiche di ispirazione locale e amenities artigianali.

Delta Premium Select ha debuttato nel 2017 su alcune rotte transpacifiche e transatlantiche, e da allora il prodotto è stato introdotto su sempre più rotte e tipi di aeromobili.

I passeggeri Delta Premium Select possono ora sperimentare un’esperienza culinaria di livello superiore che include più opzioni con proposte locali.

“In Delta sappiamo che un buon pasto può rendere speciale l’esperienza di bordo sui nostri voli”, ha detto Mike Henny, Managing Director Onboard Service. “Quando abbiamo progettato il nostro nuovo menù Delta Premium Select abbiamo ripensato da zero la nostra offerta di cibo e bevande, e siamo entusiasti di presentare ora nuove deliziose proposte che evidenziano il nostro servizio premium e la nostra vocazione per l’innovazione”.

“Nell’ultimo anno, Delta ha rinnovato la sua esperienza di ristorazione a bordo focalizzandosi sulle persone e sui valori, includendo menù stagionali, un maggior numero di pasti a base vegetale, approvvigionamento locale e nuove partnership con piccole imprese, partner diversi e fornitori di tutto il mondo.

Le proposte del nuovo menù Delta Premium Select comprendono piatti come la costoletta di manzo brasata con patate fingerling e jus dijon al pepe verde; le polpette impossibili con polenta, salsa di pomodorini e broccoletti; le cosce di pollo all’harissa al miele con riso jollof e verdure stufate; per dessert, la mousse di mango con composta di mango e frutto della passione.

Le portate principali sono servite su piatti di bagassa ricavati dalla fibra della canna da zucchero, con stoviglie e tovaglioli di lino, posate e bicchieri d’argento. Inoltre, i passeggeri potranno usufruire di ulteriori attenzioni dedicate durante il volo, come uno speciale momento “bubbles & bites”, con spumante, acqua e dolcetto subito dopo il decollo, oltre a un cestino di snack.

A partire da ottobre, Delta introdurrà gradualmente nuovi amenity kit fatti a mano da Someone Somewhere con prodotti da viaggio Grown Alchemist e altri elementi di prima qualità che rendono il viaggio più piacevole. I nuovi amenity kit Delta Premium Select saranno disponibili in tre nuovi design che gli artigiani di Someone Somewhere hanno creato in esclusiva per Delta. Per il mese di ottobre, su alcuni voli Delta in partenza dagli Stati Uniti si troveranno dei kit rosa in onore del Breast Cancer Awareness Month (Mese della Consapevolezza del Cancro al Seno), parte dell’impegno di lunga data di Delta per sostenere la consapevolezza, la ricerca e l’educazione sul tumore al seno.

I passeggeri potranno utilizzare i prodotti naturali per la cura della pelle appositamente selezionati da Grown Alchemist, leader nella cosmesi naturale: balsamo per le labbra all’anguria e vaniglia per idratarsi e un asciugamano oshibori alla vaniglia e alla buccia d’arancia, distribuito prima del primo pasto, per rinfrescarsi.

Altri servizi, tra cui un cuscino in memory-foam, cuffie a cancellazione di rumore e una coperta di peluche realizzata con materiali riciclati, sono stati creati per rendere l’esperienza di volo più confortevole e rilassante”, afferma Delta Air Lines.

“Delta è convita che i suoi passeggeri non debbano scegliere tra vedere e salvare il mondo; allo stesso modo, Delta cerca di far coesistere lusso e sostenibilità all’interno di un’esperienza olistica e di alto livello. Dettagli accurati come gli articoli da pranzo in bagassa e una coperta realizzata con materiali riciclati, così come la crescita della partnership con Someone Somewhere, sottolineano l’impegno di Delta verso partnership mirate che producono un effettivo impatto sociale. I kit Delta Premium Select sono più sostenibili e realizzati a mano da artigiani in Messico, e ogni kit racconta la storia dell’artigiano che lo ha realizzato.

Delta Premium Select offre ai viaggiatori più spazio per distendersi e rilassarsi con una poltrona più ampia, un’ulteriore reclinazione e un poggiapiedi e un poggiagambe regolabili sulla maggior parte dei voli internazionali a lungo raggio. Sia che ci si voglia rilassare, dormire, lavorare o seguire le ultime novità dell’intrattenimento in volo su Delta Studio, si arriverà comunque a destinazione rinfrescati e rigenerati”, conclude Delta Air Lines.

Quest’inverno Delta opererà quasi 400 voli settimanali verso destinazioni popolari come Roma, Francoforte, Parigi, Zurigo e altre ancora.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)