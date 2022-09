Toki Air sceglierà ATR GMA per supportare le sue nuove operazioni

ATR e Toki Air, una nuova compagnia aerea giapponese, annunciano la firma di un Global Maintenance Agreement (GMA) contract per le operazioni dei suoi due ATR 72-600 in leasing, che dovrebbero iniziare nel 2023. Toki Air, il quarto operatore ATR in Giappone, mira a implementare i suoi servizi per rivitalizzare la città di Niigata, aumentando i collegamenti all’interno e tra le regioni circostanti, collegando le comunità e supportando la crescita in modo responsabile.

La compagnia aerea giapponese garantirà l’affidabilità delle sue nuove operazioni beneficiando di un ten year ATR GMA contract che copre onsite stock, Line Replaceable Unit Pool Exchange Service, Line Replaceable Unit Repair Service, propeller blades, landing gears.

Masaki Hasegawa, Representative Director of Toki Air, ha dichiarato: “L’inizio delle nostre operazioni con gli aerei ATR coperti dall’ATR GMA significa che saremo in grado di offrire un collegamento aereo responsabile e affidabile alle comunità di Niigata e delle regioni circostanti. La selezione dell’ATR GMA garantisce che trarremo vantaggio dall’esperienza del produttore e che disponiamo dell’infrastruttura giusta per ottimizzare le nostre operazioni. La disponibilità e la profondità del supporto offerto dal GMA lo rendono la migliore opzione disponibile per gli operatori ATR e la scelta giusta per noi”.

David Brigante, SVP Programmes and Customer Service of ATR, ha commentato: “Toki Air si impegna a rivitalizzare alcune regioni remote e a fornire connettività essenziale per aiutare i giapponesi che vivono in aree remote a collegarsi a hub più grandi. La scelta di aeromobili ATR con un contratto GMA decennale per supportare le loro ambizioni è per noi un vero voto di fiducia. Siamo lieti di considerare Toki Air come uno dei nostri nuovi operatori e di fornire la giusta soluzione attraverso i nostri aeromobili e servizi per supportare una visione comune”.

Per 20 anni ATR ha contribuito attraverso il suo GMA a ridurre i costi di manutenzione degli operatori e potenziare le loro operazioni con i più alti standard di supporto. Questo ATR maintenance programme è un tailor-made pay-by-the-hour maintenance package, progettato per anticipare meglio i costi di manutenzione migliorando al contempo la dispatch reliability, grazie a soluzioni personalizzate e flessibili e al pool access per spare parts.

