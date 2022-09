Qatar Airways: iniziato a Doha lo IATA World Financial Symposium (WFS)

La prima giornata dello IATA World Financial Symposium (WFS) si è svolta mercoledì 21 settembre allo Sheraton Hotel di Doha, Qatar. Alla conferenza, sotto il patrocinio del Qatar’s Minister of Transport, His Excellency Mr. Jassim Bin Saif Al Sulaiti, partecipano funzionari, alti dirigenti e leader finanziari dell’industria aeronautica.

Lo IATA World Financial Symposium (WFS) si svolgerà dal 21 al 22 settembre, con oltre 50 relatori esperti nel settore aereo e finanziario che discutono di argomenti strategici relativi alle prospettive finanziarie del settore e alla sua sostenibilità futura.

In questa occasione, il Minister of Transport, His Excellency Mr. Jassim Bin Saif Al Sulaiti, si è detto lieto di ospitare a Doha la 4a edizione dello IATA World Financial Symposium (WFS), che ha riunito per la prima volta i principali leader finanziari dell’industria aeronautica da prima dello scoppio della pandemia di Covid-19. IATA WFS, ha aggiunto, rappresenterà un’opportunità eccezionale per discutere lo status quo del mercato dell’aviazione, con l’obiettivo di trovare modi vantaggiosi basati sull’innovazione e sulla creatività per affrontare le sfide attuali e future attraverso il rafforzamento della stretta e fruttuosa cooperazione tra tutte le parti.

Il primo giorno della conferenza, il Qatar Airways Group Chief Executive, H.E. Mr. Akbar Al Baker, ha pronunciato un discorso davanti al più grande incontro di persona degli aviation industry’s financial leaders dall’inizio della pandemia COVID-19.

Nel suo discorso, Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Non molto tempo fa, ci siamo riuniti tutti all’AGM per discutere il tema molto urgente della resilienza dopo la pandemia. L’attraversamento di questi tempi senza precedenti ci ha permesso nel settore aereo di riunirci più che mai. In questa missione, dobbiamo pensare al nostro futuro, non solo come compagnie aeree, ma anche al futuro del nostro pianeta impegnandoci nella nostra missione verso zero emissioni nette di carbonio entro il 2050”.

I principali relatori del settore internazionale all’evento includono: Qatar Airways Group Chief Executive, H.E. Mr. Akbar Al Baker; IATA Director General, Mr. Willie Walsh; Qatar Airways Chief Financial Officer, Mr. Duncan Naysmith; Chair of the Industry Financial Advisory Council and KLM’s Chief Financial Officer, Mr. Erik Swelheim; Head of Corporate Responsibility of Lufthansa Group, Mrs. Caroline Drischel; Iberia Head of Sustainability, Ms. Teresa Parejo; IATA Senior VP Financial Settlement and Distribution Services, Mr. Muhammad Albakri and IATA Chief Economist, Ms. Marie Owens Thomsen.

“Mentre il settore emerge dal più grande shock finanziario della sua storia, i numeri indicano una rapida uscita dalla pandemia in seguito alla rimozione delle restrizioni di viaggio imposte dai governi negli ultimi due anni. Le perdite del settore dovrebbero scendere a 9,7 miliardi di dollari quest’anno, in miglioramento rispetto a quasi 180 miliardi di dollari di perdite rispetto all’anno precedente (2020-21). Poiché le barriere di viaggio cadono nella maggior parte delle regioni, un recente aumento della domanda suggerisce un recupero ai livelli di traffico pre-COVID-19 nel 2024, con la possibilità di ottenere un profitto nel 2023.

Allo stesso tempo, i debiti delle compagnie aeree sono aumentati vertiginosamente poiché i vettori hanno richiesto prestiti per rimanere a galla durante la crisi. Si prevede che i dipartimenti finanziari di tutto il settore dovranno affrontare sfide importanti, poiché l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di carbonio a zero entro il 2050 si avvicina”, afferma il comunicato.

“Nel suo 25° anno di attività, Qatar Airways Group ha annunciato un profitto record di 1,54 miliardi di dollari per l’esercizio 2021-2022. Il profitto più alto nel settore aereo globale nello stesso periodo, il 200% in più rispetto al suo profitto storico annuale più alto. Le entrate complessive sono aumentate a 52,3 miliardi di QAR (14,4 miliardi di dollari USA), in aumento del 78% rispetto allo scorso anno, ben il 2% in più rispetto all’intero anno finanziario pre-COVID (ovvero, 2019/20).

All’inizio di giugno 2022 Qatar Airways ha ospitato oltre 1.000 delegati e leader dell’aviazione da tutto il mondo al più grande evento annuale del settore, il 78th IATA Annual General Meeting (AGM) and World Air Transport Summit (WATS)“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)