De Havilland Canada annuncia il sito della nuova Alberta Aircraft Manufacturing Facility

De Havilland Aircraft of Canada Limited ha annunciato che il sito della sua nuova aircraft manufacturing facility sarà a Wheatland County, Alberta, a circa 30 minuti a est di Calgary.

Questa nuova struttura si chiamerà De Havilland Field e sarà composta da una nuova aircraft assembly facility, da una pista, parts manufacturing and distribution centres, maintenance repair and overhaul centre. Inoltre, sono previsti spazi educativi per il training della forza lavoro del futuro, edifici per uffici generali e un De Havilland Canada aircraft museum.

“Queste operazioni integreranno le attuali parts manufacturing facilities a Victoria, British Columbia, nonché il nuovo engineering and customer support centre of excellence a Toronto, Ontario.

De Havilland Field sarà il final assembly site per il velivolo DHC-515 Firefighter, lanciato all’inizio di quest’anno, il DHC-6 Twin Otter e il velivolo Dash 8-400. Attualmente stiamo lavorando per riportare in produzione i velivoli DHC-6 Twin Otter e Dash 8-400.

La posizione di De Havilland Field è ideale, avendo accesso a un pool di manodopera ampio, giovane e diversificato in Alberta, a un costo della vita adatto alle famiglie e a un aeroporto internazionale di livello mondiale in grado di supportare una distribuzione efficiente dei componenti alla nostra base di clienti globale. Prevediamo che, una volta in piena attività, ci saranno fino a 1.500 posti di lavoro a De Havilland Field“, afferma De Havilland Canada.

“Lo sviluppo di De Havilland Field è soggetto a una modifica al Wheatland County Area Structure Plan, nonché alla riassegnazione delle zone da parte della contea. De Havilland prevede di presentare queste domande a breve e si impegna a collaborare con Wheatland County e i Wheatland County residents, mentre ci muoviamo attraverso Area Structure Plan and re-zoning processes. Inoltre, ci sono processi di approvazione richiesti da Transport Canada e dalla Impact Assessment Agency of Canada.

Maggiori informazioni su De Havilland Field sono disponibili su https://dehavillandfield.com/“, conclude De Havilland Canada.

