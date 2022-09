ANA in testa alla classifica SKYTRAX per pulizia, servizi e personale

All Nippon Airways (ANA) è stata nuovamente premiata quest’anno con un totale di tre prestigiosi premi e riconoscimenti da SKYTRAX World Airline Awards: World’s Best Airline Cabin Cleanliness, World’s Best Airport Services e Best Airline Staff Service in Asia. SKYTRAX è riconosciuta come la principale organizzazione internazionale di valutazione del trasporto aereo.

“In ANA siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare le nostre performance e soddisfare così al meglio le esigenze dei nostri passeggeri e clienti. I premi ricevuti da SKYTRAX sono una chiara dimostrazione della nostra missione”, ha dichiarato Junko Yazawa, Senior Vice President ANA con la supervisione di Customer Experience Management & Planning. “Siamo orgogliosi non solo di ricevere questi premi, ma anche di ottenere ripetutamente dei riconoscimenti, che sono per noi una motivazione per continuare a migliorare l’esperienza dei nostri fedeli passeggeri”.

World’s Best Airline Cabin Cleanliness (riconoscimento ricevuto per la quarta volta). Questo riconoscimento viene assegnato al vettore con il punteggio più alto per l’igiene e la pulizia delle cabine dei suoi aerei, ed è la quarta volta che ANA lo riceve. Grazie al programma ANA Care Promise, la compagnia è stata premiata per le sue procedure di pulizia che comprendono i seguenti punti: gli assistenti di volo ANA indossano mascherine e distribuiscono salviette disinfettanti e mascherine su richiesta, garantendo un servizio igienico in volo; ventilazione accurata delle cabine degli aerei e disinfezione periodica; porte delle toilette con maniglie speciali – introdotte su un numero crescente di aeromobili – che consentono ai passeggeri di aprirle usando solo i gomiti.

World’s Best Airport Services (riconoscimento ricevuto per la nona volta). Questo premio viene riconosciuto alla compagnia con il punteggio più alto nella valutazione dei servizi aeroportuali complessivi ed è la nona volta che ANA lo riceve. Tra le iniziative più recenti ricordiamo: ANA ha inaugurato la nuova “ANA LOUNGE” presso il Satellite 2 dell’aeroporto di Tokyo Narita, che si caratterizza per un design unico su indicazioni del famoso architetto Kengo Kuma; l’ANA SUITE LOUNGE all’aeroporto di Tokyo Haneda e all’aeroporto di Tokyo Narita per i voli internazionali offre il “SUITE DINING”, un nuovo servizio di pasti con proposte gastronomiche diverse a seconda dell’ora del giorno e un sistema di ordinazione che consente ai clienti di ordinare la soluzione prescelta dal proprio posto utilizzando il proprio smartphone o altri dispositivi; ANA ha sviluppato “ANA Smart Travel”, un nuovo modello di servizio che combina servizi di persona e digitali per offrire un’esperienza di viaggio senza problemi per tutti; grazie a ANA Travel Ready (controllo anticipato dei documenti di viaggio necessari), la compagnia contribuisce a semplificare l’esperienza di viaggio il giorno della partenza per i voli internazionali.

Best Airline Staff Service in Asia (riconoscimento ricevuto per la settima volta). Questo premio viene assegnato alle compagnie aeree con sede in Asia che forniscono, grazie al loro personale aeroportuale e di cabina, la migliore qualità di servizio ai passeggeri; si tratta della settima volta che ANA riceve questo premio. ANA svolge attività di formazione affinché il personale sia in grado di interagire con i clienti in modo appropriato ai banchi del check-in e nelle lounge e di comprendere e rispondere accuratamente alle loro richieste. ANA organizza gare di abilità relative ai servizi ai passeggeri negli aeroporti in Giappone e all’estero, che consentono al personale di affinare le proprie capacità di servizio e ospitalità.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)