Emirates ottiene tre riconoscimenti agli Skytrax World Airline Awards 2022

Emirates ha ottenuto tre riconoscimenti agli Skytrax World Airline Awards 2022, tra cui World’s Best Economy Class, World’s Best Economy Class Catering e, per la 17° volta consecutiva, World’s Best Inflight Entertainment.

“I premi sono una testimonianza dell’impegno della compagnia aerea nell’offrire la migliore esperienza al cliente in volo, dove i viaggiatori in Economy Class possono aspettarsi cabine spaziose, menu accuratamente realizzati, una gamma impareggiabile di scelte di intrattenimento in volo, servizi premurosi e molto altro.

In un momento in cui la riduzione dei costi è diventata la norma, la compagnia aerea sta effettuando investimenti a lungo termine per elevare ulteriormente la sua product and service strategy in ogni classe di cabina.

Questo ultimo riconoscimento da parte di Skytrax arriva sulla scia del recente annuncio della compagnia aerea che sta investendo oltre 2 miliardi di dollari per migliorare la sua inflight customer experience. Ciò include uno dei più grandi progetti di retrofit nella storia dell’aviazione che copre 120 velivoli che presto sfoggeranno gli ultimi interior concepts della compagnia aerea, un nuovo modello di fornitura di servizi incentrato sull’ospitalità e miglioramenti del prodotto best-in-class in tutte le cabine, a partire da quest’anno. Emirates investirà inoltre oltre 350 milioni di dollari USA in sistemi di intrattenimento in volo di nuova generazione con Thales, affinché i passeggeri possano sperimentare l’enorme libreria di 5.000 canali della compagnia aerea su schermi ad alta definizione, insieme a una serie di altre funzionalità high-tech sulla sua flotta in arrivo di velivoli A350.

I clienti che volano in Economy Class con Emirates, indipendentemente da dove scelgono di viaggiare sulla rete di 130 destinazioni della compagnia aerea, possono aspettarsi un menu con sapori regionali e stagionali, con abbondanti piatti principali e contorni e un delizioso dessert ispirato alla loro destinazione. Emirates è anche orgogliosa di celebrare culture e tradizioni uniche in tutto il mondo offrendo piatti d’autore per occasioni come Diwali, Natale, Ramadan, Eid Al Adha, Capodanno lunare e, più recentemente, Oktoberfest e Onam”, afferma Emirates.

“Emirates offre uno dei servizi di intrattenimento e comunicazione più completi e all’avanguardia nei cieli. ice, l’inflight entertainment system premiato da Skytrax per la 17a volta quest’anno, offre oltre 5.000 canali di intrattenimento, con 4.000 ore di film e TV e quasi 3.500 ore di musica e podcast. I clienti possono anche scegliere i contenuti in 40 lingue. Oltre all’intrattenimento, Emirates ice offre una serie di altre utili funzioni, come la possibilità di controllare lo stato del tuo volo; una vista in tempo reale durante il decollo e l’atterraggio da telecamere fissate su muso, coda e ventre dell’aeromobile; EmiratesRED; il primo canale di shopping TV a bordo e la LIVE TV.

L’esperienza dei prodotti a bordo di Emirates è completata dal team cosmopolita dell’equipaggio di cabina della compagnia aerea, che proviene da oltre 130 nazionalità. I membri dell’equipaggio, già addestrati a fornire il miglior servizio in volo, stanno migliorando ulteriormente la loro esperienza di ospitalità attraverso un rigoroso programma di addestramento che è stato progettato in collaborazione con l’Ecole hôtelière de Lausanne. L’ultimo programma si concentra sulla padronanza dei quattro pilastri del servizio: eccellenza, attenzione, innovazione e passione.

Guidare cambiamenti radicali nell’esperienza del cliente include anche piccoli tocchi che fanno una grande differenza, non solo per i clienti ma anche per il pianeta. I clienti di Economy Class possono rannicchiarsi in calde e morbide coperte sostenibili realizzate con bottiglie di plastica riciclate al 100%. La compagnia aerea offre anche kit di cortesia realizzati in modo sostenibile per i clienti di Economy Class su voli selezionati a lungo raggio, che sono stati recentemente ridisegnati. Gli elementi essenziali per il viaggio del kit – calzini, ombretti, spazzolino da denti e dentifricio, nonché segnalibro, sono tutti realizzati con materiali ecologici.

A terra, Emirates ha lavorato duramente per creare un viaggio smart contactless per i propri clienti. I viaggiatori possono scegliere di utilizzare il percorso biometrico integrato a DXB per effettuare il check-in per il loro volo, completare le formalità di immigrazione e salire a bordo dei loro voli. I clienti possono anche utilizzare i chioschi touchless per il check-in automatico e la consegna bagagli della compagnia aerea a Dubai International (DXB).

L’esperienza smart contactless continua a bordo con i menu digitali disponibili sull’app Emirates e i clienti possono anche utilizzare l’app per creare una playlist preferita per ice”, conclude Emirates.

Emirates raduna i suoi leader per una solida crescita e ripresa

“Beyond Better, Forward Together” è andato ben oltre uno slogan accattivante per la Emirates’ Commercial Operations Management Conference. Nel corso di due giorni questa settimana, il pubblico è stato condotto attraverso un viaggio stimolante che ha delineato la solida strategia di Emirates in merito a flotta, destinazioni, prodotti e crescita, il tutto avvolto attorno all’hub della compagnia aerea a Dubai. La cena al Museum of the Future, l’ultima attrazione iconica di Dubai e partner strategico della compagnia aerea, ha fatto da cornice al programma il primo giorno.

Il tutto è stato coronato da una visita di HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group.

I relatori invitati hanno animato la conferenza con le loro opinioni su aviazione, turismo ed economia. Tra i relatori: HE Helal Saeed Al-Marri, Director General of Dubai’s Department of Economy and Tourism; Arjun Vir Singh, Partner with Arthur D. Little’s Financial Services Practice; Nawal K. Taneja, consultant and author, con oltre cinque decenni di esperienza nel settore dell’aviazione.

Adnan Kazim, Chief Commercial Officer di Emirates, ha dichiarato: “Siamo ancora una volta saldamente avviati sulla strada di un’enorme traiettoria di crescita nei viaggi, ed Emirates è pronta a ottimizzare ogni opportunità, così come Dubai. Questa conferenza è stata una delle nostre più grandi piattaforme per radunare i nostri leader e dirigenti senior, che sono anche alcuni dei più grandi sostenitori del brand Emirates e di Dubai a livello globale. Ora hanno assistito in prima persona alle numerose iniziative entusiasmanti lanciate dalla compagnia aerea e dalla città negli ultimi due anni, grazie a una leadership forte e visionaria. Siamo assolutamente entusiasti di ciò che abbiamo ottenuto in questi due giorni: l’energia, lo spirito e la passione erano palpabili e semplicemente fenomenali”.

La conferenza è stata ricca di presentazioni, video, chat, workshop, panel e discorsi chiave. Oltre ad Adnan Kazim, i relatori di Emirates includevano Sir Tim Clark, President Emirates Airline, Michael Doersam, Group Chief Financial Officer, Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President Corporate Communications Marketing & Brand, Anand Lakshminarayanan, Senior Vice President Revenue Optimisation & Distribution, Trevor Chong, Vice President Route Planning & Economics, Rogerio Leao, Vice President Fleet Planning and Research.

Proprio in questi ultimi tre mesi, Emirates ha lanciato la sua attesa Premium Economy, con un feedback estremamente positivo; firmato uno storico accordo commerciale con United Airlines; ha investito oltre 2 miliardi di dollari nella sua customer experience a bordo, inclusi nuovi menu, scelte vegane, esperienze cinematografiche, oltre all’upgrade dell’intera flotta di 120 Airbus A380 e Boeing 777. La compagnia aerea ha inoltre impegnato 350 milioni di dollari per le soluzioni di intrattenimento in volo di nuova generazione per la sua flotta di 50 A350 e ha persino creato un nuovo CGI brand ambassador – Gerry the Goose.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)