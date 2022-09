Qatar Airways ottiene per la settima volta il riconoscimento “Airline of the Year” Award by Skytrax

Mentre la compagnia aerea celebra il suo 25° anniversario nel 2022, Qatar Airways è stata nominata “Airline of the Year” dall’international air transport rating organisation Skytrax, per la settima volta senza precedenti. In un evento a Londra, la compagnia aerea ha ottenuto anche tre riconoscimenti aggiuntivi, tra cui World’s Best Business Class, World’s Best Business Class Lounge Dining, Best Airline in the Middle East. Qatar Airways è stata nominata ‘Airline of the Year’ nel 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e ora nel 2022.

“I prestigiosi 2022 Skytrax awards sono ambiti nel settore per la loro reputazione di punto di riferimento per eccellenza e distinzione. Anche l’aeroporto e hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport, è stato recentemente votato come World’s Best Airport 2022, portando a casa il premio per il secondo anno consecutivo, assicurando che i passeggeri possano rilassarsi e godersi il volo sapendo che stanno viaggiando con la migliore compagnia aerea del mondo attraverso il miglior aeroporto del mondo.

La cabina premium della compagnia aerea, dotata della Qsuite brevettata, è stata votata per il sesto anno consecutivo come World’s Best Business Class, mentre la Al Mourjan lounge è stata riconosciuta per la sua eccezionale eccellenza culinaria ed è stata premiata come World’s Best Business Class Lounge Dining. A ulteriore conferma del suo ruolo di primo piano non solo nell’aviazione globale, ma anche in una regione altamente competitiva, Qatar Airways è stata anche annunciata come Best Airline in the Middle East, una forte affermazione della sua reputazione”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Essere nominati come World’s Best Airline è sempre stato un obiettivo quando è stata creata Qatar Airways, ma vincere il riconoscimento per la settima volta e raccogliere tre premi aggiuntivi è una testimonianza di tutto il duro lavoro dei nostri incredibili dipendenti. La loro continua dedizione e determinazione è garantire ai nostri passeggeri la migliore esperienza possibile quando volano con Qatar Airways. Vincere questi premi nello stesso anno in cui celebriamo il nostro 25° anniversario è ancora più gratificante e voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti i nostri passeggeri che hanno votato per noi. Il tuo supporto ci porta ogni giorno a traguardi sempre maggiori, apprezziamo la tua lealtà e miriamo a creare ricordi di una vita quando voli con Qatar Airways”.

Edward Plaisted di Skytrax ha dichiarato: “Ricevere il premio World’s Best Airline 2022 è un grande riconoscimento degli elevati standard di Qatar Airways e riconosce il duro lavoro e la dedizione di ogni membro del personale della compagnia aerea per soddisfare i clienti. Qatar Airways ha volato costantemente durante la pandemia COVID-19, con la loro rete che non è mai scesa al di sotto di 30 destinazioni e tale determinazione è stata chiaramente riconosciuta dai clienti con questo premio come Airline of the Year 2022. Per Qatar Airways ottenere questo massimo riconoscimento per la settima volta è un risultato unico e straordinario e ci congratuliamo con loro per questo successo”.

I premi, ampiamente conosciuti come “gli Oscar dell’industria aeronautica”, hanno coperto i 12 mesi da settembre 2021 ad agosto 2022 con oltre 14 milioni di iscrizioni idonee conteggiate nei risultati, un periodo in cui Qatar Airways ha aumentato la sua rete globale a oltre 150 destinazioni. La compagnia aerea è anche diventata la prima compagnia aerea globale a ricevere lo Skytrax COVID-19 Safety Rating nel gennaio 2021.

L’elenco completo dei premi vinti da Qatar Airways ai World Airline Awards 2022 di Skytrax comprende: Airline of the Year, World’s Best Business Class, World’s Best Business Class Lounge Dining, Best Airline in the Middle East.

Gli Skytrax World Airline Awards sono indipendenti e imparziali, introdotti nel 1999 per fornire uno studio sulla soddisfazione dei clienti veramente globale. I viaggiatori di tutto il mondo votano nel più grande sondaggio sulla soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree per decidere i vincitori del premio.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)