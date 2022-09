News Brevi – 23.09.2022

EASYJET: RAPIDA CRESCITA PER L’EASYJET HOLIDAYS BUSINESS – easyJet plc tiene oggi un seminario per sell side analysts per discutere della rapida crescita dell’easyJet holidays business. L’evento sarà condotto da Garry Wilson, CEO di easyJet holidays e Kenton Jarvis, CFO di easyJet. “easyJet opera il miglior best leisure network d’Europa, con cui milioni di clienti volano già durante le vacanze. easyJet holidays sta sfruttando questa opportunità per generare rendimenti forti e crescenti, conquistando al contempo quote di mercato dai tour operator attraverso il suo modello di business posizionato in modo unico, che ha una base di costi variabili di circa il 95%. L’easyJet holidays business prevede di realizzare oltre 35 milioni di sterline di profitto before tax in questo anno finanziario, servendo 1,1 milioni di clienti, e punta a una crescita del +30% dei clienti per l’FY23. Questo è il primo passo verso l’obiettivo strategico di un profitto before tax di oltre 100 milioni di sterline a medio termine”, afferma easyJet. Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “easyJet holidays è stata creata per soddisfare la domanda dei nostri clienti di pacchetti vacanze verso destinazioni che conoscono e amano nella nostra rete. È diventata la holiday company in più rapida crescita nel Regno Unito e il nostro modello di business unico sta portando easyJet holidays sulla buona strada per raggiungere il nostro profit target di oltre 100 milioni di sterline a medio termine”.

AIRBUS: CAPITAL MARKET DAY IL 23 SETTEMBRE 2022 – Airbus SE terrà un Capital Market Day venerdì 23 settembre 2022 a Tolosa. Durante l’evento, il senior management team discuterà la strategia aziendale e le prospettive finanziarie. Fornirà anche un update sui commercial aircraft, helicopters and defence and space businesses. Il Capital Market Day inizierà alle 08:30 CEST (ora di Parigi) e sarà trasmesso in diretta web tramite una pagina dedicata all’evento sul sito web di Airbus: https://www.airbus.com/en/capital-market-day-2022. Presentazioni e altri documenti correlati saranno inoltre resi disponibili sul sito web.

EMIRATES GROUP CONCLUDE CON SUCCESSO L’UAE CAREERS FAIR – Emirates Group ha concluso un’altra UAE Careers Fair di successo, con oltre 5.000 domande ricevute per le opportunità di lavoro offerte ai cittadini degli Emirati Arabi Uniti. “L’opportunità più ambita alla fiera è stata il Graduate Training Programme, che ha ricevuto oltre 1.900 domande, riflettendo la dedizione e le ambizioni dei giovani degli Emirati mentre cercano di intraprendere i loro percorsi professionali nell’aviazione. Inoltre, oltre 1.300 cittadini UAE hanno presentato domanda in Customer Service Professionals roles, attratti dalle credenziali e dalla reputazione di Emirates Group di essere un leader globale nel servizio clienti. Una volta a bordo e formati, questi professionisti aiuteranno a supportare le operazioni aeroportuali del Gruppo a Dubai International. Sono state ricevute oltre 300 domande per il Technology (IT) Graduate Programme, che supporta l’agenda della nazione per creare un pool di talenti tecnologici qualificati ed è anche in linea con i requisiti di Emirates Group per reclutare esperti IT. I candidati prescelti saranno sottoposti a 2 anni di ampia formazione sul posto di lavoro, durante i quali saranno esposti a progetti in tempo reale con il supporto di un mentore. Il Gruppo ha anche ricevuto una notevole quantità di candidature per i ruoli operativi, inclusi i national cabin crew and cadet programmes. Agli Emirati high school graduates è stato offerto supporto per il loro sviluppo futuro con l’UAE National Scholarship Programme, che ha visto una forte risposta. Un gran numero di interviste istantanee si sono svolte presso lo stand di Emirates Group durante i tre giorni della Fiera, dove i candidati sono stati accolti dai recruitment professionals del Group’s Emiratisation team. All’evento hanno partecipato anche diversi professionisti provenienti da tutto il Gruppo. Hanno condiviso le loro esperienze e hanno accolto aspiranti candidati. Emirates Group si impegna a coltivare il talento nazionale degli Emirati Arabi Uniti, con una solida strategia in atto che offre numerosi percorsi di crescita e sviluppo, dall’approvvigionamento di talenti degli Emirati, alla formazione e sviluppo delle competenze, con l’opportunità di ricoprire una varietà di ruoli in diversi dipartimenti. Il Gruppo è stato un orgoglioso partecipante delle UAE Careers per decenni e continua a fornire una varietà di prospettive di carriera per gli Emirati ad ogni edizione della Fiera”, informa Emirates.

QANTAS AUMENTA I PASTI VEGETARIANI SU TUTTI I VOLI DOMESTICI – A seguito del feedback dei clienti, Qantas si sta muovendo per aumentare i pasti e gli snack vegetariani su tutti i servizi domestici. All’inizio della pandemia nel 2020, Qantas ha semplificato le sue offerte di pasti a bordo su tutti i voli domestici sotto le 3,5 ore in Economy. Molti – ma non tutti – di questi erano vegetariani. Nelle prossime settimane, Qantas trasporterà pasti vegetariani su tutti i voli domestici sotto le 3,5 ore. Qantas offre già una gamma di opzioni di pasti dietetici in tutte le cabine su tutti gli International flights, domestic Business, e le domestic Economy cabins business, sui voli di durata superiore a 3,5 ore. Qantas è l’unica compagnia aerea nazionale a offrire cibo e bevande, bagagli e Wi-Fi a bordo gratuiti sui suoi Boeing 737 e Airbus A330 domestici, su tutte le tariffe Economy. Phil Capps, Qantas Executive Manager of Product and Service, afferma: “Abbiamo sentito il messaggio forte e chiaro sull’avere offerte vegetariane su tutti i nostri voli e quindi stiamo apportando quel cambiamento come priorità. Abbiamo dovuto apportare molte modifiche al nostro servizio durante il COVID e siamo ancora in procinto di aggiornarne altre. Siamo nel bel mezzo di un più ampio aggiornamento del menu per la nostra rete domestica che uscirà da ottobre, che include nuove opzioni vegetariane”.

SAS: COMMENTO RIGUARDO ALLE DECISIONI DEL NASDAQ COPENHAGEN DISCIPLINARY COMMITTE E DEL NASDAQ STOCKHOLM DISCIPLINARY COMMITTEE – Il Nasdaq Copenhagen’s disciplinary committee ha deciso di imporre una sanzione a SAS a seguito della gestione delle informazioni da parte della compagnia in relazione al SAS pilot strike del 4 luglio 2022. Anche il Nasdaq Stockholm’s disciplinary committee ha deciso di imporre una sanzione a SAS per lo stesso motivo. “L’interesse per la mediazione tra SAS e i sindacati dei piloti di SAS Scandinavia è stato molto alto da parte dei media sia nazionali che internazionali. In connessione con la fine della mediazione e l’inizio dello sciopero il 4 luglio, era importante informare dello sciopero il più rapidamente possibile al fine di ridurre al minimo le conseguenze dello sciopero per i clienti SAS. SAS ha pubblicato non appena possibile una regulatory press release in merito allo sciopero ma, per motivi tecnici, il comunicato è stato pubblicato pochi minuti dopo che la notizia è giunta ai giornalisti fuori dai locali dove si è svolta la mediazione. Che la notizia sia giunta ai media pochi minuti prima della pubblicazione del comunicato stampa regolamentare è ovviamente molto spiacevole e di conseguenza il Nasdaq Copenhagen’s disciplinary committee ha deciso di infliggere una sanzione a SAS corrispondente a 1 SAS’s annual fee allo stock exchange”, afferma SAS. Il Nasdaq Stockholm’s disciplinary committee ha deciso di imporre una sanzione a SAS corrispondente a 3 times SAS’s annual fee allo stock exchange. “SAS ha adottato misure per rafforzare le procedure volte a garantire che le informazioni privilegiate non raggiungano i media prima che la società abbia completato la distribuzione di un comunicato stampa regolamentare”, conclude SAS.

RYANAIR LANCIA RESCUE FARES DA €19,99 – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (22 settembre) rescue fares a partire da €19,99 per i viaggiatori italiani colpiti dalla chiusura da parte di Wizz Air della base di Palermo dal 2 novembre. Queste tariffe di salvataggio sono ora in vendita su Ryanair.com per i viaggi da/per Palermo fino alla fine di gennaio ’23”.

QANTAS GROUP: INIZIATIVE PER RIDURRE AL MINIMO I RITARDI NEL PERIODO DI PICCO – Qantas e Jetstar faranno volare più di 500.000 clienti da giovedì a domenica, quando le vacanze scolastiche iniziano in diversi stati e le finali di football raggiungono il culmine. Il Gruppo opererà più di 4.700 voli, con laod factor elevati previsti su tutta la rete. Le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il paese disporranno di personale aggiuntivo nei terminal per assistere al check-in e gestire le code, incluso personale aggiuntivo presso i punti di controllo di sicurezza durante le ore di punta. Sia Qantas che Jetstar stanno lavorando con aeroporti e fornitori per ridurre al minimo i ritardi e le interruzioni per i clienti in un periodo estremamente intenso. Qantas ha visto un miglioramento delle sue performance operative, con flight delays, cancellations and mishandled bags in riduzione nelle prime due settimane di settembre. In questo periodo, l’on time performance è stata del 71%, con il 2% dei voli cancellati, rispetto al 52% e al 6% di luglio. Più di 1.500 persone in più sono entrate a far parte del team della compagnia da aprile. Le destinazioni nazionali più popolari per i clienti Qantas e Jetstar durante le imminenti vacanze scolastiche (da venerdì 16 settembre a domenica 16 ottobre) in tutti gli Stati e Territori sono Melbourne, Sydney, Cairns, Gold Coast, Adelaide, Darwin e Hobart. A livello internazionale, i voli per Londra, Fiji, Bali, Bangkok, Delhi e gli Stati Uniti sono estremamente popolari.

NUOVA NOMINA PER GE AEROSPACE – GE ha annunciato che Tara DiJulio è stata nominata Chief Communications Officer di GE Aerospace, con effetto immediato. In questo ruolo, Tara sarà responsabile per employee communications, media relations, executive communications, brand, marketing communications, creative services, events. Riporterà al GE Chairman & Chief Executive Officer and GE Aerospace CEO H. Lawrence Culp. DiJulio continuerà anche nel suo attuale ruolo di GE’s VP and Chief Communications Officer, riportando al Chief Marketing Officer Linda Boff. “Ho avuto l’opportunità e il privilegio di lavorare a stretto contatto con Tara da quando sono diventato CEO quasi quattro anni fa”, ha affermato H. Lawrence Culp, GE Chairman & Chief Executive Officer and GE Aerospace CEO. “Il suo pensiero strategico, il suo giudizio superbo e il suo profondo set di abilità sono stati una risorsa in ogni momento. Tara ha contribuito a posizionare GE per il successo futuro, supportando me e altri dirigenti senior e dando forma alla nostra storia esterna e alle comunicazioni con gli stakeholder chiave”.

NUOVA SAF PARTNERSHIP PER JETBLUE – JetBlue ha annunciato oggi l’intenzione di rafforzare la sua transizione verso il SAF con un nuovo accordo con AIR COMPANY. AIR COMPANY ha sviluppato e implementato un processo in un’unica fase per la produzione di carburante derivato dalla CO2 utilizzando elettricità rinnovabile per creare il suo nuovo AIRMADE™ sustainable aviation fuel (SAF) product. Con questo impegno, JetBlue annuncia la sua intenzione di acquistare 25 milioni di galloni di AIRMADE™ SAF in cinque anni, con un inizio mirato nel 2027. AIR COMPANY si unisce all’elenco crescente di partnership SAF di JetBlue, mentre avanza il suo obiettivo di convertire il 10% del suo carburante totale utilizzato al SAF su base mista entro il 2030. “Il SAF è una delle strade più promettenti per affrontare le emissioni del trasporto aereo attualmente disponibili. Con il pensiero creativo supportato dalla scienza, il lavoro di AIR COMPANY per sfruttare il carbonio catturato, una risorsa distinta dalle altre materie prime SAF, rappresenta il tipo di innovazione in grado di espandere la disponibilità di SAF e far crescere il mercato necessario per raggiungere i nostri obiettivi di settore”, ha dichiarato Sara Bogdan, director of sustainability and environmental social governance, JetBlue. “Siamo entusiasti di costruire su questa partnership stabilita da JetBlue Ventures mentre continuiamo il nostro percorso per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2040”.