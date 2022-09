Geven-SkyTecno e Ethiopian Airlines inaugurano una nuova facility per la produzione di Insulation Blankets per il Boeing 737 MAX

Geven-SkyTecno e Ethiopian Airlines hanno inaugurato una struttura all’avanguardia per la produzione di Insulation Blankets per aerei Boeing 737 MAX, come parte di un Boeing agreement tra The Boeing Company, Geven-Skytecno ed Ethiopian Airlines.

“La nuova joint venture, società di Geven-SkyTecno ed Ethiopian Airlines, nominata “Ethiopian Sky Technologies”, ha sede ad Addis Abeba, con la struttura di produzione primaria a Bole Airport.

Ethiopian Airlines detiene il 51% e SkyTecno il 49% della partecipazione nella neo costituita azienda. Le parti in base al loro impegno producono congiuntamente i prodotti in Italia ed Etiopia come fornitori di The Boeing Company.

Geven-SkyTecno ha contribuito con la sua competenza in process technology e con il suo know-how produttivo, oltre ad essere responsabile dell’accelerazione del processo di industrializzazione, dei processi di qualificazione e delle competenze formative per la Joint Venture.

Ethiopian Airlines e SkyTecno hanno investito in state-of-the-art blankets manufacturing equipment per fornire il servizio clienti e l’accesso ai prodotti.

La joint venture si concentra sulla fornitura di soluzioni su misura per i Boeing 737 MAX. I prodotti sono realizzati in un ambiente multiculturale in sinergia tra il continente africano ed europeo, soggetti a severi controlli di qualità, per soddisfare le aspettative più esigenti dell’industria aeronautica”, afferma il comunicato di Geven.

“Siamo molto lieti di annunciare questa joint venture con Ethiopian Airlines, con con cui non vediamo l’ora di lavorare insieme”, dice Alberto Veneruso, Managing Director of Geven-SkyTecno. “La nostra eccellenza manifatturiera, unita alla nostra esperienza in tecnologia di processo, all’efficienza industriale e alle capacità di distribuzione, forniranno ai nostri clienti best-in-class insulation solutions. Inoltre, Geven-SkyTecno fornisce alla JV un team altamente qualificato di ingegneri, formati con un’esperienza senza precedenti nel soddisfare la domanda di prodotti simili da compagnie aeree mondiali e OEM”.

Mesfin Tasew, CEO di Ethiopian Airlines Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare il moderno impianto di produzione di Ethiopian Sky Technologies presso la nostra base, Addis Abeba. Nell’ambito della nostra visione di sviluppare l’industria manifatturiera aerospaziale in Etiopia, la partnership con Geven-SkyTecno porta le nostre capacità a un livello superiore. Poiché disponiamo di una capacità MRO molto ben consolidata, con un eccellente track record nella fornitura di aircraft maintenance, possiamo sfruttare questa capacità ed esperienza per sviluppare ulteriormente la nostra capacità di produzione aerospaziale e alla fine renderla una delle business unit strategiche chiave della compagnia aerea. Siamo felici di aver avviato questa relazione con Geven-SkyTecno e Boeing e di aver iniziato a produrre ed esportare Aircraft Thermo-Acoustic Insulation Blankets per il 737 MAX. Siamo desiderosi di espandere l’ambito delle attività ad altri prodotti aerospaziali, a reciproco vantaggio di tutte le parti”.

Ethiopian Sky Technologies produce e fornisce prodotti aerospaziali in conformità con i termini dell’accordo e i severi requisiti dell’industria aerospaziale. Oltre a costruire la capacità di produzione aerospaziale di Ethiopian Airlines, la partnership migliora anche l’infrastruttura di produzione dell’Etiopia e i collegamenti commerciali internazionali.

(Ufficio Stampa Geven – Photo Credits: Geven)