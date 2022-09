Aeronautica Militare: numerosi scramble per la Task Force White Eagle

L’Aeronautica Militare infoma: “Una settimana intensa quella che gli uomini della Task Force Air White Eagle hanno affrontato fino ad oggi, a causa dei numerosi interventi richiesti dal CAOC di Uedem in Germania, culminati spesso in Alpha Scramble con decollo immediato. Otto gli Scramble effettuati dagli Eurofighter della Task Force Air White Eagle in Polonia.

L’area interessata alla totalità degli allarmi chiamati dal Combined Air Operation Center (CAOC) di Uedem è quella del Mar Baltico, che sta vedendo in questi giorni la presenza nella zona di Kaliningrad adiacente alla FIR polacca, di una imponente esercitazione della Federazione Russa, la cosiddetta Combat and Staff.

La contemporanea presenza nel Baltico anche di alcuni assetti navali della NATO, ha fatto sì che per garantire la sicurezza dei confini dell’Alleanza, tenuto conto della complessità del contesto, la catena di Comando e Controllo della NATO ha realizzato un dispositivo di sicurezza massimo per tutti gli assetti presenti, anche attraverso numerosi Scramble, che nel periodo dal 19 al 23 settembre sono stati 8 solo per la componente italiana della TFA White Eagle.

Gli Eurofighter dell’Aeronautica Militare dislocati con il contingente italiano per la prima volta in Polonia, hanno risposto con prontezza ed immediatezza a tutte le chiamate, nei tempi e nelle modalità previste dalla missione di enhanced Air Policing della NATO, missione puramente difensiva e non basata su una minaccia specifica, orientata sempre e comunque a preservare l’integrità territoriale dell’Alleanza, con misure di sicurezza che possono essere incrementate o ridotte a seconda della situazione di sicurezza”.

“Considerata la complessità del momento, le difficoltà di operare così vicini al confine e, non ultimo, il rischio che qualunque errore possa essere considerato come una provocazione, è assolutamente pleonastico rappresentare come la prontezza operativa di tutta la Task Force, messa duramente alla prova in questa settimana dal continuo operare in tutte le ore della giornata, sia stata garantita dalla preparazione professionale del personale italiano e dell’apparato logistico che ogni giorno li supporta.

Particolare menzione va sicuramente anche ai velivoli Eurofighter che rispondono, grazie proprio all’impegno di cui sopra, sempre al massimo delle prestazioni e della sicurezza.

L’Air Policing (AP) è una missione di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni cinquanta e consiste nell’integrazione dei rispettivi sistemi nazionali dei paesi membri in un unico sistema di difesa aerea e missilistico della NATO.

L’attività di Air Policing è condotta sin dal tempo di pace e consiste nella continua sorveglianza dello spazio aereo NATO e nell’identificazione di tutte le eventuali violazioni allo stesso.

La Task Force Air White Eagle, alle dirette dipendenze del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), continuerà ad operare in Polonia fino al giorno 30 novembre”, conclude l’Aeronautica Militare.

