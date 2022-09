News Brevi – 24.09.2022

AIR FRANCE PREMIATA AGLI SKYTRAX WORLD AIRLINE AWARDS 2022 – Il 23 settembre 2022, alla cerimonia degli Skytrax World Airline Awards 2022 tenutasi a Londra, Air France è stata eletta best airline in Western Europe per il secondo anno consecutivo. Air France è inoltre salita di due posizioni, all’8a posizione nello Skytrax global ranking. “Air France è l’unica compagnia aerea europea nella Top 10 di questa classifica, che comprende più di 300 compagnie aeree e si basa sulle opinioni di oltre 14 milioni di passeggeri provenienti da oltre 100 paesi. Con aeromobili di nuova generazione con un consumo di carburante ridotto, cabine di viaggio rinnovate e più confortevoli, nuove lounge aeroportuali, raffinata gastronomia francese e altro ancora, questi investimenti sono stati preservati per garantire che la nostra compagnia aerea continui a spostarsi verso l’alto. Questi riconoscimenti premiano gli sforzi e l’impegno dei team di Air France che lavorano duramente ogni giorno per offrire ai nostri clienti la migliore esperienza di viaggio possibile”, afferma Air France.

DELTA ESPANDERA’ I SUOI SERVIZI VERSO DESTINAZIONI EUROPEE NELL’ESTATE 2023 – I clienti che desiderano iniziare presto la pianificazione delle vacanze per l’estate 2023 scopriranno che Delta sta espandendo il suo servizio attraverso l’Atlantico, con l’8% di posti in più rispetto all’estate 2022. La compagnia aerea offrirà sette nuovi voli, incluso un servizio diretto per Ginevra per la prima volta dal 1993, e il servizio a lungo raggio da Los Angeles a Londra-Heathrow e Parigi. “La prossima estate, Delta offrirà ai clienti un accesso più ampio a destinazioni transatlantiche popolari, continuando a consolidare la sua posizione di vettore numero uno a New York”, ha affermato Joe Esposito, Senior Vice President of Network Planning, Delta. “Con quasi 620 voli settimanali e connettività a 32 destinazioni in Europa e oltre, i clienti avranno una vasta gamma di destinazioni iconiche da esplorare e un viaggio senza pari da godersi”. Per rafforzare la posizione a New York City, la prossima estate la compagnia aerea consegnerà il suo più grande programma transatlantico mai realizzato da JFK, offrendo più di 220 partenze settimanali verso 26 destinazioni, incluso un nuovo servizio giornaliero per Ginevra a partire dal 10 aprile (volando per la prima volta dal 1993), London-Gatwick a partire dal 10 aprile. Riprende inoltre il servizio giornaliero per Berlino il 25 maggio. Inoltre, Delta aggiungerà un terzo volo stagionale per Roma a partire dal 25 maggio, operando tutti i giorni. JFK sta subendo una trasformazione da 1,5 miliardi di dollari nell’ambito dell’investimento decennale di Delta da 12 miliardi di dollari nelle infrastrutture aeroportuali statunitensi. Con circa 800 voli nei giorni di punta, Delta è il più grande vettore internazionale ad Atlanta, dove l’hub funge anche da connettore globale. La prossima estate la compagnia aerea opererà 11 voli settimanali verso tre destinazioni transatlantiche, tra cui: servizio tre volte alla settimana per Dusseldorf a partire dal 9 maggio (ristabilendo la rotta dopo la pandemia); servizio stagionale cinque volte alla settimana per Edimburgo a partire dal 25 maggio (rotta non operata dal 2007); ripresa del servizio tre volte alla settimana per Stoccarda a partire dal 26 marzo. In qualità di più grande compagnia aerea globale a Los Angeles, Delta fornisce un accesso globale senza precedenti volando in luoghi come Tahiti. L’estate 2023 rilancerà il servizio per città che non sono state servite da anni, inclusa l’aggiunta del servizio giornaliero verso Parigi a partire dall’8 maggio (ripristinando la rotta post-pandemia); verso London-Heathrow a partire dal 25 marzo (rotta non operata dal 2015). Inoltre, Delta rimane impegnata a trasformare l’esperienza aeroportuale nel suo hub della costa occidentale, con la nuovissima T3 facility che aprirà ai clienti il 5 ottobre. Le flotte rinnovate Airbus A330 e Boeing 767-400 della compagnia aerea offrono una scelta di quattro cabine: Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin su quasi tutti i voli per l’Europa. I clienti possono aspettarsi numerosi nuovi miglioramenti con il servizio esclusivo di Delta.

AUSTRIAN AIRLINES: PARTE LA QUARTA GENERAZIONE DI AIRCELERATE – Questa settimana è stata lanciata la quarta generazione di AIRcelerate, un dual study program offerto da Austrian Airlines in collaborazione con la Worms University of Applied Sciences dal 2018. Il programma di formazione è stato sviluppato per colmare la mancanza di specialisti in posizioni accademiche, dove è necessario l’airline-specific know-how e una comprensione della business administration, per offrire ai giovani talenti entusiasti dell’aviazione la migliore struttura possibile per iniziare la loro carriera nel settore aeronautico. Durante la fase di onboarding, i sei giovani talenti sono stati abbinati agli amici delle precedenti AIRcelerate generations e ai mentori del management team. La prossima settimana inizieranno il primo dei sette semestri dell’Aviation Management Bachelor program. Durante il periodo senza lezioni, agli studenti verrà offerto un programma di tirocinio presso Austrian Airlines a Vienna-Schwechat. Dopo aver appreso le basi teoriche dell’aviation management, passeranno attraverso la loro prima rotazione di lavoro nelle operazioni di Austrian Airlines a partire da metà febbraio. Oltre agli incarichi operativi a terra o in volo, impareranno tutto ciò che è necessario sapere in un’ampia varietà di dipartimenti nonché in numerose fasi commerciali pratiche, progetti e corsi di formazione, per poter entrare direttamente in Austrian Airlines dopo il programma. Oltre all’opportunità di studiare all’estero per un semestre, il programma di tirocinio si concentra anche su un coaching completo e seminari per supportare lo sviluppo personale. Un’altra parte del programma è un incarico a un progetto della Lufthansa Group aid organization Help Alliance.

DELTA RICEVE RICONOSCIMENTI DA SKYTRAX E FLYERTALK – Delta e il suo team hanno vinto tre premi in due giorni durante gli eventi a Londra questa settimana. FlyerTalk ha premiato Delta con il riconoscimewnto Best Promotion and Best Loyalty Customer Service in the Americas, per il suo programma SkyMiles. Ciò è stato seguito da due Skytrax World Airline Awards: Best Airline in North America e Best Airline Staff service in North America. È il secondo anno consecutivo che Delta è stata nominata Best Airline in North America ai World Airline Awards, l’ultima volta che ha vinto lo staff award è stato alla cerimonia del 2019. Skytrax utilizza il suo sondaggio annuale sulla soddisfazione dei clienti delle compagnie aeree, mentre FlyerTalk interroga i clienti tramite forum online prima che i candidati selezionati passino a una votazione online di elettori qualificati. “È stato un onore rappresentare Delta e oltre 80.000 colleghi a questi eventi a Londra”, ha affermato Clare Black, Delta’s GM EMEAI Sales Home Markets. “Questo mostra che i nostri investimenti in prodotti sono accolti favorevolmente. Il premio per il personale è anche una testimonianza di come le nostre persone in tutto il mondo mostrano la Delta Difference ogni giorno e forniscono un servizio eccellente ai nostri clienti”. I World Airline and FlyerTalk awards sono gli ultimi di molti riconoscimenti che Delta ha ricevuto quest’anno, incluso il fatto di essere tra le Fortune’s Most Admired Companies e uno dei Forbes’s Best Workplaces for Women in the U.S. Il programma SkyMiles di Delta ha superato tutte le compagnie aeree globali e si è assicurato il secondo posto in generale nell’U.S. News & World Report’s annual ranking of airline loyalty programs.

ETIHAD AIRWAYS NOMINATA “BEST AIRLINE STAFF SERVICE IN MIDDLE EAST” DA SKYTRAX – Etihad Airways ha ottenuto il riconoscimento Best Airline Staff Service in the Middle East da Skytrax. Il riconoscimento premia la cura e l’attenzione ai dettagli che i team della compagnia aerea prestano alle esigenze dei clienti durante i loro viaggi. Mohammad Al Bulooki, Group Chief Operating Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “La famiglia Etihad è grata per questo riconoscimento da parte di Skytrax, che sottolinea l’ambizione di offrire una proposta senza pari per i viaggiatori. Mentre il viaggio aereo torna alle stelle quest’anno, il pluripremiato servizio di Etihad, allineato con un profondo impegno per la sostenibilità, si sta rivelando una combinazione popolare tra gli ospiti”. Il prestigioso premio segue la nomina di Etihad come ‘Environmental Airline of the Year 2022’ nell’annual Airline Ratings, segnando la strategia leader del settore di Etihad per migliorare la sostenibilità dell’aviazione, sia per la compagnia aerea stessa che per l’intero settore. Inoltre, la compagnia aerea ha anche vinto il premio “Best Cabin Crew” e “Best First Class” ai Business Traveller Middle East Awards 2022. Etihad Airways opera verso oltre 70 destinazioni passeggeri e cargo in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America. La compagnia aerea opera una flotta di aeromobili Airbus e Boeing. All’inizio di quest’anno, Etihad ha anche introdotto l’Airbus A350-1000 sui collegamenti con New York, Chicago e Londra. Nella prima metà del 2022 Etihad ha trasportato 4,02 milioni di passeggeri, oltre tre milioni in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

NUOVA NOMINA PER UNITED AIRLINES – United Airlines ha nominato Jonathan Ireland senior vice president of finance, supervisionando l’operating cost structure del vettore da 40 miliardi di dollari e un capital budget di 5 miliardi di dollari, gestendo le funzioni di pianificazione aziendale e guidando la definizione degli obiettivi finanziari aziendali. Ireland si assumerà anche la responsabilità per l’airline’s procurement function. Di recente ha ricoperto il ruolo di vice president of financial planning and analysis e continuerà a riferire a Gerry Laderman, United’s executive vice president and chief financial officer. “Durante il suo tempo con United, Jonathan ha aiutato la compagnia a superare i picchi di prezzo del carburante, le flessioni economiche e, negli ultimi anni, le condizioni finanziarie più difficili che United abbia mai dovuto affrontare”, ha affermato Laderman. “Mentre andiamo avanti con il piano di crescita United Next, sono fiducioso che la sua attenta gestione dei nostri piani di capitale e gli sforzi di gestione dei costi continueranno a rafforzare il nostro successo”.