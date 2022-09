Star Alliance nominata World’s Best Airline Alliance agli Skytrax 2022 World Airline Awards

Star Alliance ha ottenuto il titolo World’s Best Airline Alliance agli Skytrax 2022 World Airline Awards. La Los Angeles lounge dell’Alleanza ha anche mantenuto il premio come World’s Best Airline Alliance Lounge per il sesto anno consecutivo. I premi sono stati ricevuti dal CEO di Star Alliance, Jeffrey Goh, nel corso di una cerimonia tenutasi presso lo storico Langham Hotel di Londra.

Commentando la vittoria, Goh ha dichiarato: “Siamo entusiasti di apprendere che milioni di viaggiatori in tutto il mondo hanno riposto ancora una volta la loro fiducia in Star Alliance e hanno riconosciuto l’eccezionale valore che l’alleanza offre durante il loro viaggio. Mentre celebriamo il nostro 25° anniversario quest’anno, il riconoscimento significa ancora di più per noi”.

Goh ha anche colto l’occasione per ringraziare gli incrollabili sforzi del team e ha continuato: “Mentre attraversiamo uno dei periodi più difficili per il nostro settore, è il duro lavoro del team di Star Alliance e degli staff dei nostri vettori membri che ha consentito viaggi senza interruzioni nonostante l’ambiente in continua evoluzione. Ricevo questo onore a loro nome”.

“Star Alliance è dedicata a una multi-dimensional strategy per elevare l’esperienza del cliente, costruita sui pilastri della digitalizzazione del viaggio, vantaggi fedeltà senza pari e innovazioni leader del settore. Recentemente Star Alliance ha esteso la sua rete con l’Intermodal Partnership model, che combina in modo intelligente il trasporto aereo con altri ecosistemi di trasporto. Lanciato nel luglio 2022 con la rete ferroviaria tedesca, Deutsche Bahn, i passeggeri possono prenotare comodamente viaggi aerei e ferroviari con un unico biglietto.

Conosciuti come “gli Oscar dell’industria aeronautica”, gli Skytrax World Airline Awards sono premi indipendenti e imparziali decisi attraverso il voto dei clienti internazionali. I passeggeri di oltre 100 nazionalità hanno partecipato al sondaggio 2021-22, con 14,32 milioni di voci ammissibili conteggiate nei risultati. L’indagine è stata fornita anche in sei principali lingue internazionali.

Nel 2005, quando è stata introdotta la categoria World’s Best Airline Alliance, Star Alliance è stata la prima alleanza a ottenere il titolo, vincendolo più volte negli anni successivi. Più recentemente, ha ricoperto la prima posizione per quattro anni consecutivi 2016-2019″, afferma Star Alliance.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Ci congratuliamo ancora una volta con Star Alliance e i suoi vettori membri per il premio World’s Best Airline Alliance, votato dai passeggeri di tutto il mondo. Ci congratuliamo inoltre con loro per l’ambito riconoscimento Best Airline Alliance Lounge per il Los Angeles International Airport, al sesto anno consecutivo. Questo è un grande risultato per l’alleanza e un grande motivo di orgoglio per tutte le parti interessate”.

“A complemento dei premi Alliance, quest’anno otto vettori membri di Star Alliance hanno ottenuto top ranks in 28 categorie di premi, che vanno da World’s Best First Class e da World’s Best Airline Cabin Cleanliness a diversi best regional airline awards”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)