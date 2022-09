Dassault Aviation inaugura l’ampliamento del suo Seclin plant

Dassault Aviation ha inaugurato l’ampliamento del suo Seclin plant (Nord département). Questi ulteriori 13.000 m2 ospitano attrezzature moderne che consentono ai team di ingegneri, tecnici e operai di svolgere i nuovi compiti affidati allo stabilimento, nell’ambito del piano di trasformazione dell’azienda.

“Seclin è lo stabilimento Dassault Aviation più a monte del ciclo industriale ed è responsabile della produzione di manufacturing machined and formed aluminum and titanium primary parts per i velivoli civili e militari della Società. I lavori di ampliamento sono durati dall’inizio del 2018 alla metà del 2019. Ad essi è seguita la fase di installazione delle apparecchiature. I nuovi laboratori sono dedicati a surface treatment and sheet metal work, precedentemente svolti ad Argenteuil. La superficie totale del sito di Seclin è ora di 50.000 m2.

Il lavoro ha anche contribuito a migliorare l’impronta ambientale dell’impianto, in particolare sostituendo la lavorazione chimica con un “12-axis” machining process, unico nel suo genere al mondo. Diversi impianti industriali sono stati inoltre dotati di sistemi di recupero energetico”, afferma Dassault Aviation.

“Da 50 anni il nostro Seclin plant è riuscito a conciliare uomo e macchina, le pratiche lavorative più tradizionali e i robot più avanzati, i mestieri più nobili della metallurgia e i processi più innovativi in campo aeronautico. In linea con questa tradizione, i grandi investimenti degli ultimi anni hanno portato a un aumento significativo della manodopera: nel 2018 avevamo 300 dipendenti e ora ne abbiamo quasi 600, compresi i subcontractors on-site. L’obiettivo finale è un totale di 700 dipendenti nel 2025. Le competenze e le risorse industriali riunite qui sono tra le migliori in Europa, persino nel mondo”, ha affermato Eric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation.

Eric Trappier ha presieduto la cerimonia di inaugurazione insieme al plant director Emmanuel Maygnan, con la presenza del Secretary General of the Nord prefecture Fabienne Decottignies, del Senator for the Nord département Frédéric Marchand, del President of the Hauts-de-France region Xavier Bertrand, del President of Métropole Européenne de Lille Damien Castelain, così come delegazioni dei comuni di Seclin, Templemars e Noyelles-les-Seclin. All’evento hanno partecipato anche i rappresentanti del regional ecosystem, tra cui il Director of UIMM (union of metallurgical industries and trades) for the Nord département, Olivier Durteste.

“Con oltre 10.000 velivoli militari e civili (tra cui 2.500 Falcon) consegnati in più di 90 paesi nell’ultimo secolo, Dassault Aviation ha accumulato competenze riconosciute a livello mondiale nella progettazione, sviluppo, vendita e supporto di tutti i tipi di aeromobili, dal Rafale fighter, ai business jets della Falcon family, fino a military drones and space systems. Nel 2021 Dassault Aviation ha registrato ricavi per 7,2 miliardi di euro. L’azienda ha 12.400 dipendenti”, conclude Dassault Aviation.

(Ufficio Stampa Dassault Aviation)