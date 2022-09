ACI World sostiene gli interessi degli aeroporti alla 41a Assemblea ICAO

Airports Council International (ACI) World promuoverà le priorità aeroportuali chiave alla 41a Assemblea ICAO, dal 27 settembre al 7 ottobre 2022, concentrandosi sul rafforzamento della sostenibilità dell’intera ecosistema dell’aviazione.

L’Assemblea ICAO, che si tiene ogni tre anni, stabilisce la politica mondiale e guida il lavoro continuo e futuro dei governi nell’aviazione civile. Si prevede che questo evento attirerà più di 2.500 delegati, inclusi ministri, direttori generali dell’aviazione civile e alti responsabili politici e decisionali. Stati e organizzazioni internazionali, tra cui ACI World, hanno presentato documenti di lavoro che saranno presentati durante l’Assemblea e che rappresentano le prospettive dei loro collegi elettorali. La discussione e le loro conclusioni orientano i lavori dell’ICAO per il prossimo triennio.

“Sebbene siamo stati tutti pesantemente colpiti dalla pandemia, l’industria aeronautica è uscita più unita e con la chiara consapevolezza che dobbiamo sostenerci a vicenda per riprenderci e crescere in modo sostenibile”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Se uno stakeholder viene lasciato indietro, l’intero sistema ne risente, in particolare i nostri passeggeri e le comunità in tutto il mondo. Tutte le parti interessate dell’aviazione hanno la responsabilità di massimizzare il contributo del settore agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (ONU) per le generazioni attuali e future. Fondamentalmente, come ecosistema, dobbiamo continuare a mettere i viaggiatori e le comunità che serviamo al centro di ciò che facciamo”.

ACI ha lanciato la campagna #All4one Aviation Ecosystem, che sostiene le richieste alla 41a Assemblea ICAO sotto un unico tema.

“L’Assemblea ICAO è un’opportunità per ACI di rappresentare le opinioni degli aeroporti e di presentare e discutere le nostre preoccupazioni globali”, ha affermato de Oliveira. “I nostri documenti di lavoro di quest’anno si concentrano su: sviluppo della forza lavoro dell’aviazione; rafforzare l’accessibilità al trasporto aereo; raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio del settore entro il 2050; modernizzare i quadri politici globali sui diritti aeroportuali per garantire lo sviluppo delle infrastrutture; rafforzare l’azione per fermare il traffico di fauna selvatica. Tutti i nostri documenti sono stati sviluppati con la guida dei nostri membri attraverso l’ACI World Governing Board. Non vediamo l’ora di riferire sui risultati del nostro lavoro”.

La delegazione ACI World presenterà cinque Working Paper: attrarre e sviluppare la forza lavoro dell’ecosistema aeronautico per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine del settore; gli sforzi degli aeroporti per decarbonizzare richiedono il supporto e un approccio collaborativo con i governi e le parti interessate; accessibilità alle persone con disabilità, viaggi aerei dignitosi per tutti; sostegno dell’Airport Economics Panel ICAO; supportare meccanismi efficaci per combattere il traffico di specie selvatiche.

(Ufficio Stampa ACI World)