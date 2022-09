Finnair nominata da Skytrax migliore compagnia del Nord Europa

I viaggiatori hanno nuovamente nominato Finnair quale Best Airline in Northern Europe, in occasione dei 2022 World Airline Awards di Skytrax. È la dodicesima volta consecutiva che Finnair riceve il titolo di miglior compagnia aerea del Nord Europa.

“Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento che testimonia la dedizione di tutto lo staff di Finnair nel creare un’esperienza di viaggio diretta per i nostri clienti”, ha dichiarato Tiina Tissari, Vice President, Customer Experience and Products di Finnair. “Il nostro ambiente operativo non è stato facile negli ultimi due anni, ma la nostra attenzione è sempre stata rivolta ai passeggeri. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutto il team di Finnair e ai partner in tutto il nostro network per l’eccellente lavoro”.

Finnair continua a operare per garantire un’esperienza competitiva ai clienti, con particolare attenzione al mantenimento della qualità del prodotto e del servizio, all’affidabilità operativa, al miglioramento dei servizi digitali e all’aumento delle scelte per i passeggeri.

I World Airline Awards di Skytrax, noti anche come gli “Oscar dell’industria aeronautica, rappresentano la più ampia survey annuale relativa alla soddisfazione dei passeggeri delle compagnie aeree. L’indagine analizza la soddisfazione dei clienti circa l’esperienza complessiva del cliente della compagnia aerea sia in aeroporto che a bordo dell’aeromobile.

